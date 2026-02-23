‘Thỏ ơi’ có kiếm được 500 tỷ đồng?

Chuyện "Thỏ ơi" chinh phục mốc doanh thu 400 tỷ đồng là hoàn toàn khả thi. Nhưng để phá vỡ kỷ lục của "Mai" (551 tỷ) lại không phải chuyện dễ.

Cuộc đấu “tứ mã” giữa Thỏ ơi (Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Mùi phở (Minh Beta) là tâm điểm bàn luận của thị trường phim suốt một tuần qua. Những thông tin về chất lượng cho đến thành tích từng tác phẩm tạo nên cuộc bàn luận, đối sánh sôi nổi giữa các khán giả, đặc biệt là giới mộ điệu điện ảnh.

Và vẫn là “hiện tượng quen thuộc” của phòng vé Tết vài năm qua, khi dù cho bao nhiêu tác phẩm cùng tham gia tranh tài, “spotlight” vẫn thuộc về phim của Trấn Thành bất chấp được khen ngợi hay gây tranh cãi.

Doanh thu vẫn áp đảo

Bước sang ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, Thỏ ơi vẫn giữ vị trí dẫn đầu phòng vé Việt, bỏ xa dàn đối thủ với khoảng cách chênh lệch doanh thu lớn.

Thành tích của Thỏ ơi tính đến tối 22/2 là 240 tỷ đồng , số liệu từ Box Office Vietnam. Với những nhà làm phim nội địa, đây hẳn là cột mốc đáng ao ước. Còn với riêng Trấn Thành, con số 240 tỷ đồng đã có thể mang về khoản lãi không nhỏ. Được hé lộ có mức ngân sách sản xuất gần 50 tỷ đồng , Thỏ ơi theo ước tính cần thu 110- 120 tỷ đồng đã có thể sinh lời cho nhà sản xuất.

Những ngày qua, đứa con tinh thần của Trấn Thành chứng minh tốc độ “hốt bạc” nhanh chưa từng thấy trong lịch sử điện ảnh Việt. Ban đầu là kỷ lục pre-sale (vé đặt trước), với hơn 130.000 vé, vượt cả Mai hay Bộ tứ báo thủ.

Con số này một mặt cho thấy phim Trấn Thành vẫn là lựa chọn ưu tiên của số đông khán giả, sau nhiều tranh cãi hay thậm chí là “bước lùi tay nghề” Bộ tứ báo thủ năm ngoái. Mặt khác, nó phản ánh ê-kíp của anh đã có những chiến dịch P&A (tiếp thị và phát hành) hiệu quả, thành công.

Thỏ ơi tung trailer hay những thông tin về dàn cast rất muộn, gần như sát thời điểm chiếu. Chưa kể là trailer gây bàn luận, nghi hoặc với nội dung “mập mờ”, cùng dàn cast nhiều gương mặt không kinh nghiệm diễn xuất. Thế nhưng, những tranh luận này ở mặt tích cực tạo nên buzz volume (lượng thảo luận trực tuyến) khổng lồ, khiến Thỏ ơi nhập cuộc muộn nhưng dễ dàng vượt lên trước dàn đối thủ với độ phủ truyền thông áp đảo.

Trấn Thành có phim thứ 5 thắng về mặt doanh thu.

Lợi thế này phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn cuộc đua vừa diễn ra. Trong ngày đầu công chiếu, Thỏ ơi thống trị bảng tổng sắp doanh thu, mang về 41 tỷ đồng . Để dễ hình dung, thành tích này gấp 1,6 lần cả 3 phim đối thủ gộp lại (Nhà ba tôi một phòng - 13,5 tỷ đồng ; Mùi phở - 6,2 tỷ đồng và Báu vật trời cho - 6 tỷ đồng ).

Cách biệt về thành tích ngày càng được nới rộng ở những ngày tiếp theo. Phim mới của Trấn Thành cán mốc 100 tỷ ở ngày thứ 3 và chạm ngưỡng 200 tỷ trong ngày thứ 5 công chiếu - tương đương Bộ tứ báo thủ.

Điều đáng chú ý là Thỏ ơi bình quân chỉ có khoảng hơn 4000 suất chiếu/ngày, trong khi Bộ tứ báo thủ tiến sát mốc 6.000 suất/ngày. Hạn chế suất chiếu hơn nhưng tốc độ kiếm tiền tương đương, đồng nghĩa với việc tỷ lệ bán vé và lấp đầy rạp của Thỏ ơi vượt trội so với Bộ tứ báo thủ.

500 tỷ đồng có trong tầm tay?

Tốc độ thu tiền chóng mặt khiến Thỏ ơi được giới quan sát kỳ vọng sẽ xô đổ những kỷ lục phòng vé tiếp theo. Trước mắt, việc chinh phục mốc doanh thu 300 - 400 tỷ đồng gần như trong tầm tay với phim Trấn Thành.

