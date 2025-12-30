Hình ảnh gây xôn xao của Hoắc Kiến Hoa

Dân mạng lan truyền đoạn clip Hoắc Kiến Hoa nằm trong quan tài, xung quanh rải đầy hoa. Đây thực chất là một cảnh trong bộ phim mới nhất của nam diễn viên.

Theo tờ ETtoday, mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh Hoắc Kiến Hoa nằm trong quan tài gây bàn tán trên mạng xã hội. Đây thực chất là một cảnh trong bộ phim sắp ra mắt của anh, mang tên Khinh Niên.

Trong phim, Hoắc Kiến Hoa hóa thân vai phó tổng giám đốc công ty tên Martin, mắc căn bệnh u não. Vì thời gian sống không còn nhiều, nhân vật quyết định về nước tìm lại những người anh em thân thiết khi xưa, từng vì mâu thuẫn mà trở nên xa cách. Mỗi người bây giờ đều có cuộc sống riêng. Họ cùng ôn lại kỷ niệm và lập kế hoạch khởi nghiệp...

Cảnh quay gây bàn tán trên là một trích đoạn hài đen trong phim, khi nam chính tự tổ chức lễ tang cho mình, trải nghiệm trước dịch vụ tang lễ. Không ngờ trong quá trình này, điện thoại đột nhiên reo, khiến Martin từ trong quan tài lập tức phải bật dậy đi làm. Phân đoạn này ẩn ý cuộc sống của nhiều nhân viên văn phòng, dù mệt mỏi nhưng vẫn không được nghỉ ngơi.

Cảnh phim Hoắc Kiến Hoa nằm trong quan tài gây bàn tán.

Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ phấn khích trước bộ phim mới của Hoắc Kiến Hoa. Số đông ý kiến tỏ ra thích thú trước cảnh quay hài hước, đầy tính châm biếm này. Khinh Niên theo tiết lộ có thời lượng 36 tập, quy tụ Hoắc Kiến Hoa và nhiều gương mặt thực lực khác như Điền Vũ, Kiều Trấn Vũ, Lưu Đoan Đoan...

Sau khi kết hôn với Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa dành thời gian chăm sóc gia đình, đến năm 2023 mới tích cực trở lại đóng phim. Trong hai năm qua, anh đã nhận 4 phim truyền hình tại đại lục, trong đó 3 phim đã có lịch phát sóng. Mới nhất, bộ phim Tại sao anh ấy vẫn còn độc thân của Hoắc Kiến Hoa cũng vừa kết thúc và nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả.