Dàn diễn viên 'Gia đình phép thuật' hội ngộ

Yeye Nhật Hạ và dàn diễn viên "Gia đình phép thuật" vừa có buổi gặp gỡ đầu năm mới. Họ cùng trò chuyện, ăn uống, ôn lại kỷ niệm xưa.

Trên trang cá nhân, Yeye Nhật Hạ đăng tải loạt ảnh trong buổi hội ngộ dàn diễn viên Gia đình phép thuật. Họ ăn uống, trò chuyện và ôn lại kỷ niệm sau nhiều năm gặp lại.

"Còn nhớ những gương mặt này không. Thật vui vì đã chơi với nhau, chứng kiến mọi câu chuyện mọi hành trình của nhau từ khi chỉ là cô bé, cậu bé cấp 2 cùng bộ phim Gia đình phép thuật. Đến giờ thì ai cũng đã tay bồng tay bế cả rồi. Nhớ cái thời nguyên đám còn nhỏ xíu, mấy mẹ chinh chiến chở xe máy đi quay khắp mọi nẻo đường. Hy vọng sẽ có dịp tụ tập thật đông đủ", nữ diễn viên chia sẻ.

Các diễn viên Gia đình phép thuật hội ngộ sau nhiều năm. Ảnh: @yeyenhatha.

Loạt ảnh của Yeye Nhật Hạ thu hút sự yêu thích và quan tâm từ khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng bày tỏ bất ngờ về sự thay đổi của dàn diễn viên Gia đình phép thuật. Ngoài Yeye Nhật Hạ còn theo đuổi con đường phim ảnh, các thành viên còn lại đều rẽ hướng sang công việc mới và lập gia đình.

Trong đó, diễn viên Gia Kỳ hiện là bác sĩ. Anh kết hôn với vợ là Ngô Thanh Tâm, từng tốt nghiệp ngành Thạc sĩ Kinh doanh của Đại học RMIT.

Gia đình phép thuật là bộ phim truyền hình dài tập của Việt Nam dành cho thiếu nhi, được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 22/2/2009 trên kênh HTV7 của Đài Truyền hình TP.HCM. Bộ phim dự kiến chiếu 500 tập nhưng chỉ được 340 tập và sau đó ngừng phát sóng từ tháng 7/2011.

Phim kể về chuyện 5 nhà ảo thuật của gia đình ông Ma Baram (NSND Việt Anh) xuống Trái Đất và tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. Tác phẩm quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, có thể kể đến như NSND Việt Anh, Đại Nghĩa, Kim Hiền, Vân Trang, Lý Thanh Thảo, Hòa Hiệp...

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của dàn sao nhí tài năng là Nhật Hạ, Gia Kỳ, Anh Thư và Cẩm Tuyền cũng góp phần gia tăng sức hút cho phim.