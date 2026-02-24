49 pháp sư, thầy bói Hàn Quốc so tài gây xôn xao

“Battle of Fates” gây sốt với nội dung xoay quanh cuộc so tài kịch tính giữa những nhà tâm linh, huyền học hàng đầu xứ kim chi để tìm ra chủ nhân giải thưởng 100 triệu won.

Trong bối cảnh truyền hình thực tế đang bão hòa với các nội dung về âm nhạc, hẹn hò đã quen thuộc, Battle of Fates (Đại chiến định mệnh) nổi lên như một món ăn lạ vị, nhanh chóng gây sốt. Show thực tế sinh tồn của Hàn Quốc đặc biệt ở chỗ không chỉ khám phá thế giới tâm linh, mà còn biến nó thành một sân chơi kịch tính đậm format giải trí.

Từ xa xưa, tâm linh và huyền học luôn tồn tại ở vùng giao thoa giữa niềm tin và sự nghi ngờ của con người. Nhân loại đã bước vào kỷ nguyên công nghệ, chinh phục vũ trụ, giải mã gen... nhưng tới nay vẫn không ngừng tìm đến chiêm tinh, tử vi, tarot hay bói toán để kiếm tìm đáp án cho những trăn trở trong cuộc sống. Sức hấp dẫn của huyền học nằm ở chính khả năng chạm vào một trong những nỗi tò mò sâu kín nhất của con người: tương lai và vận mệnh.

Cuộc đối đầu căng thẳng

Trước đó, Battle of Psychics của Nga ra mắt năm 2007 cũng sở hữu format tương tự. Sau hơn một thập kỷ phát sóng, series truyền hình thu hút hàng triệu khán giả, tạo ra nhiều bàn luận sôi nổi về thế giới tâm linh và huyền hoặc, thách thức những bộ não khoa học còn hoài nghi.

Trở lại với Battle of Fates, show thực tế được biến thành đấu trường, nơi 49 chuyên gia đọc vận mệnh từ khắp Hàn Quốc so kèo năng lực. Họ là những nhà nhân tướng học (xem tướng mặt, xem tướng chỉ tay, tướng bàn chân), pháp sư (Shaman), tứ trụ (Saju - xem số tử vi) cho đến những chuyên gia đọc bài tarot…

Dàn thí sinh cũng khá đa dạng khi người trẻ nhất mới 18, trong khi một số người chơi đã ở tuổi ngũ tuần, một số gương mặt mới đặt chân vào thế giới tâm linh, song cũng có người 29 tuổi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm…

Battle of Fates quy tụ 49 thí sinh.

Càng không thể “xem thường” học thức và địa vị của 49 thí sinh Battle of Fates, khi nhiều người trong số họ là những chuyên gia hàng đầu, nổi tiếng trong đa lĩnh vực, thu nhập hàng tháng lên tới hàng trăm triệu won, hoặc từng tốt nghiệp những ngôi trường danh giá trên quốc tế, thậm chí lấy bằng Tiến sĩ…

Một số cái tên nổi bật gây được chú ý khi xuất hiện phải kể đến Dorimyeong, một pháp sư hành nghề từ năm 8 tuổi, tới nay đã 13 năm kinh nghiệm; Kim Baekmun, nhà nhân tướng học xem tướng bàn chân với 30 năm kinh nghiệm; Ineuidang, pháp sư đã tiên đoán trước cuộc khủng hoảng thiết quân luật 12/2024 hay Lee Sobin, pháp sư trẻ nổi tiếng không ít lần lên sóng truyền hình…

Ở vòng đấu loại đầu tiên, trận chiến trực giác - tức cảm nhận được điều gì đó vượt khỏi ranh giới của 5 giác quan cơ bản. Tại đây, dàn thí sinh lần lượt giành quyền trả lời những câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra, cho đến khi đủ 20 người. Chỉ một người chơi có câu trả lời đúng, thuyết phục nhất được chọn vào vòng sau qua mỗi câu hỏi.

Việc loại quá nửa số người chơi khiến cuộc so găng trở nên căng thẳng ngay từ vòng đầu tiên. Thử thách được đặt ra ban đầu khá hấp dẫn, điển hình là đọc nguyên nhân qua đời của một người dựa vào ảnh chân dung và thông tin ngày sinh, ngày mất. Áp lực thời gian cộng thêm việc phải trình bày phần luận giải của bản thân trước con mắt của 48 người chơi khác tạo áp lực không nhỏ lên dàn thí sinh.

