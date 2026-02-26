'Mùi phở' của Minh Beta bị bỏ xa

Bộ phim "Mùi phở" hiện chỉ còn hơn 500 suất chiếu. Tác phẩm vừa bị "Nhà mình đi thôi" soán chỗ trên bảng tổng sắp doanh thu theo ngày.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, bộ phim chiếu Tết Mùi phở hiện bị Nhà mình đi thôi vượt mặt. Tác phẩm điện ảnh của Minh Beta giữ vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp với hơn 500 suất chiếu, doanh thu tính đến sáng 26/2 là trên 34 tỷ đồng .

Trong khi Nhà mình đi thôi của Trần Đình Hiền đang có khoảng 493 suất chiếu với số vé bán ra ít hơn nhưng tổng doanh thu lại nhỉnh hơn đối thủ đồng hương.

Với diễn biến hiện tại, Mùi phở sẽ tiếp tục bị cắt giảm suất chiếu để nhường chỗ cho các phim khác như Nhà mình đi thôi và Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Mùi phở bị soán chỗ trên đường đua phòng vé. Ảnh: NSX.

Trên đường đua phim Tết, Thỏ ơi vẫn trụ vững ở ngôi vị top 1 phòng vé. Bộ phim thứ 5 của Trấn Thành đang thu về hơn 317 tỷ đồng . Ở vị trí thứ hai là Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang) đứng thứ 3.

Theo dữ liệu từ Box Office Việt Nam, với 409,4 tỷ đồng trong 6 ngày, Tết Bính Ngọ vượt hơn 33% so với doanh số cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025 (306 tỷ trong 6 ngày đầu).

Số tiền đầu tư cho cả 4 dự án điện ảnh Tết năm nay đều ở mức cao. Trong đó, Thỏ ơi ngốn 2 triệu USD (khoảng 52 tỷ đồng ).

Dù vậy, ngoại trừ Thỏ ơi, chất lượng các dự án khác đều nhận ý kiến trái chiều. Điểm trừ chung là kịch bản vụng về, cũ kĩ, tình tiết rối rắm. Báu vật trời cho ghi điểm ở mảng miếng hài song câu chuyện ngô nghê, phi lý.

Mùi phở và Nhà ba tôi một phòng cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nếu Mùi phở bị nhận xét ồn ào, thiếu chất điện ảnh và nặng màu sắc kịch, tác phẩm của Trường Giang lại gây tranh luận vì chủ đề và cách xử lý tình tiết bị cho là cũ kỹ, cố lấy nước mắt khán giả một cách vụng về.