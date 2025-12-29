Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Con trai không còn gọi điện cho Thành Long

  • Thứ hai, 29/12/2025 10:20 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Ngôi sao hành động thừa nhận trong quá khứ có cách dạy dỗ con cái quá nghiêm khắc, khiến hai cha con trở nên xa cách, thậm chí từng có khoảng thời gian dài không liên lạc.

Theo China Times, Thành Long mới đây tham gia sự kiện quảng bá cho bộ phim mới về đề tài gia đình - Unexpected Family. Tại đây, ông hiếm hoi trải lòng về mối quan hệ với con trai Phòng Tổ Danh. Nam diễn viên thừa nhận trong quá khứ có cách dạy dỗ quá khắc nghiệt, khiến hai cha con trở nên xa cách, thậm chí cả năm không liên lạc với nhau.

"Trước kia cứ thấy con là tôi mắng, lên truyền hình cũng chỉ trích nó, không có một câu nói tốt đẹp nào", ngôi sao hành động nhớ lại. Thành long cho hay mãi về sau, ông mới nhận ra đó là cách dạy dỗ sai. Diễn viên cho rằng lẽ ra nên để con trai có không gian tự do phát huy và sáng tạo.

Ông chia sẻ thêm rằng việc ông quá hà khắc khiến Phòng Tổ Danh dần nảy sinh nỗi sợ, cũng không muốn nói chuyện với cha. Trước đây, con trai mỗi năm còn gọi điện cho Thành Long một lần để chúc mừng sinh nhật. Nhưng sau quá nhiều lần bị ông mắng, Phòng Tổ Danh không liên lạc nữa.

Thanh Long anh 1

Thành Long và Phòng Tổ Danh. Ảnh: China Times.

Thành Long thừa nhận chỉ đến khi tuổi tác ngày càng lớn, ông mới dần buông bỏ hình ảnh một người cha quá nghiêm khắc với con trai.

Những chia sẻ của ngôi sao Unexpected Family nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dân mạng bày tỏ bất ngờ và bàn tán về mối quan hệ của cha con Thành Long những năm qua.

Phòng Tổ Danh sinh năm 1982, là con trai của Thành Long và Ảnh hậu Kim Mã Lâm Phụng Kiều. Anh từng nối gót cha bước vào làng giải trí, song không tạo được nhiều dấu ấn. Diễn viên từng phải ngồi tù 6 tháng vì sử dụng, tàng trữ ma túy.

Những năm gần đây, Phòng Tổ Danh sống khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện công khai. Gần đây nhất, hồi tháng 6 năm nay, con trai Thành Long được nhìn thấy tham dự đám cưới của bạn, với kiểu đầu cạo lạ lẫm.

Hoàng Nhi

