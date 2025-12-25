Bức ảnh gây sốt của Ma Dong Seok và G-Dragon

Ngôi sao hành động Ma Dong Seok khoe ảnh đón Giáng sinh cùng G-Dragon. Cả hai tỏ ra thân thiết, tạo nhiều dáng nhí nhảnh trước ống kính.

Sáng 25/12, Ma Dong Seok gây xôn xao với bài đăng mới trên trang cá nhân với 7,5 triệu người theo dõi. Ngôi sao The Roundup chia sẻ loạt ảnh Giáng sinh chụp cùng G-Dragon. "Giáng sinh an lành cùng G-Dragon", nam diễn viên chú thích, đồng thời gắn thẻ tài khoản của đàn em.

Hai ngôi sao cùng đội mũ Giáng sinh, tỏ ra thân thiết khi tạo dáng nhí nhảnh trước ống kính. Trong một bức hình, Ma Dong Seok khoác vai đàn em. Trong khi trưởng nhóm BIGBANG tựa sát vào đàn anh, hai tay ôm má và làm biểu cảm e thẹn.

Ma Dong Seok còn chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh anh và G-Dragon vô tư đùa giỡn. Dưới phần bình luận, G-Dragon cũng tích cực tương tác.

Ma Dong Seok khoe ảnh Giáng sinh cùng G-Dragon. Ảnh: IGNV.

Bài đăng của Ma Dong Seok nhanh chóng được quan tâm, thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích chỉ sau ít giờ đăng tải. Dân mạng bày tỏ bất ngờ trước mối quan hệ thân thiết của hai ngôi sao Hàn Quốc. "Không nghĩ rằng họ lại thân thiết như thế", "Nhìn qua tôi còn tưởng là ảnh AI ghép", "Ma Dong Seok đón Giáng sinh cùng G-Dragon sao?", "Cả hai đều đáng yêu"... là một số bình luận của người hâm mộ.

Ma Dong Seok hiện tham gia chương trình giải trí của tvN I Am Boxer. Đồng thời, nam diễn viên cũng đang ghi hình cho dự án phim điện ảnh của Netflix mang tên Taigo, đóng chung với nữ ca sĩ thần tượng Lisa.

Taigo được cầm trịch bởi Lee Sang Yong - người đứng sau thành công của bom tấn The Roundup phần 2 và 3. Trong phim, Ma Dong Seok sẽ hóa thân Taigo. Lisa sẽ vào vai Ria, bạn của Taigo và cũng là thành viên trong đội cùng tham gia nhiệm vụ.

Trong khi G-Dragon gần đây cũng vừa hoàn thành tour diễn vòng quanh thế giới.