Vũ Thúy Quỳnh phủ nhận tin chia tay Đức Phạm

Vũ Thúy Quỳnh mới đây đăng ảnh tình cảm bên thiếu gia Đức Phạm, kèm nền nhạc lãng mạn. Hành động này được xem là cách cô ngầm phủ nhận tin đồn chia tay lan truyền thời gian qua.

Thời gian gần đây, tin đồn Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm chia tay rộ lên trên mạng xã hội sau vài tháng hẹn hò. Nghi vấn xuất phát từ việc á hậu liên tục đăng tải các video, story dùng nhạc buồn, có nội dung xoay quanh tình yêu tan vỡ.

Tuy nhiên, trước những đồn đoán về chuyện rạn nứt, Vũ Thúy Quỳnh mới đây đã công khai khoảnh khắc tình cảm bên Đức Phạm trên trang cá nhân. Người đẹp đăng ảnh cả hai sánh đôi, kèm nền nhạc lãng mạn. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, được nhiều người xem là cách cô ngầm phủ nhận tin đồn chia tay.

Trong ảnh, Vũ Thúy Quỳnh diện váy đen ôm dáng, cầm túi xách trắng và để tóc uốn. Đức Phạm xuất hiện bên cạnh với áo thun trắng, quần jeans, đội mũ lưỡi trai và đeo kính. Cả hai đứng sát nhau, tạo dáng thân mật, tình cảm. Ở một khung hình, Đức Phạm đặt tay sau lưng Vũ Thúy Quỳnh.

Hình ảnh mới nhất của Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm. Ảnh: @vuthuyquynh.

Trước đó, dù vướng nghi vấn chia tay, Vũ Thúy Quỳnh chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm gặp trục trặc. Một số hình ảnh, video có sự xuất hiện của Đức Phạm vẫn còn trên trang cá nhân của cả hai.

Trước đó, hồi giữa tháng 11/2025, Đức Phạm đã công khai hẹn hò khi đăng ảnh chụp tình tứ, kèm chú thích ngắn gọn "Yêu em". Tháng 12/2025, Đức Phạm được cho là đã cầu hôn bạn gái. Thời điểm đó, Vũ Thúy Quỳnh đăng ảnh khoe đeo nhẫn ở ngón áp út. Hình ảnh khiến cộng đồng mạng bàn tán. Nhiều khán giả cho rằng người đẹp này được cầu hôn. Hồi tháng 1 năm nay, từng có đồn đoán về việc cả hai sắp cưới. Song Thúy Quỳnh sau đó đã lên tiếng phủ nhận.

Vũ Thúy Quỳnh là người mẫu, á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024, sinh năm 1998 tại Điện Biên. Cô bắt đầu được chú ý khi lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và tham gia nhiều chương trình giải trí trước khi đăng quang Á hậu 2 năm 2024. Trong giới thời trang và giải trí, cô được biết đến với phong cách gợi cảm, xuất hiện thường xuyên trên các chiến dịch hình ảnh và sự kiện công chúng. Gần đây, đời tư của cô được chú ý nhiều hơn vì mối quan hệ với doanh nhân Đức Phạm.