Không có 'Lật mặt' của Lý Hải mùa phim lễ 30/4?

Các dự án phát hành dịp lễ 30/4 năm nay đã công bố, gồm "Anh Hùng", "Heo 5 Móng" và "Đại tiệc trăng máu 8". Trong khi đó, Lý Hải vẫn im ắng.

Ngày 27/2, nhà sản xuất và đơn vị phát hành công bố Heo 5 Móng (Lưu Thành Luân) sẽ gia nhập đường đua phim lễ 30/4. Trước đó, hai dự án Anh Hùng (Võ Thạch Thảo) và Đại tiệc trăng máu 8 (Phan Gia Nhật Linh) cũng phát hành vào thời điểm này.

Đáng chú ý, tính đến thời điểm hiện tại, đạo diễn Lý Hải vẫn im ắng, chưa công bố về dự án điện ảnh Lật mặt 9. Thậm chí, trên một số diễn đàn về phim ảnh, nhiều khán giả mộ điệu "réo tên" của nam đạo diễn. Bên cạnh đó, một số khán giả đặt nghi vấn đạo diễn và Lật mặt sẽ rút khỏi đường đua phim lễ 30/4 năm nay.

Tri Thức - Znews liên hệ với phía Lý Hải song không nhận được phản hồi.

Lý Hải im ắng, không công bố về dự án Lật mặt 9. Ảnh: FBNV.

Ở phần gần nhất của Lật mặt, nam đạo diễn và ê-kíp tổ chức buổi họp báo giới thiệu dự án vào cuối năm 2024. Sau đó, đầu năm 2025, Lý Hải - Minh Hà liên tiếp có các hoạt động để quảng bá cho bộ phim.

Với các phần trước đó, bộ đôi đạo diễn - nhà sản xuất cũng có những động thái tương tự.

Song cho đến thời điểm hiện tại, Lý Hải và Minh Hà không có bất kỳ bài đăng hay hoạt động truyền thông nào khác liên quan đến Lật mặt 9.

Năm ngoái, Lý Hải sảy chân với Lật mặt 8. Phim kết thúc hành trình tại rạp với doanh thu 232 tỷ đồng , sau khoảng 2 tháng công chiếu. Đây là con số khá ấn tượng với mặt bằng phim nội địa, thậm chí lọt nhóm tác phẩm ăn khách nhất 2025, chỉ sau Bộ tứ báo thủ, Thám tử Kiên và Nhà gia tiên.

Tuy nhiên, thành tích của Lật mặt 8 lại tỏ ra kém cạnh so với dự án tiền nhiệm - Lật mặt 7 ( 483 tỷ đồng ). Hay trước đó, Lật mặt 6 ra mắt năm 2023 cũng từng dắt túi 273 tỷ đồng . Ngoài ra, chất lượng dự án cũng nhận ý kiến trái chiều.

Thương hiệu Lật mặt của Lý Hải hiện đã sản xuất 8 phần, với tổng doanh thu hơn 1.400 tỷ đồng . Trong bài trên Tri Thức - Znews, Lý Hải cho biết: "Mỗi phần Lật mặt đều có tựa đề và nội dung riêng. Tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ dừng nó lại để khởi động một franchise khác. Bản thân nó đã liên tục thay đổi qua từng năm rồi".