Ở giai đoạn mới ra mắt, Thỏ ơi có khoảng 4.000 suất chiếu/ngày. Song những ngày gần đây, lượng suất chiếu phim đã có sự tăng nhẹ để đáp ứng nhu cầu mua vé, lên tới khoảng 4.400 suất/ngày. Theo khảo sát, Thỏ ơi đang nắm giữ khoảng 45% thị phần phòng vé.

Tỷ lệ bán vé hay lấp đầy rạp của tác phẩm cũng duy trì ở ngưỡng tích cực. Với 360.000-400.000 vé bán ra mỗi ngày trên hơn 4.000 suất chiếu, đồng nghĩa mỗi suất Thỏ ơi bán được trên dưới 80 vé - con số kỷ lục mà bất kỳ phim nào cũng phải mơ ước.

Sở hữu nhiều chỉ số phòng vé “trong mơ”, nhưng thực tế để Thỏ ơi chinh phục cột mốc doanh thu 500 tỷ đồng , xa hơn là 600 tỷ lại không dễ dàng.

Bởi xét đến yếu tố thời điểm phát hành, năm nay, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khá ngắn. Dàn phim chỉ có tròn 6 ngày thỏa sức “hốt bạc” trước khi khán giả quay trở lại với guồng quay công việc, cuộc sống, nhu cầu tiêu dùng giải trí giảm đột ngột so với thời điểm trong dịp lễ.

Văn Mai Hương chiếm spotlight trong Thỏ ơi.

Hiện tượng này tương tự mùa Tết 2025, khi Bộ tứ báo thủ cũng chỉ có 6 ngày để mặc sức kiếm tiền, sau đó doanh thu đột ngột chững lại. Trong khi các năm trước đó, như 2023 hay 2024, kỳ nghỉ kéo dài 10 ngày giúp dàn phim Tết có nhiều điều kiện để tăng thêm doanh thu.

Chưa kể, thị phần phòng vé bị xé lẻ khi có đến 4 dự án Việt cùng cạnh tranh bên cạnh 2 tác phẩm quốc tế, khiến phim Trấn Thành khó ăn trọn miếng bánh doanh thu rạp. Một bất lợi nhỏ khác nằm ở việc phim gắn nhãn 18+, làm thu hẹp một phần tệp khán giả gia đình.

Ở diễn biến khác, sau tuần đầu phát hành, mạng xã hội đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến bàn luận trái chiều về chất lượng Thỏ ơi - yếu tố tạo độ bàn luận song cũng rất dễ chuyển hóa thành khủng hoảng nếu ê-kíp truyền thông phim không xử lý khôn léo.

Một khía cạnh đáng chú ý là nếu khâu truyền thông trước khi phát hành cực kỳ hiệu quả, thì ở giai đoạn sau khi Thỏ ơi ra mắt lại chưa quá bùng nổ. Thông thường ở giai đoạn này, các review, seeding phim trên đa nền tảng truyền thông, chiến dịch cinetour, kèm theo đó là ra mắt MV, OST hay câu chuyện hậu trường, bên lề… tác động tới quyết định mua vé của khán giả đại chúng.

Độ thảo luận xoay quanh các bài review, đánh giá Thỏ ơi vẫn nhận lượng tương tác ổn định. Song các yếu tố khác như MV nhạc phim hay câu chuyện hậu trường, bên lề chưa ấn tượng như cách Mai - phim ăn khách nhất của Trấn Thành - từng làm được. Chưa kể, yếu tố xem lại của Thỏ ơi năm nay cũng không quá mạnh mẽ - điều có thể cản trở tác phẩm giữ nhiệt ổn định trong giai đoạn tới.

Dẫu vậy, Thỏ ơi không phải không có cơ hội chạm tay tới cột mốc phòng vé 500 tỷ.

Lợi thế của phim năm nay vẫn là việc tạo tạo ra những cuộc tranh luận (trong tầm kiểm soát) trên mạng xã hội, tạo độ quan tâm khiến nhiều khán giả trung lập FOMO, sợ nằm ngoài cuộc trò chuyện của số đông.

Phim thu 200 tỷ sau 5 ngày chiếu.

Trấn Thành cũng “chiêu trò” khi đánh đổi một số yếu tố có thể gây tranh luận về chất lượng phim để đổi lấy độ phủ trên mạng xã hội, đơn cử như để nhân vật chửi thề, thoại đạo lý hay những câu nói dễ tạo viral, tạo trend.

Không khó để bắt gặp những “Chị Bờ Vai, mọi người nhận ra không?”, “Em block m* luôn. Vô duyên!” hay “Những con đàn bà giỏi thường ăn hamburger một mình”... tràn ngập nền tảng Facebook, TikTok. Đây là kiểu công thức “rất Trấn Thành”, khi dù cho chất lượng ở mức trung bình khá, doanh thu phim vẫn được thổi phồng bởi hiệu ứng đám đông.

Theo dự đoán của Tri Thức - Znews, Thỏ ơi chinh phục mốc doanh thu 400 tỷ đồng hoàn toàn khả thi. Nhưng phim sẽ vẫn loay hoay trước cột mốc 500 tỷ, và việc phá vỡ kỷ lục của Mai (551 tỷ) không dễ.