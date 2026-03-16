Cú sốc cho 'người đàn ông đẹp trai nhất thế giới'

Cuộc đua Nam chính Oscar 2026 diễn ra căng thẳng khi Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio liên tục so kè. Song, màn bứt tốc ở chặng cuối giúp Michael B. Jordan bất ngờ vượt lên.

So với những hạng mục quan trọng khác, vốn sớm được an bài sau chặng đua đường trường tiền Oscar, thì giải Nam chính xuất sắc nhất vẫn căng thẳng đến giây phút cuối cùng.

Ở phần lớn hành trình, Timothée Chalamet (Marty Supreme) và Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) được xem là những cái tên sáng giá nhất, phần nào tạo khoảng cách với các đối thủ. Trong khi ngôi sao trẻ gốc Pháp có màn trình diễn tốt nhất sự nghiệp đến lúc này, thì lợi thế của DiCaprio nằm ở việc đóng chính trong bộ phim lớn nhất năm 2025.

Dù vậy, màn bứt tốc đầy ngoạn mục của Michael B. Jordan (Sinners) trong tháng cuối cùng đã đem về "quả ngọt", khi anh đánh bại hai tay đua sừng sỏ để mang về tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Leonardo DiCaprio sớm bị loại khỏi cuộc đua

Trong ba ứng viên nặng ký nhất của cuộc đua Oscar năm nay, Leonardo DiCaprio là cái tên được nhắc đến sớm nhất. Ngay từ giữa năm 2025, phản ứng bùng nổ dành cho One Battle After Another đã nhanh chóng đưa nam diễn viên vào danh sách các ứng viên tiềm năng cho tượng vàng.

Trong bộ phim càn quét giải Oscar vừa qua, DiCaprio vào vai Bob Ferguson - một nhà cách mạng cực đoan từng tham gia các hoạt động chống chính quyền Mỹ. Nhiều năm sau, Bob trở thành một người đàn ông mệt mỏi, sống ngoài lề xã hội và bị ám ảnh bởi quá khứ chính trị của mình. Khi con gái mất tích và kẻ thù cũ bất ngờ quay trở lại, anh buộc phải bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực mà bản thân từng cố gắng rời bỏ.

Điểm đáng chú ý là Anderson cố tình đi ngược hình tượng anh hùng hành động quen thuộc. Thay vì một nhân vật giải cứu thế giới, Bob hiện lên như một người cha tuyệt vọng đang cố sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Thậm chí, trong một bộ phim nặng yếu tố chính trị, chính những phản ứng đôi khi kỳ quặc của DiCaprio lại trở thành yếu tố gây cười, giúp tác phẩm giảm bớt bầu không khí căng thẳng.

Leonardo DiCaprio sớm bị loạt khỏi cuộc đua. Ảnh: Warner Bros.

Tuy nhiên, nhân vật của DiCaprio thực tế không xuất hiện với tần suất dày đặc đủ để chi phối toàn bộ diễn biến câu chuyện. One Battle After Another được xây dựng theo cấu trúc đa tuyến, khi đất diễn được chia tương đối đồng đều cho dàn diễn viên. Ở đó, mỗi nhân vật đại diện cho một góc nhìn khác nhau về xã hội Mỹ thập niên 1970. Điều này khiến các vai phụ đôi khi lấn át nhân vật trung tâm trong một số phân đoạn; điển hình là việc Sean Penn nhận được nhiều sự chú ý hơn cả DiCaprio khi bộ phim ra mắt.

Đây là một bất lợi không nhỏ trong cuộc đua Nam chính, bởi Viện Hàn lâm thường có xu hướng ưu ái những vai diễn giữ vị trí trung tâm tuyệt đối của tác phẩm. Điều tương tự từng xảy ra ở các mùa giải gần đây, khi Emma Stone vượt qua Lily Gladstone (2024), hay Mikey Madison chiến thắng trước Demi Moore (2025).

Bước sang giai đoạn các giải thưởng tiền Oscar, bất lợi này càng thể hiện rõ. DiCaprio liên tiếp thất bại tại những giải thưởng quan trọng, đặc biệt là các giải của các hiệp hội trong ngành. Việc không giành được các chiến thắng mang tính “định hướng” này khiến anh dần hụt hơi, thậm chí bị bật khỏi nhóm ứng viên hàng đầu khi cuộc đua tới giai đoạn quyết định.

Timothée Chalamet bất ngờ vấp tranh cãi

Khi Leonardo DiCaprio dần bị loại khỏi cuộc đua, Timothée Chalamet trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Thậm chí, có thời điểm nam diễn viên được xem như đã “chạm một tay” vào tượng vàng sau hai chiến thắng tại Critics' Choice Awards và Quả cầu Vàng (2/4 giải thưởng tiền Oscar quan trọng nhất).

Với Marty Supreme, Timothée Chalamet hóa thân thành một chàng trai nghèo nhưng có năng khiếu bóng bàn thiên phú, nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ trở thành tay vợt số một thế giới. Dù vậy, nhân vật được khắc họa như một kẻ trẻ tuổi ngông cuồng, bốc đồng, liên tục vấp ngã rồi lại gượng dậy trong nỗi ám ảnh phải chứng minh giá trị bản thân.

Diễn viên sinh năm 1995 được đánh giá sở hữu vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại. Giới phê bình thường nhấn mạnh năng lượng “hỗn loạn” mà Chalamet mang đến cho nhân vật, cho rằng vai diễn thể hiện rõ Chalamet như một ngôi sao lớn, người đủ khả năng gánh vác và giữ nhịp cho toàn bộ tác phẩm.

Timothée Chalamet dẫn đầu trong phần lớn thời điểm. Ảnh: A24.

Thực tế, hành trình sau đó của Timothée Chalamet vẫn diễn ra tương đối thuận lợi. Phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến ballet và opera cũng được cho là không ảnh hưởng đến cục diện cuộc đua, khi quá trình bỏ phiếu của Oscar đã kết thúc từ đầu tháng 3.

Tuy nhiên, theo The Hollywood Reporter, một trong những nguyên nhân khiến Chalamet dần hụt hơi ở giai đoạn cuối nằm ở chiến dịch vận động giải thưởng có phần khác lạ, khiến anh không tạo được thiện cảm với một bộ phận cử tri.

Thay vì tập trung vào các buổi phỏng vấn chuyên sâu hay sự kiện tranh cử, anh tích cực xuất hiện trong các video giao lưu, tham gia những podcast không liên quan trực tiếp đến điện ảnh, đồng thời triển khai nhiều hoạt động quảng bá trên mạng xã hội. Những chiến lược này giúp bộ phim tiếp cận khán giả trẻ và tạo hiệu ứng truyền thông mạnh, nhưng lại không hẳn ghi điểm với các thành viên Viện Hàn lâm.

“Phong thái phóng khoáng, phô trương của Chalamet khiến một số người cảm thấy khó chịu. Các cuộc trò chuyện viral với ngôi sao hạng A hay những chiêu trò mạng xã hội không thể thay thế cho vài giờ giao lưu trực tiếp với cử tri và những cuộc trò chuyện nghiêm túc về nghề”, tờ này viết.

Dù vậy, cũng theo tờ báo uy tín này, yếu tố quan trọng nhất khiến Chalamet tuột mất tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp vẫn là màn bứt phá đáng ngạc nhiên của Michael B. Jordan ở chặng cuối mùa giải.

Màn bứt tốc của Michael B. Jordan

Ngay từ khi ra mắt, Sinners nhanh chóng được nhận diện là một trong những tác phẩm nổi bật của mùa giải, khi liên tiếp giành nhiều giải thưởng quan trọng từ giới phê bình. Từ đây, Michael B. Jordan bắt đầu được nhắc đến như một ứng viên nghiêm túc ở hạng mục Nam chính, dù vị thế ban đầu vẫn chưa thật sự nổi bật.

Phải đến khi bộ phim nhận tới 16 đề cử Oscar - con số cao nhất trong lịch sử, chiến dịch của Sinners mới thực sự tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Làn sóng ủng hộ dành cho tác phẩm đã giúp Jordan hưởng lợi trực tiếp, nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những ứng viên đáng gờm nhất của cuộc đua.

Trong bộ phim lấy bối cảnh miền Nam nước Mỹ thập niên 1930, Jordan đảm nhận hai vai anh em sinh đôi Smoke và Stack - hai nhân vật có tính cách đối lập. Vai diễn đòi hỏi nam diễn viên phải thể hiện hai cá tính hoàn toàn khác nhau trong cùng một tác phẩm, đồng thời tham gia nhiều cảnh tương tác giữa hai nhân vật do chính mình thủ vai. Theo giới phê bình, đây là kiểu vai diễn phức tạp về tâm lý, nhiều lớp cảm xúc và có biên độ thể hiện rộng, cho phép diễn viên phô diễn kỹ thuật diễn xuất.

Michael B. Jordan là người chiến thắng cuối cùng. Ảnh: Reuters.

Dù có nền tảng thuận lợi, song trong phần lớn mùa giải, cuộc đua Nam chính vẫn nghiêng về phía Timothée Chalamet. Bước ngoặt chỉ thực sự xuất hiện vào ngày 1/3, khi Jordan giành chiến thắng ở hạng mục Nam chính xuất sắc tại SAG, trong khi Sinners đồng thời được vinh danh với giải Dàn diễn viên xuất sắc nhất.

SAG là giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên, nhóm cử tri chiếm tỷ lệ lớn nhất trong Viện Hàn lâm ở các hạng mục diễn xuất. Sau kết quả này, truyền thông Hollywood bắt đầu nhắc đến khả năng Jordan thực hiện một màn tăng tốc muộn trong chặng cuối của mùa giải.

Việc Timothée Chalamet đánh rơi liên tiếp hai giải thưởng quan trọng còn lại là BAFTA và SAG (nơi chính Michael B. Jordan được vinh danh) cũng làm lung lay vị thế dẫn đầu của diễn viên trẻ.

Và sáng 16/3, mọi thứ khép lại khi Michael B. Jordan vượt qua Timothée Chalamet để chạm tay vào tượng vàng, đồng thời trở thành diễn viên da màu thứ sáu trong lịch sử giành được giải thưởng danh giá này.

Timothée Chalamet cùng bộ phim Marty Supreme của anh ra về trắng tay dù nhận tới tổng cộng 9 đề cử. Đây quả là tiếc nuối lớn cho tài tử sinh năm 1995 sau ba lần được đề cử Oscar.