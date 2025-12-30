Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Trương Hạo Duy sụp đổ hình ảnh trong mắt công chúng sau lùm xùm bị tố trốn thuế, mại dâm. Mới đây, anh được minh oan, song sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Tháng 8/2024, mạng xã hội xôn xao lan truyền một số đoạn ghi âm và ảnh chụp màn hình được cho là bằng chứng việc nam diễn viên Trương Hạo Duy làm giả sổ sách, trốn thuế. Thậm chí, một blogger giải trí còn tung đoạn ghi âm, khẳng định Trương Hạo Duy tổ chức mại dâm. Dù thông tin chưa được kiểm chứng, vụ lùm xùm nổ ra vẫn khiến tên tuổi tài tử sụp đổ trong mắt công chúng, sự nghiệp cũng bị hủy hoại.

Sự nghiệp của Trương Hạo Duy lao đao sau vụ lùm xùm. Ảnh: HK01.

Theo tờ HK01, sau 1 năm sống trong tai tiếng, Trương Hạo Duy cuối cùng cũng được minh oan. Tháng 9 năm nay, diễn viên khởi kiện một người bạn cũ họ Mao với cáo buộc bôi nhọ, phỉ báng gây ảnh hưởng tới danh dự. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận người này đã sử dụng công nghệ để tổng hợp đoạn ghi âm và hình ảnh giả, cung cấp cho blogger giải trí đăng tải nhằm bôi nhọ Trương Hạo Duy.

Tại phiên tòa xét xử, tòa tuyên đối tượng họ Mao phải công khai xin lỗi, đồng thời bồi thường cho Trương Hạo Duy 50.000 NDT.

Trương Hạo Duy cho biết đối tượng này từng là bạn thân từ thuở nhỏ. Song vì cả hai từng xảy ra tranh chấp tài chính mà trở mặt thành thù. Đó là lý do người này bịa đặt thông tin để bôi nhọ anh.

Nam diễn viên cho biết sự nghiệp bị ảnh hưởng không nhỏ sau vụ lùm xùm. Anh mong sau khi được giải oan, thời gian tới có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật và được đồng nghiệp, khán giả đón nhận.

Trương Hạo Duy sinh năm 1991, nổi tiếng với vai diễn Thái Tử trong Khánh dư niên. Sau khi anh dính bê bối, bị tẩy chay diện rộng, nhiều dự án phim có nam diễn viên tham gia như Thịnh nộ, Thục cẩm nhân gia hay Tình yêu có pháo hoa rơi vào cảnh lao đao vì phải chỉnh sửa gấp, không thể phát sóng theo đúng kế hoạch.