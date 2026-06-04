Điều kỳ lạ về nơi quy tụ hàng chục nghệ sĩ Việt

Các show nhạc tổng hợp ngày càng nở rộ tại Việt Nam. Tuy vậy, line-up quen thuộc và concept thiếu khác biệt khiến sức hút của nhiều chương trình giảm dần.

Theo báo cáo Tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam của Đại học RMIT Việt Nam, giai đoạn 2025-2026 đánh dấu thời điểm bùng nổ của các sự kiện âm nhạc trong nước. Dù thị trường vẫn chủ yếu được dẫn dắt bởi những chương trình quy mô nhỏ, số lượng sự kiện âm nhạc có trên 5.000 khán giả trong năm nay đã tăng mạnh, chạm ngưỡng kỷ lục và vượt xa các tiêu chuẩn trước đây.

Trong bức tranh đó, các đêm nhạc tổng hợp và concert đa nghệ sĩ trở thành một xu hướng đáng chú ý. Bên cạnh sự bền bỉ của những thương hiệu đã tạo được cộng đồng riêng như GENfest, CAM hay Những thành phố mơ màng, thị trường tiếp tục xuất hiện thêm nhiều cái tên mới, góp phần gia tăng sự đa dạng cho đời sống biểu diễn.

Dù vậy, sự gia tăng về số lượng không đồng nghĩa với chất lượng hay trải nghiệm được cải thiện.

Xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng chưa thật sự đa dạng

Trước khi các đêm nhạc tổng hợp diễn ra với tần suất dày đặc như hiện nay, Genfest và NTPMM (Những thành phố mơ màng) từng được xem là hai món ăn tinh thần quen thuộc, đặc biệt là với Gen Z. Cả hai sở hữu quy mô hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm, trải dài ở nhiều thành phố lớn tại Việt Nam. Giá vé thường khởi điểm từ 800.000 đồng, phần lớn là vé đứng. Đây cũng là nơi thường được nhiều nghệ sĩ trẻ lựa chọn để trình diễn album ngay sau khi ra mắt.

Song, mỗi chương trình lại hướng đến một phân khúc khác nhau. Với NTPMM, ban đầu đây được định hướng là sân khấu dành cho các nghệ sĩ indie, những người có cá tính âm nhạc riêng và sở hữu tệp khán giả đặc thù trên thị trường. Những gương mặt quen thuộc của NTPMM có thể kể đến Ngọt (hiện tại thay bằng Thắng), Hải Sâm, MCK, Tlinh, Vũ, Trang, Vũ Thanh Vân… Đồng thời, NTPMM cũng từng giới thiệu nhiều nghệ sĩ mới, có tài năng nhưng chưa được biết đến rộng rãi.

Các đêm nhạc tổng hợp xuất hiện ngày càng nhiều. Ảnh: @saoconcert.

Trong khi đó, Genfest được xây dựng theo hướng mainstream hơn, tập trung vào các nghệ sĩ trẻ nổi tiếng thuộc dòng pop, rap như Chi Pu, Suboi, Karik, HIEUTHUHAI, Tlinh, với quy mô sân khấu cũng lớn hơn. Thậm chí, từng có giai đoạn chương trình gây chú ý khi có sự góp mặt của các nghệ sĩ Hàn Quốc đình đám.

Song gần đây, khi làn sóng indie hạ nhiệt và hip-hop có dấu hiệu chững lại, NTPMM cũng dần chuyển hướng sang các nghệ sĩ mainstream hơn, trong đó có nhiều gương mặt xuất thân từ các gameshow Anh trai. Điều này từng gây tranh luận trong thời gian dài, khi một bộ phận khán giả cho rằng NTPMM ngày càng đi xa những giá trị ban đầu mà thương hiệu hướng tới. Trong khi đó, Genfest cũng gây chú ý vì cắt giảm line-up, bị nhận xét không còn giữ được độ hoành tráng như những sân khấu trước đây.

Ngoài ra, với quy mô khoảng 5.000 khán giả mỗi đêm, CAM Gala cũng là một trong những đêm nhạc tổng hợp đáng chú ý. Chương trình tạo được màu sắc riêng khi kết hợp các nghệ sĩ indie với dàn nhạc giao hưởng. Các tiết mục được đặt trong phần phối khí với nhiều nhạc cụ như guitar, trống, sáo, violin, cello…, mang đến cảm giác mới lạ hơn so với format quen thuộc.

Đến năm 2026, thị trường tiếp tục xuất hiện thêm những sân khấu nhạc tổng hợp, có tuổi đời khá trẻ như THE NEXT Live Concert, Sạp Show hay Sao Concert... Tuy vậy, concept của các chương trình này không quá khác biệt so với những sân khấu trước đó. Line-up biểu diễn thường là sự kết hợp giữa những cái tên đã có tệp fan ổn định, các gương mặt nổi lên từ gameshow, cùng nghệ sĩ indie, pop, rap có cá tính âm nhạc và khả năng trình diễn live.

Chưa tạo được sự mới mẻ

Thực chất, trong vài năm gần đây, năng lực vận hành sân khấu tại Việt Nam đã phát triển đáng kể, phần nào hình thành một tiêu chuẩn nhất định. Thậm chí, một số concert quy mô lớn như HOZO, 8Wonder đã tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế; trong khi ở quy mô nhỏ hơn, Genfest cũng được đánh giá có chất lượng ổn, đáp ứng tốt nhiều yêu cầu khắt khe của các nghệ sĩ Kpop.

HIEUTHUHAI tại NTPMM. Ảnh: @ntpm.

Bên cạnh đó, trong các show tổng hợp hướng đến khán giả trẻ gần đây, việc lựa chọn nghệ sĩ biểu diễn cũng được thực hiện kỹ lưỡng hơn. Phần lớn line-up là những cái tên có khả năng trình diễn live từ mức khá, mang lại trải nghiệm nghe ổn định cho khán giả. Tình trạng lạm dụng playback (hát đè) được hạn chế, đặc biệt nếu so với một số concert xuất phát từ các show truyền hình gần đây.

Trong đó, Genfest vốn nổi tiếng nhờ việc thường xuyên đem đến những bất ngờ từ dàn nghệ sĩ khách mời. Chẳng hạn, Tlinh từng thực hiện một set diễn mà gần như mỗi bài hát lại có sự xuất hiện của một khách mời khác nhau, giúp tổng thể chương trình có thêm nhiều điểm nhấn. Với CAM by 8, đêm nhạc cũng thường làm mới sân khấu bằng việc pha trộn nhiều thể loại âm nhạc, như trường hợp Dangrangto từng biểu diễn rap trên nền giao hưởng.

Dù vậy, line-up biểu diễn ở các show nhạc tổng hợp hiện nay thực chất chưa quá đa dạng. Phần lớn vẫn xoay quanh một số nghệ sĩ có độ nhận diện tốt, đang tạo hiệu ứng trên thị trường. Đơn cử như giai đoạn hip-hop nổi lên, LowG, MCK hay Tlinh xuất hiện xuyên suốt ở nhiều sân khấu. Hay gần đây, Phùng Khánh Linh và Hoàng Dũng gần như “nhẵn mặt” tại các show tổng hợp nhờ hiệu ứng từ concert cá nhân.

Thực chất, đây là lựa chọn tương đối dễ hiểu, bởi các gương mặt này đã có sẵn tệp khán giả, đủ bảo đảm sức hút cho chương trình, đồng thời chất lượng biểu diễn cũng phần nào được kiểm chứng.

Tuy nhiên, việc những cái tên quen thuộc liên tục xuất hiện cũng phần nào khiến các chương trình trở nên thiếu mới mẻ, khó tạo thêm hứng thú, từ đó tác động trực tiếp đến khả năng bán vé. Đơn cử, gần đây, Sao Concert dù sở hữu line-up gồm nhiều nghệ sĩ đang được quan tâm, thậm chí nếu không muốn nói là thuộc nhóm đắt show bậc nhất hiện tại, song tình hình bán vé vẫn chưa thật sự khả quan.

Bên cạnh đó, nhiều show nhạc tổng hợp hiện nay cũng thiếu sự đa dạng về concept. Thay vì tạo ra một ý tưởng tổng thể để kết nối đêm diễn, các chương trình vẫn chủ yếu tập trung vào việc “ghép” những nghệ sĩ trẻ nổi bật trên cùng một sân khấu. Điều này khiến trải nghiệm âm nhạc đôi khi có cảm giác rời rạc, thiếu mạch lạc giữa các tiết mục.

NTPMM trước đây từng có màu sắc indie khá rõ, song khi mở rộng quy mô và thay đổi line-up, chương trình phần nào không còn giữ được chất riêng ban đầu. Trong khi đó, Sao Concert từng cố gắng xây dựng concept xoay quanh hình ảnh ngôi sao năm cánh và ngũ hành, nhưng cách triển khai chưa thật sự thuyết phục, đôi lúc tạo cảm giác gượng ép.

Hoàng Dũng và Phùng Khánh Linh đắt show gần đây.

Chưa kể, dù các show nhạc tổng hợp xuất hiện ngày càng nhiều, thị trường cũng trở nên cạnh tranh hơn, song chất lượng biểu diễn hầu như không có bước tiến đáng kể, ít tạo được sự đổi mới. Những phàn nàn của khán giả về khâu tổ chức trong các show kể trên từ nhiều năm trước đến nay vẫn còn xuất hiện, chưa có nhiều cải thiện rõ rệt.

Theo ghi nhận, cũng từ đó, những “ông lớn” như Genfest hay NTPMM không còn giữ được sức nóng như trước, trong khi các show mới cũng gặp khó khăn trong việc thu hút khán giả. Tình trạng sốt vé từng xuất hiện trong giai đoạn hoàng kim (2020-2024) nay đã trở nên hiếm gặp; đặc biệt khi giờ đây, các show tổng hợp còn chịu sự cạnh tranh từ những sân khấu âm nhạc bước ra từ các chương trình truyền hình.