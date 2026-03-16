Mai Phương Thúy gây chú ý

Hoa hậu Mai Phương Thúy gần đây gây chú ý vì hoạt động mạng xã hội nhiều hơn trước. Các bài đăng khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại của cô.

Mai Phương Thúy vốn là người đẹp kín tiếng, không hoạt động mạng xã hội quá thường xuyên hoặc đăng tải nhiều hình ảnh đời thường. Do đó, những bài viết gần đây của hoa hậu được dân mạng quan tâm.

Mới nhất, Mai Phương Thúy chia sẻ lại một bức hình cũ phong cách quyến rũ cùng chú thích "Ngày tháng đẹp nhất đời".

Trước đó, người đẹp chia sẻ các hình ảnh được tạo bằng AI, xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau, từ mái tóc ngắn cá tính đến hình ảnh diện váy cưới. Những bức ảnh này khiến một bộ phận khán giả nhầm tưởng nàng hậu đã thay đổi ngoại hình hoặc đang chuẩn bị kết hôn.

Bên cạnh đó, cô cũng đăng tải nhiều dòng trạng thái xoay quanh tình trạng mất ngủ, lệch múi giờ hay cuộc sống khi đang ở nước ngoài. Đây được cho là sự thay đổi của Mai Phương Thúy, song cô không chia sẻ cụ thể cuộc sống hiện tại.

Hình ảnh Mai Phương Thúy chia sẻ trên trang cá nhân mới đây. Ảnh: @maiphuongthuy.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội và đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006 khi mới 18 tuổi. Với chiều cao 1,8 m cùng gương mặt thanh tú, cô nhanh chóng trở thành một trong những hoa hậu nổi bật. Cùng năm đăng quang, người đẹp tham dự Miss World và lọt Top 17, thành tích được đánh giá khá ấn tượng của thí sinh Việt Nam ở thời điểm đó.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Mai Phương Thúy hoạt động sôi nổi trong làng giải trí với vai trò người mẫu, gương mặt quảng cáo và khách mời tại nhiều sự kiện. Cô cũng từng đảm nhận vị trí giám khảo tại một số cuộc thi sắc đẹp trong nước. Trong suốt quá trình hoạt động, hoa hậu được biết đến với phong cách quyến rũ, cùng cá tính thẳng thắn, nhiều lần tạo nên những cuộc bàn luận trên mạng xã hội.

Những năm gần đây, Mai Phương Thúy dần rút bớt khỏi các hoạt động giải trí để tập trung vào kinh doanh và đầu tư tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực chứng khoán. Dù ít xuất hiện, cô vẫn giữ được sức hút với khán giả.