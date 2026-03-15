Lời cầu cứu trong tuyệt vọng của Katie Price

Katie Price lo lắng về tình trạng sức khỏe của con trai Harvey. Cô cầu mong nhận sự giúp đỡ từ bác sĩ.

Theo Mirror, Katie Price gây xúc động với bài đăng cầu cứu trên trang cá nhân. Cô cho biết con trai Harvey (23 tuổi) đang đối diện nguy cơ tử vong do đau tim vì cân nặng quá mức cho phép. Hội chứng Prader-Willi khiến Harvey tăng cân nhanh chóng, do tình trạng này gây ra chứng thèm ăn vô độ và trao đổi chất chậm.

"Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) không giúp đỡ gì cả. Nếu ai biết bác sĩ tư nhân nào giỏi, làm ơn nhắn tin riêng cho tôi. Tôi không thể mất Harvey", cô chia sẻ.

Trong một chương trình trước đó, Katie Price bày tỏ sự lo lắng khi Harvey ngày càng béo lên, thở khò khè khi ngủ.

Katie Price đồng hành với con trai trong hành trình chữa bệnh. Ảnh: Ian West/PA.

"Các bác sĩ đã nói với tôi từ nhiều năm trước rằng nếu Harvey không giảm cân, con sẽ dễ bị đau tim. Tôi cảm thấy rất tồi tệ. Tôi phải làm điều gì đó. Tôi sẽ không tự tiêm cho con được vì điều đó không đúng về mặt y tế", cô cho biết.

Theo Katie Price, con trai cô hiện nặng khoảng 190 kg. Đầu năm nay, cô bắt đầu đưa con trai thường xuyên đến phòng tập với mong muốn giúp Harvey giảm cân. Ngoài ra, Harvey cũng thử nhiều phương pháp giảm cân khác nhau trong nhiều năm song tình trạng không cải thiện.

Đồng hành với con trai trong hành trình chữa bệnh, Katie Price nhiều lần bày tỏ sự đau đớn, suy sụp khi cân nặng của Harvey tăng lên chóng mặt.

Katie Price từng hẹn hò với cựu ngôi sao bóng đá Ngoại hạng Anh Dwight Yorke vào năm 2001. Tuy nhiên, cuộc tình chóng vánh này đã kết thúc ngay sau khi Katie Price mang thai Harvey, đứa con trai cả của cô.

Đáng chú ý, cựu tiền đạo lừng danh đã phủ nhận quyền làm cha đối với Harvey cho đến khi kết quả xét nghiệm ADN chứng minh mối quan hệ huyết thống giữa anh và cậu bé. Sự chối bỏ ban đầu này đã gây ra nhiều tổn thương cho Katie Price và cậu con trai.

Trong những chia sẻ trước đây, Katie Price không ít lần bày tỏ sự thất vọng về thái độ của Dwight Yorke đối với con trai. Cô khẳng định Dwight gần như không gặp Harvey kể từ khi cậu bé chào đời. "Tôi nghĩ cậu bé chỉ gặp Harvey khoảng 9 lần trong đời", Katie Price nói.