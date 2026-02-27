Show 49 thầy bói tranh tài gây sốt

Mặc cho nhiều tranh cãi bủa vây, "Battles of Fates" đang trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả nhờ nội dung và format độc đáo.

Theo HK01, show thực tế Battles of Fates (Đại chiến định mệnh) của Disney+ sau khi lên sóng đã lập tức thu hút sự quan tâm của khán giả toàn cầu. Chương trình quy tụ 49 cao thủ huyền học Hàn Quốc cùng đọ năng lực. Họ là những nhà nhân tướng học (xem tướng mặt, xem tướng chỉ tay, tướng bàn chân), pháp sư (Shaman), tứ trụ (Saju - xem tử vi) cho đến những chuyên gia đọc bài tarot…

Battles of Fates đã lên sóng 9 tập.

Kể từ khi lên sóng hôm 11/2, Battles of Fates vươn lên hạng 1 bảng xếp hạng chương trình TV trên Disney+ tại Hàn Quốc, hạng 1 khu vực châu Á và hạng 5 trên toàn cầu. Những thông tin xoay quanh dàn thí sinh hay câu hỏi hóc búa trong chương trình cũng được chia sẻ, thu hút lượng bàn luận khổng lồ trên các nền tảng mạng xã hội.

Không những vậy, hàng loạt tranh cãi xoay quanh vấn đề đạo đức của các thử thách, tính xác thực của những thông tin đưa ra hay chuyện kịch bản có được dàn dựng hay không càng tạo ra cơn sốt truyền thông cho Battles of Fates, giúp show sống còn của Hàn Quốc tạo được mức độ quan tâm, thảo luận ấn tượng.

Trong show, 49 người chơi có xuất phát điểm, tín ngưỡng khác biệt. Người trẻ nhất mới 18, trong khi một số người chơi đã ở tuổi ngũ tuần, một số gương mặt mới đặt chân vào thế giới tâm linh, song cũng có người 29 tuổi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm. Không ít trong số họ là những chuyên gia hàng đầu, nổi tiếng trong đa lĩnh vực, thu nhập hàng tháng lên tới 100 triệu won, từng tốt nghiệp những ngôi trường danh giá trên quốc tế, thậm chí lấy bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ…

Show của Hàn Quốc đang gây sốt toàn cầu.

Các thử thách trong chương trình cũng khá đa dạng. Ví như ở vòng đấu loại đầu tiên, các thí sinh phải trả lời lần lượt từng câu hỏi để tìm ra 20 người đi vào vòng sau. Họ được yêu cầu phải đọc nguyên nhân qua đời của một người chỉ dựa vào bức ảnh chân dung và ngày sinh - ngày mất, hay tìm ra ai cũng là pháp sư giữa nhóm người mà chương trình tuyển chọn, ai là người đã đổi đời nhờ trúng số và ai là người bị sét đánh, suy đoán cuộc sống hiện tại của một người dựa trên ngày tháng năm sinh cùng bức ảnh thời thơ ấu…

Ở vòng tiếp theo, 20 thí sinh được chọn chia cặp, đối đầu 1:1. Họ phải đọc vận mệnh, từ quá khứ tới những biến cố và nỗi trăn trở lớn nhất hiện tại của đối thủ. 10 người chiến thắng và 2 người được "hồi sinh" tiếp tục bước vào vòng thứ 3, nơi họ chia làm 4 nhóm. Nhiệm vụ lần này của họ là tìm ra đâu là tỷ phú giữa dàn khách mời.

Hiện, Battles of Fates đã lên sóng tổng cộng 9 tập. Tập cuối cùng của show dự kiến ra mắt vào ngày 4/3.