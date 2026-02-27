Phim Trường Giang thu 100 tỷ đồng

"Nhà ba tôi một phòng" vướng nhiều tranh luận trái chiều song vẫn dắt túi 100 tỷ đồng. Đây là phim thứ 2 trong dàn phim Tết Bính Ngọ chạm mốc doanh thu vàng.

Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy Nhà ba tôi một phòng đạt 100 tỷ đồng vào tối 27/2, tức sau 11 ngày phát hành. Đây là thành tích đáng mừng cho Trường Giang ở lần đầu thử sức làm đạo diễn điện ảnh, kiêm nhà sản xuất lẫn đóng vai chính. Nhà ba tôi một phòng cũng là phim Việt thứ 3 chinh phục mốc doanh thu 100 tỷ đồng trong năm 2026, sau Thiên đường máu và Thỏ ơi.

Trở lại với diễn biến phòng vé, một màn hoán ngôi bất ngờ diễn ra sau kỳ nghỉ Tết. Bước sang tuần làm việc đầu tiên của năm mới, Nhà ba tôi một phòng để vuột mất vị trí top 2 phòng vé vào tay Báu vật trời cho. Hiện tại, số suất chiếu lẫn doanh thu theo ngày của Báu vật trời cho đều đang lấn át phim của Trường Giang, dù ban đầu kém xa.

Nhà ba tôi một phòng thu 100 tỷ dù vướng nhiều tranh cãi. Ảnh: NSX.

Sau khi hụt hơi, Nhà ba tôi một phòng cũng gần như đánh mất cơ hội chạm tay tới mốc thành tích 150 tỷ đồng . Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, tác phẩm nhiều khả năng sẽ chỉ dừng chân ở ngưỡng doanh thu 110-120 tỷ.

Đứa con tinh thần của Trường Giang những ngày qua giảm nhiệt đột ngột là do những phản hồi thiếu tích cực xuất hiện ngày càng nhiều sau tuần chiếu đầu tiên. Trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ thất vọng khi mua vé ra rạp vì những quảng cáo, review hấp dẫn, nhưng chất lượng thực tế lại không như kỳ vọng.

Phim có câu chuyện gần gũi, dễ xem, một số mảng miếng hài hước dễ chịu nhưng tổng thể lại kém hấp dẫn vì kịch bản lỏng lẻo. Đạo diễn lạm dụng bi kịch và nước mắt khiến nửa sau câu chuyện trở nên khiên cưỡng, sến và gây mệt mỏi, trong khi các nút thắt được gỡ một cách hời hợt.