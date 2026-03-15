Gia đình NSND Xuân Bắc đi bầu cử

  • Chủ nhật, 15/3/2026 17:46 (GMT+7)
NSND Xuân Bắc chia sẻ kỷ niệm cùng bà xã và các con đi bầu cử. Các thành viên gia đình bày tỏ háo hức khi được tham gia bỏ phiếu.

Ngày 15/3, NSND Xuân Bắc cho biết vừa cùng gia đình tham gia bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của một cử tri. Loạt hình ảnh đi bầu cử được Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Gia đình NSND Xuân Bắc xuất hiện tại địa điểm bỏ phiếu với trang phục lịch sự. Các thành viên đều tỏ ra háo hức khi được tham gia bầu cử. Anh cho biết từ sáng sớm, cả gia đình đã dậy chuẩn bị đi bỏ phiếu.

Xuan Bac anh 1

NSND Xuân Bắc tại địa điểm bỏ phiếu. Ảnh: FBNV.

"Minh lần đầu được đi bầu cũng chỉ trỏ, nghiên cứu, phân tích đầy trách nhiệm. Gia đình có 3 người được bầu nhưng cả nhà chia phiếu ra cầm chụp ảnh cho 'giống người lớn'. May mắn được chụp ảnh với các thành viên Tổ bầu cử và phục vụ bầu cử của KVBP số 5 Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Các bác các chú các anh chị em rất nhiệt tình và trách nhiệm", NSND Xuân Bắc chia sẻ.

Anh cho biết khâu tổ chức bầu cử tại địa phương rất chu đáo, không gian gần gũi, người đi bỏ phiếu được hướng dẫn kỹ càng.

Hình ảnh gia đình NSND Xuân Bắc đi bầu cử thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng cũng khoe hình ảnh đi thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử trong ngày 15/3.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Diễn viên nào kiếm được nhiều tiền nhất năm qua?

Forbes vừa công bố danh sách 20 diễn viên kiếm nhiều tiền nhất năm 2025. Những cái tên dẫn đầu lần lượt là Adam Sandler, Tom Cruise, Mark Wahlberg, Scarlett Johansson và Brad Pitt.

5 giờ trước

Lý Tông Hàn hiện tại

Ở tuổi 49, nam diễn viên vẫn lựa chọn sống độc thân, dành thời gian chăm sóc mẹ già và cùng bà du ngoạn nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống.

10 giờ trước

Tình cảnh nam diễn viên từng 'bắt cá 5 tay'

Cuộc sống Chung Chí Hằng rơi vào cảnh bấp bênh sau bê bối ngoại tình chấn động giới giải trí. Hiện tại, anh vẫn không có công việc ổn định.

10 giờ trước

Ngay mai, ai se thang Oscar 2026 hinh anh

Ngày mai, ai sẽ thắng Oscar 2026

15 phút trước 19:02 15/3/2026



"One Battle After Another" và "Sinners" có những màn so kè kịch tính ở Oscar 2026. Với hạng mục diễn xuất, Michael B. Jordan và Jessie Buckley nổi lên như những ứng viên sáng giá.

So phan 2 phim cua Hoang Nam sau 1 thang chieu YouTube hinh anh

Số phận 2 phim của Hoàng Nam sau 1 tháng chiếu YouTube

1 giờ trước 17:47 15/3/2026



"Đèn âm hồn" và "Thế hệ kỳ tích" sau 1 tháng chiếu YouTube có kết quả rất khác biệt về lượt xem. Kể từ khi chiếu miễn phí hai phim điện ảnh, Hoàng Nam chưa tung thêm sản phẩm mới.

