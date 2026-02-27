Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thương nhớ Ngô Mạnh Đạt

  Thứ sáu, 27/2/2026
Đã 5 năm kể từ ngày Ngô Mạnh Đạt qua đời, khán giả, đồng nghiệp vẫn nhớ thương tài tử gạo cội. Không chỉ là diễn viên tài năng, ông còn được yêu mến bởi tính cách ôn hòa, xởi lởi.

Theo Sohu, hôm 27/2, tròn 5 năm Ngô Mạnh Đạt qua đời, nhiều khán giả, đồng nghiệp đăng tải bài viết bày tỏ tiếc thương, tưởng nhớ nam diễn viên tài năng. Trên mạng xã hội, đạo diễn Quách Phàm đăng tải ảnh hậu trường phim Lưu Lạc Địa Cầu kèm dòng chữ "Lại nhớ chú rồi". Sau đó, Ngô Kinh chia sẻ lại bài đăng kèm lời nhắn: "Chú Đạt, cháu rất nhớ chú".

Hiện, cụm từ khóa "Ngô Mạnh Đạt đã đi xa 5 năm" trở thành hot search trên Weibo. Nhiều người hâm mộ đăng tải loạt hình ảnh, video của Ngô Mạnh Đạt khi còn sống, đồng thời chia sẻ những suy nghĩ về nam diễn viên.

Trước đó, ngày 21/2/2021, thông tin Ngô Mạnh Đạt nhập viện vì bệnh tình chuyển nặng nhận được sự quan tâm của công chúng. Khi đó, bạn thân của ông là Điền Khải Văn chia sẻ rằng ca phẫu thuật thành công, tình trạng diễn viên dần ổn định. Song chỉ ít ngày sau, hôm 27/2/2021, Ngô Mạnh Đạt trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 69. Thông tin gây chấn động giới giải trí Hoa ngữ.

Ngo Manh Dat anh 1

Lưu Lạc Địa Cầu là một trong số dự án cuối cùng mà Ngô Mạnh Đạt tham gia. Ảnh: Weibo.

Trong tang lễ của nam diễn viên, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát, Ngô Quân Như, Lê Minh, Vương Tinh, Quách Phú Thành, Lưu Thanh Vân, Dương Thiên Hoa, vợ chồng Chân Tử Đan… đều gửi vòng hoa chia buồn. Người bạn diễn gắn bó nhất sự nghiệp của ông, Châu Tinh Trì, cũng có mặt để tiễn biệt.

Sinh thời, Ngô Mạnh Đạt tính tình ôn hòa, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đới Chí Vỹ nhớ lại thời hợp tác tại TVB, khi đóng phim Tân Trát Sư Huynh, ông được Ngô Mạnh Đạt giúp đỡ, động viên rất nhiệt tình.

Đạo diễn Lý Lực Trì tiết lộ trong phim Vua Hài Kịch, Ngô Mạnh Đạt là người "cứu nguy" phút chót, dù đang bệnh vẫn nhận vai. Nhân vật cảnh sát chìm phát cơm hộp vốn do Vạn Tử Lương đảm nhận, nhưng do Châu Tinh Trì tạm thời thay đổi lịch quay mà quên báo, khiến Vạn Tử Lương phải chờ nhiều giờ rồi tức giận rời đoàn. Lý Lực Trì phải gọi cho Ngô Mạnh Đạt nhờ cứu trợ. Khi ấy ông đang sốt, sức khỏe không tốt nhưng vẫn kiên trì hoàn thành cảnh quay.

Hoàng Nhất Sơn tiết lộ Ngô Mạnh Đạt rất hào phóng, bất kể ăn cùng ai, ông luôn là người đầu tiên tranh trả tiền. Ngoài ra, ông từng tặng áo lông vũ cho toàn bộ nhân viên đoàn phim.

