Đạo diễn Bá Vọng qua đời ở tuổi 44

Thông tin đạo diễn Bá Vọng đột ngột qua đời, hưởng dương 44 tuổi khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng, tiếc thương.

Theo cáo phó, đạo diễn Bá Vọng qua đời lúc 9h ngày 23/12 tại TPHCM. “Hiện tại, gia đình làm thủ tục nhận xác và đưa về an táng tại quê nhà theo phong tục dân tộc Chăm và an táng vào lúc 6h ngày 24/12”, cáo phó viết.

Theo chia sẻ của người thân, sức khỏe đạo diễn Bá Vọng không tốt trong vài năm trở lại đây. Anh bị thoát vị đĩa đệm nặng, từng làm phẫu thuật thay đĩa đệm cho 2 tầng cột sống. Ngoài ra, anh cũng bị suy thận độ 3, phải uống thuốc hằng ngày.

Đạo diễn Bá Vọng qua đời sáng 23/12, hưởng dương 44 tuổi.

Theo chia sẻ từ diễn viên Ngọc Tưởng, anh và đạo diễn Bá Vọng học chung lớp Đạo diễn sân khấu khóa VI, Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Sau khi ra trường, Bá Vọng chuyển hướng sang làm phim, cả hai cũng cộng tác nhiều dự án với nhau.

“Bạn ra đi thanh thản nhé Vọng. Lúc trước bạn không khoẻ, nhưng gần đây thì bạn có nói bạn hồi phục nhiều rồi, qua năm sẽ làm phim lại. Bạn mất vì cơn nhồi máu cơ tim. Chia buồn cùng gia đình bạn”, diễn viên Ngọc Tưởng chia sẻ.

Diễn viên Hoài An bàng hoàng khi hay tin đạo diễn Bá Vọng qua đời. Cô nghẹn ngào: "Một người em đạo diễn luôn ưu ái vai cho chị, bất ngờ khi hay tin em ra đi vì cơn đột quỵ lúc rạng sáng nay. Sẽ nhớ mãi những phim Cha dượng, Người đẹp làng hoa, Gia đình xác sống... và những phim trong dự định chưa thành. Nơi ấy an yên, thanh thản nhé".

"Mỗi ngày, tôi xem hát vẫn thấy em vui vẻ lạc quan, cười rất hiền mỗi khi anh chọc phá. Nhưng đâu ngờ sau cái lạc quan yêu đời đó là cơ thể đang chịu đựng bệnh", diễn viên Lê Nam chưa hết bàng hoàng khi hay tin Bá Vọng qua đời.

Đạo diễn Bá Vọng tên đầy đủ là Bá Trung Vọng, sinh năm 1981, quê Phan Rang (Khánh Hòa). Anh tốt nghiệp Đạo diễn sân khấu khóa VI, Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Sau khi ra trường, đạo diễn Bá Vọng công tác tại Công ty Sản xuất phim Bách Việt.

Anh đạo diễn nhiều bộ phim như Cha dượng, Gia đình xác sống, Người đẹp làng hoa, Hậu duệ ông Năm Bảnh, Giấc mơ sen, Lời nguyền tuổi 17, Truyền thuyết cáo tiên...