Độ khó và những những thử thách cũng thay đổi. Người chơi sau đó phải tìm ra ai cũng là pháp sư giữa nhóm người mà chương trình tuyển chọn, ai là người đã đổi đời nhờ trúng số và ai là người bị sét đánh - những vận mệnh cực hiếm, hay suy đoán cuộc sống hiện tại của một người dựa trên ngày tháng năm sinh cùng bức ảnh thời thơ ấu…

Sự kết hợp giữa huyền học và format thi đấu sống còn khiến Battle of Fates trở nên gay cấn hơn hẳn. Không chỉ là màn “khiêu chiến” giữa niềm tin về khoa học với tâm linh, đây còn là cuộc đua giữa những nhà huyền học, bói toán, xem vận mệnh khi họ phải nỗ lực giành suất vào vòng sau, chứng minh sức mạnh về đức tin của bản thân cho đến những khả năng tính toán, suy luận…

Như nhiều show thực tế khác, cách dàn dựng, biên tập đậm màu sắc giải trí, cùng dàn giám khảo kiêm bình luận góp phần làm cho bầu không khí Battle of Fates trở nên cuốn hút hơn. Dàn khách mời với một số gương mặt đặc biệt, từ tuyển thủ thi đấu cấp quốc gia cho đến những nghệ sĩ nổi tiếng khu vực vừa tạo bất ngờ cho chương trình, mặt khác cũng là cách khiến show thực tế có thêm chất liệu truyền thông. Vậy nên không ngạc nhiên khi vừa lên sóng 7 tập đầu, Battle of Fates đã chiếm sóng mạng xã hội với những bàn luận sôi nổi về nội dung, dàn cast của chương trình.

Battle of Fates đã lên sóng 7 tập.

Thậm chí, những bàn tán, tranh cãi về thử thách hay đạo đức và tính xác thực của những gì được trình diễn trên màn ảnh nhỏ càng khiến show thực tế này thêm nổi tiếng.

Lỗ hổng và tranh cãi

Không thể phủ nhận luật chơi lẫn cách biên tập giúp Battle of Fates kịch tính hơn. Nhưng mặt khác, nó cũng tạo ra lỗ hổng mà những người xem coi trọng yếu tố logic không khó phát hiện.

Việc trình bày luận giải công khai dễ dẫn đến việc những người trả lời sau có thể điều chỉnh câu trả lời dựa trên phán đoán và những luận giải của thí sinh phát biểu trước. Bên cạnh đó, một số câu hỏi được chương trình đưa ra cũng tồn tại lỗ hổng mà dàn người chơi tinh ý có thể khai thác.

Ví như ở câu hỏi xác định đâu là hình ảnh bàn chân người vô gia cư, không chỉ dàn thí sinh có “năng lực tâm linh”, ngay cả khán giả truyền hình cũng có thể suy luận dựa trên tình trạng da chân để phán đoán sức khỏe cũng như điều kiện tài chính của nhân vật.

Hay ở câu hỏi khách mời đã phẫu thuật bộ phận nào trên cơ thể, không khó quan sát thấy người này mắc béo phì và đã trải qua quá trình giảm cân, dựa trên ngoại hình nhân vật - nên khả năng cao mắc các bệnh tim mạch hoặc phẫu thuật cắt dạ dày, trong khi vết sẹo lộ liễu ở cổ nói lên người này đã trải qua ca phẫu thuật ở cổ…

Chính vì những kẽ hở trong loạt thử thách khiến kết quả thực tế chưa “đủ wow” như những gì dàn bình luận viên thể hiện. Thậm chí, ở diễn biến khác, việc dàn bình luận bộc lộ cảm xúc và bàn tán ngay trước mặt dàn thí sinh cũng có thể tác động đến quả ván đấu.

Khâu biên tập, chèn hiệu ứng lẫn cách focus của camera khiến kết quả ai là người qua vòng càng về sau càng mất đi tính bất ngờ vì trở nên dễ đoán. Trên mạng xã hội, người xem cũng bàn tán về việc dàn giám khảo “chiếm thời lượng”, hay biểu cảm quá lố đôi khi gây phân tâm, khó chịu. Đặc biệt, sự xuất hiện quá nhiều của Park Narae, diễn viên hài đang bị điều tra vì cáo buộc bắt nạt, lăng mạ các quản lý cũ, càng khiến người xem tranh cãi.

Một trong các người chơi nổi bật trong show.

Battle of Fates thể hiện chiều sâu hơn khi bước sang vòng hai, trận chiến khí, nơi các pháp sư chia thành 10 cặp đối đầu, lần lượt xem số cho nhau - vốn là điều cấm kỵ trong giới thầy pháp. Ở vòng đối đầu 1:1, các thầy bói phải đọc vận mệnh, từ quá khứ tới những biến cố và nỗi trăn trở lớn nhất hiện tại của đối thủ trước mặt.

Màn so găng trực tiếp này nâng mức độ kịch tính lên khi dàn thí sinh đọ năng lực “đọc vị” đối phương. Khán giả cũng được chứng kiến chi tiết hơn cách thức mà họ hành nghề, từ việc tính toán tử vi, xem nhân tướng, cho tới việc “triệu hồi” hay kết nối với những thế lực tâm linh riêng biệt để bói vận mệnh.

Dĩ nhiên, logic và tính xác thực vẫn là điểm lợn cợn vì nhiều lời phán theo kiểu chung chung, mở rộng mẫu số và khả năng đoán trúng - điều vốn dĩ cũng gây tranh cãi trong thực tế. Chưa kể, không khó nhận ra những dấu hiệu dàn dựng kịch bản, vốn đã thành “đặc sản” trong nhiều show thực tế về giải trí xứ Hàn.