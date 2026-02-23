Leonardo DiCaprio và Timothée Chalamet thua sốc

Kết quả lễ trao giải BAFTA hôm 22/2 gây xôn xao khi cả Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio đều thua trước Robert Aramayo.

Theo Page Six, những năm qua, lễ trao giải điện ảnh thường niên của Anh BAFTA vẫn thường được xem là thước đo dự đoán khá chính xác cho đường đua Oscar. Thế nhưng, kết quả năm nay lại gây tranh cãi, đặc biệt là ở hạng mục Nam chính xuất sắc.

Cụ thể, diễn viên Robert Aramayo của phim I Swear đã được xướng tên là người chiến thắng trước sự ngỡ ngàng của khán giả. Bởi trước đó, nhiều người cho rằng chiến thắng gần như chắc chắn thuộc về Timothée Chalamet nhờ màn trình diễn ngoạn mục trong Marty Supreme, hoặc Leonardo DiCaprio với One Battle after Another.

Timothée Chalamet vuột mất giải nam chính tại BAFTA. Ảnh: WireImage.

Nhiều người thậm chí không biết tới phim I Swear, bởi tác phẩm hiện mới chỉ được công chiếu tại Anh. Vậy nên, việc Robert Aramayo vượt qua Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio để giành chiến thắng hạng mục Nam chính tại giải BAFTA gây sốc.

Việc trượt giải thưởng quan trọng này khiến hành trình chạm tay tới tượng vàng Oscar của Timothée Chalamet không còn quá dễ dàng. Song, ngôi sao Marty Supreme vẫn là ứng viên nặng ký khi trước đó đã thắng cả hai giải thưởng quan trọng khác là Critics Choice và Quả cầu Vàng.

Trở lại với kết quả BAFTA, việc Leonardo DiCaprio vuột mất giải nam chính cũng khiến người hâm mộ của tài tử tiếc nuối. Song, One Battle after Another của anh vẫn được vinh danh là Phim hay nhất tại BAFTA và được kỳ vọng sẽ càn quét mùa giải Oscar 2026.