17 năm của Khánh Thi, Phan Hiển

Phan Hiển - Khánh Thi vừa kỷ niệm 3 năm cưới, 17 năm bên nhau. Hai vợ chồng kiện tướng dancesport hiện có cuộc sống viên mãn bên ba con.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Hiển đăng tải bài viết chia sẻ về hôn nhân với bà xã Khánh Thi. Anh cho biết cả hai về chung nhà 3 năm, song thời gian quen biết nhau đã lên tới 17 năm. Kiện tướng dancesport cho biết vì lịch trình công việc bận rộn nên suýt quên mất ngày kỷ niệm cưới.

Khánh Thi và Phan Hiển kỷ niệm 3 năm cưới. Ảnh: FBNV.

Phan Hiển chia sẻ bức ảnh anh và Khánh Thi thời mới quen biết nhau. Cả hai ăn mặc giản dị khi đi ăn vỉa hè, cười tươi trước ống kính.

"Mình thì vẫn xấu bền vững, còn Khánh Thi thì ngày càng đẹp lên. Cảm ơn em đã đồng hành cùng anh từ khi chưa có gì, đến khi anh đạt được những thành tựu nhỏ bé. Ở thời điểm hiện tại, anh không mưu cầu gì hơn ngoài việc em có thật nhiều sức khoẻ để có thể hoàn thành ước mơ của mình và luôn hạnh phúc bên anh với các siêu quậy nhỏ nhé. Yêu em nhiều", Phan Hiển viết.

Khánh Thi cũng đăng tải bài viết kỷ niệm 3 năm cưới Phan Hiển. Cô chia sẻ đoạn clip của hai vợ chồng trong ngày lễ thành hôn.

Khánh Thi là một trong những gương mặt tiên phong đưa dancesport đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Cô sở hữu nhiều thành tích quốc tế, từng giành huy chương vàng môn Latin tại Đại hội Thể thao Trong nhà châu Á 2009 và thường xuyên giữ vai trò giám khảo tại các cuộc thi khiêu vũ, chương trình truyền hình lớn.

Khánh Thi kết hôn với Phan Hiển vào cuối năm 2022. Vợ chồng cô có con trai đầu lòng Kubi vào năm 2015 và con gái thứ hai Anna vào năm 2018. Nhóc tỳ thứ ba chào đời vào tháng 9/2023.