NSND Xuân Bắc chia sẻ kỷ niệm cùng bà xã và các con đi bầu cử. Các thành viên gia đình bày tỏ háo hức khi được tham gia bỏ phiếu.

Ngày 15/3, NSND Xuân Bắc cho biết vừa cùng gia đình tham gia bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của một cử tri. Loạt hình ảnh đi bầu cử được Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Gia đình NSND Xuân Bắc xuất hiện tại địa điểm bỏ phiếu với trang phục lịch sự. Các thành viên đều tỏ ra háo hức khi được tham gia bầu cử. Anh cho biết từ sáng sớm, cả gia đình đã dậy chuẩn bị đi bỏ phiếu.

NSND Xuân Bắc tại địa điểm bỏ phiếu. Ảnh: FBNV.

"Minh lần đầu được đi bầu cũng chỉ trỏ, nghiên cứu, phân tích đầy trách nhiệm. Gia đình có 3 người được bầu nhưng cả nhà chia phiếu ra cầm chụp ảnh cho 'giống người lớn'. May mắn được chụp ảnh với các thành viên Tổ bầu cử và phục vụ bầu cử của KVBP số 5 Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Các bác các chú các anh chị em rất nhiệt tình và trách nhiệm", NSND Xuân Bắc chia sẻ.

Anh cho biết khâu tổ chức bầu cử tại địa phương rất chu đáo, không gian gần gũi, người đi bỏ phiếu được hướng dẫn kỹ càng.

Hình ảnh gia đình NSND Xuân Bắc đi bầu cử thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng cũng khoe hình ảnh đi thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử trong ngày 15/3.