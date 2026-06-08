Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Con đường trở thành tỷ phú của 'Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh'

  • Thứ hai, 8/6/2026 09:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vai Triển Chiêu trong bản phim "Tân Bao Thanh Thiên" do ATV thực hiện năm 1995 của nam diễn viên này để lại dấu ấn khó quên trong lòng công chúng.

Lữ Lương Vỹ được xem là nghệ sĩ nổi tiếng và giàu có đáng ngưỡng mộ của showbiz Hoa ngữ. Ông từng là nam thần thanh xuân của rất nhiều khán giả yêu thích phim TVB. Nhờ ngoại hình trẻ trung suốt nhiều năm, ông được khán giả gọi là "Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh".

Ngôi sao châu Á sinh ra ở Việt Nam

Lữ Lương Vỹ sinh năm 1956 tại TP.HCM trong một gia đình có 5 người con. Năm 11 tuổi, anh theo cha mẹ trở về Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống. Với tài năng diễn xuất và ngoại hình ưa nhìn, Lữ Lương Vỹ trở thành cái tên được nhiều đài truyền hình hàng đầu xứ Hương Cảng để mắt đến.

Thập niên 1990 được xem giai đoạn hoàng kim của Lữ Lương Vỹ. Ông góp mặt trong gần 100 phim ăn khách như Anh hùng xạ điêu, Tân Thủy Hử, Nhân tài Hoàng Phi Hồng... và hợp tác với các ngôi sao danh tiếng bậc nhất lúc bấy giờ là Châu Nhuận Phát, Cổ Thiên Lạc, Triệu Nhã Chi, Củng Lợi, Quan Chi Lâm...

Lu Luong Vy anh 1

Lữ Lương Vỹ đóng Triển Chiêu trong "Tân Bao Thanh Thiên".

Trong đó, vai diễn Đinh Lực trong Bến Thượng Hải (1983), đặc biệt là vai Triển Chiêu trong bản phim Tân Bao Thanh Thiên do ATV thực hiện năm 1995 của Lữ Lương Vỹ lưu dấu ấn khó quên trong lòng công chúng. Ông cũng là "Triển Chiêu" được yêu thích thứ hai chỉ sau Hà Gia Kính.

Con đường trở thành tỷ phú

Là sao nam nổi tiếng vì thế Lữ Lương Vỹ rất đào hoa. Ông từng trải qua 2 cuộc hôn nhân với minh tinh Châu Hải My và người đẹp Quảng Mỹ Vân. Năm 2001, Lữ Lương Vỹ cưới vợ lần 3 với doanh nhân Dương Tiểu Quyên. Cặp đôi có với nhau một con trai.

Sau kết hôn, ông dấn thân sang mảng bất động sản và quảng cáo. Bắt đầu từ năm 2003, tài tử thành công rực rỡ khi mở công ty riêng. Sau 3 năm, công ty thu về lợi nhuận lên đến hơn 600 tỷ đồng/năm. Nhờ sự cố vấn và hỗ trợ từ vợ, sự nghiệp của Lữ Lương Vỹ ngày càng thăng tiến.

Theo thống kê của truyền thông Hoa ngữ trong năm 2025, tổng tài sản ròng của vợ chồng tài tử hàng đầu này đã đạt tới con số 10 tỷ HKD (33,9 nghìn tỷ đồng). Dù nắm trong tay gia sản kếch xù, vợ chồng Lữ Lương Vỹ rất kín đáo, không bao giờ khoe khoang cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội.

Ở tuổi 70, tài tử đình đám vẫn rất trẻ trung, bảnh bao. Nhờ có cuộc sống không phải lo về tiền bạc, Lữ Lương Vỹ vẫn giữ được hình thể phong độ, gần như không khác gì thời trai tráng khi đóng Triển Chiêu. Đó là lý do ông được mệnh danh là "tài tử tỷ phú có diện mạo không tuổi" trong nhiều năm qua.

Trước nghi vấn dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ để duy trì ngoại hình, Lữ Lương Vỹ từng phủ nhận. Ông cho biết bản thân duy trì lối sống khoa học, chú trọng ăn uống điều độ, kiêng dầu mỡ, chọn thực phẩm theo mùa và có chuyên gia dinh dưỡng tư vấn.

Lu Luong Vy anh 2

Ngoại hình gây sốc của Lữ Lương Vỹ ở tuổi 70.

Trong tiệc sinh nhật vào tháng 12/2025, Lữ Lương Vỹ trải lòng luôn cảm thấy may mắn khi được gặp gỡ nhiều ân nhân trong suốt cuộc đời. Nhờ đó, mỗi bước đi của ông đều suôn sẻ, an toàn, vượt mọi trở ngại. Ông cũng bày tỏ tình cảm với bà xã doanh nhân Dương Tiểu Quyên. Ông ca ngợi vợ như "tiên giáng trần" lo lắng cho gia đình.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.

Tiểu Vy phơi bày nhược điểm

Với "Ốc mượn hồn", nàng hậu một lần nữa để lộ hạn chế về kỹ thuật diễn xuất. Sau 3 năm đóng phim, mỹ nhân quê Quảng Nam vẫn chưa có nhiều cải thiện từ đài từ đến biểu cảm.

16 giờ trước

Chồng cũ Triệu Vy trốn hầu tòa

Hoàng Hữu Long không có mặt trong phiên tòa xét xử hôm 5/6 với lý do bị bệnh tim, đề nghị được tham gia bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị thẩm phán bỏ.

16 giờ trước

'Ma xó' gây sốt

Bộ phim kinh dị có Tín Nguyễn đóng chính thu mở màn hơn 50 tỷ đồng. Phim đang tạo được sự quan tâm, thảo luận trên mạng xã hội.

6 giờ trước

https://vtcnews.vn/con-duong-tro-thanh-ty-phu-cua-trien-chieu-phong-do-nhat-man-anh-ar1021392.html

Ngọc Thanh/VTC News

Lữ Lương Vỹ TVB Triển Chiêu TVB

  • TVB

    TVB

    TVB (Television Broadcasts Limited) là một trong ba đài phát thanh truyền hình miễn phí qua sóng ở Hong Kong. Trong giai đoạn 1967-1973, TVB là đài duy nhất phát sóng tại Hong Kong nên còn được gọi là là Vô tuyến điện thị. Hiện nay, TVB vẫn là một trong những đài phát sóng bằng tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới.

    • Thành lập: 1967
    • Trụ sở chính: 77 Chun Choi, khu công nghiệp Vịnh Tướng Quân, bán đảo Cửu Long, Hong Kong
    • Sáng lập: Lợi Đức Hòa, Kỳ Đức Tôn, Thiệu Dật Phu

Đọc tiếp

Lum xum trong dem nhac o My Dinh hinh anh

Lùm xùm trong đêm nhạc ở Mỹ Đình

38 phút trước 09:54 8/6/2026

0

Ca sĩ VSTRA lên tiếng cho biết BTC đêm nhạc K-Pulse Hanoi 2026 ở sân Mỹ Đình sử dụng bản nhạc phái sinh của ca khúc "Hôn vào đây đi" nhưng chưa xin phép.

Lenh cam lam chao dao gioi giai tri hinh anh

Lệnh cấm làm chao đảo giới giải trí

1 giờ trước 09:25 8/6/2026

0

Trung Quốc vừa ra lệnh cấm 3 đề tài và hạn chế 13 nhóm nội dung phim. Tuy nhiên, khán giả nhận xét sẽ có tới 80% kịch bản không thể quay vì không đáp ứng được yêu cầu khắt khe này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý