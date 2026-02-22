Trấn Thành: 'Phim không tranh cãi là flop, không ai quan tâm'

"Để tự cho mình lời khuyên vào thời điểm này, tôi sẽ khuyên mình bớt nói lại để đỡ gây ồn ào, làm mích lòng người khác", Trấn Thành tâm sự.

Trấn Thành gặp Tri Thức - Znews khi bộ phim Tết của anh, Thỏ ơi, vừa vượt mốc doanh thu 150 tỷ đồng chỉ sau 4 ngày công chiếu. Không giấu được niềm vui và tự hào, anh cho biết đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau những ngày bận bịu lo lắng chuyện ra mắt phim, ngược xuôi Bắc Nam tham gia các hoạt động quảng bá.

Cha đẻ Thỏ ơi còn bật mí vừa dọn qua căn nhà mới cách đây vài tháng, đúng trong khoảng thời gian đang sản xuất phim. Căn nhà mất một năm rưỡi để hoàn thiện, vì Trấn Thành tự nhận "thuộc dạng perfectionist”, thích mọi thứ phải hoàn hảo, nên chỉnh sửa mọi thứ khá lâu cho đúng ý.

"Thế là tự nhiên đang làm phim bận ơi là bận thì lại phải làm thủ tục nhận nhà, dọn qua nhà mới, thành ra khổ ơi là khổ", anh than thở với phóng viên.

'Xã hội không còn ai nói bậy, phim Trấn Thành cũng không còn nhân vật nào chửi thề'

- Thỏ ơi thu 150 tỷ với tốc độ nhanh, cảm xúc của anh ngay lúc này?

- Toại nguyện. Tôi đã làm việc rất cực trong năm nay, và hiện tại có vẻ như đang may mắn nhận lại được những gì mà mình kỳ vọng.

Làm ra một dự án mới, chứng kiến nó được khán giả đón nhận giúp tôi toại nguyện. Nhưng xong buổi premiere là Thỏ ơi như một cuốn sách đã khép lại trong tôi rồi. Phần còn lại sẽ để cho mọi người, cho khán giả đánh giá. Còn bản thân tôi thì đã sẵn sàng để viết một trang sách mới.

- Anh có đang chủ quan?

- Tôi cảm thấy rất dễ nhận ra kết quả một bộ phim. Ngay từ buổi họp báo, phản ứng của mọi người gần như đại diện cho phản ứng của hầu hết khán giả sau này. Hàng trăm con người trong rạp là hàng trăm cuộc sống, tính cách và gu thưởng thức khác nhau, như một xã hội thu nhỏ.

Năm ngoái, họp báo Bộ tứ báo thủ xong, tôi thấy một số người khen, nhưng khen nhẹ nhẹ, đãi bôi thôi. Tôi đã nghĩ ngay là có khi không hợp khẩu vị chung của mọi người rồi. Kết quả cuối cùng là phim hơn 300 tỷ. Dù với mọi người đã là con số khủng, nhưng với Trấn Thành thì đây là dấu chấm than khiến bản thân tôi phải nghiêm túc suy nghĩ lại, thức tỉnh để tìm cách trở lại cho thú vị hơn.

Qua năm nay, chứng kiến phản ứng tại buổi họp báo, tôi thấy không khác so với phản ứng hồi làm Mai. Vậy là tôi biết ngay Thỏ ơi kiểu gì cũng được đón nhận.

Không phải chủ quan, mà là tôi sống đơn giản, hồn nhiên nên thường ít lo toan bất cứ điều gì trước khi nó xảy ra. Tất nhiên tôi biết phim của mình không thể chinh phục được toàn bộ khán giả, vẫn có những lời nói ra nói vào. Nhưng nếu mà thích bận tâm về những lời nhận xét thì chắc tôi đã không làm phim được.Tôi là kiểu đầu bếp thích bán gì thì bán, trước hết là phải tin khẩu vị của mình, vào món mà mình mang ra bày lên bàn ăn đã.

- Có khó cho một người như anh lắng nghe những lời góp ý?



- Không lắng nghe thì không trưởng thành được. Nó là cổng thông tin lớn nhất phục vụ cho việc trưởng thành mà. Ngày mà bạn đóng cánh cổng đó là ngày mà sự hiểu biết của bạn dừng lại. Nên càng muốn đi xa thì càng phải lắng nghe. Nhưng lắng nghe sao cho đúng, phù hợp với bản thân lại là chuyện khác. Rồi còn phải lắng nghe bản thân mình nữa.

Phim của Trấn Thành vượt mốc 100 tỷ đồng sau hơn 2 ngày công chiếu.

Tôi không bận tâm những lời nhận xét, nhưng không đồng nghĩa với không lắng nghe.

Tôi tự chắt lọc, phân loại thông tin. Cái nào phù hợp với sức khỏe, cơ địa của mình thì mới tiêu hóa nó. Còn không phù hợp, kiểu vô thưởng vô phạt hay có ác ý thì tôi cho qua. Tôi cứ hay đùa với mọi người chìa khóa thành công là gì thì không biết, nhưng chìa khóa thất bại là lắng nghe tất cả mọi ý kiến.

- Anh phản hồi thế nào về những tranh cãi xoay quanh diễn xuất non nớt của dàn diễn viên mới?

- Tôi biết rõ mình đang làm gì. Mọi người cứ nghĩ tôi phức tạp, xài “chiêu” này nọ khi mời toàn những gương mặt mới. Nhưng tôi thực tế đơn giản lắm, chỉ nghĩ đó là việc mình cần làm. Cái vai đấy tôi thấy phải là bạn này đóng mới hay nên tôi chọn. Tôi là người casting mà. Họ đâu phải người duy nhất tôi mời đi cast, thậm chí có nhiều diễn viên chuyện nghiệp cũng đi cast. Nhưng cuối cùng chính những cái tên đó đã thuyết phục được tôi.

Có thể họ còn bỡ ngỡ, non nớt, chưa thể thuyết phục khán giả hoàn toàn. Nhưng tôi nghĩ nếu không cho các bạn trẻ khoác những chiếc áo mới thì chẳng có gì thú vị xảy ra hết. Trước lựa chọn trao cơ hội cho người đã có kinh nghiệm, diễn những vai trong khả năng của họ, tôi thà lựa chọn người mới. Thế nên họ mới có cơ hội được đối diện và lắng nghe những ý kiến từ những khán giả khó tính như bạn, có động lực cố gắng hơn cho những dự án sau.

- Lại là câu chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi’ khi phim Trấn Thành “đời” theo kiểu văng tục, chửi thề, và dù đã dán nhãn 18+ thì vẫn khó tránh khỏi tranh cãi. Anh hẳn biết sẽ bị phản ứng, mà sao vẫn làm phim có chửi thề?

- Tôi đặt ngược câu hỏi cho bạn nhé, phim nào mà không bàn tán, tranh cãi? Phim như vậy là phim flop đó. Còn tranh cãi tức là người ta còn quan tâm, có người khen kẻ chê. Cả những nhà làm phim tài giỏi như James Cameron, tôi không tin phim của ông ta không gây bất kỳ tranh cãi. Phải tranh cãi mới là phim chứ! Một vấn đề đưa ra mà không tranh cãi là vấn đề flop, không ai quan tâm cả.

- Có thể hiểu là anh đang bất chấp để gây tranh cãi?

- Đúng hơn là tôi đưa ra vấn đề mọi người quan tâm. Tôi nghĩ tích cực có tranh cãi tức là vấn đề đó thú vị. Không có ranh giới đúng sai rõ ràng, chỉ là quan điểm ai thích cái gì nhiều hơn.

Còn nói Trấn Thành sao không thay đổi, sao cứ phải làm phim có chửi bậy, tôi xin hỏi có thể cấm ông hàng xóm chửi bậy không, có thể ép mọi người ở mọi tầng lớp xã hội chỉ nói những điều tích cực, hoa mỹ không? Rõ ràng là không mà.

Tôi không coi đó là chửi bậy. Với tôi là khẩu ngữ. Mình tôn trọng sự thật, tôn trọng những gì thực tế xuất hiện trong đời sống xã hội. Một ngày xã hội không còn ai nói bậy, phim Trấn Thành cũng không còn nhân vật nào chửi thề.

"Một vấn đề đưa ra mà không tranh cãi là vấn đề flop", Trấn Thành chia sẻ.

'Tôi khuyên mình bớt nói lại'

- Năm ngoái Bộ tứ báo thủ bị chê dở tệ, là bước lùi về tay nghề, anh thấy chạnh lòng chứ?

- Nói không buồn thì không đúng. Nhiều người chê, tôi cũng phải xem lại. Đấy coi như là lời nhắc nhở. Nhưng tôi không cho rằng món ăn mình kém chất lượng, chỉ là nó chưa hợp khẩu vị số đông. Có thể do cách tôi chế biến, nêm nếm chưa đúng, chưa tối ưu nhất. Chứ thực ra thời gian tôi tập trung, đầu tư cho Bộ tứ báo thủ không khác với Thỏ ơi, với Mai.

Tôi làm việc bằng 100% sức lực và tâm huyết. Nhưng kết quả cuối cùng cho tôi thấy sự nỗ lực đó không phải lúc nào cũng đúng hướng. Tôi tôn trọng kết quả, phản ứng của mọi người. Nhưng khoan vội gọi đó là bước lùi. Với tôi, nó như đồ thị có điểm lên điểm xuống. Tôi đã làm được Mai như vậy rồi, mà cứ cố phải tạo ra thứ gì đó cao hơn, phá kỷ lục của Mai, có khi lại là đang tự làm khó mình.

Chi bằng thử cái gì đó hoàn toàn mới, có thể không được đón nhận như Mai, nhưng lại giúp người ta quên đi cảm giác “high” mà Mai đem tới. Rồi năm nay lại có Thỏ ơi kéo cảm xúc mọi người lên như vậy.

Mọi người gọi bước lùi, phân tích mổ xẻ này nọ, tôi không dám phản bác. Nhưng với riêng Trấn Thành, tôi định nghĩa nó đơn giản là chậm lại lấy đà để tiến lên nhiều bước hơn. Tôi suy nghĩ hồn nhiên như vậy đó.

- Anh nhắc nhiều về sự hồn nhiên. Đó là bí quyết để anh làm phim nào cũng thắng?

- Với tôi hồn nhiên là món quà, không phải kho báu để đi tìm kiếm. Có nhiều người không thể vô tư, hồn nhiên bởi họ phải lo lắng, suy nghĩ quá nhiều. Còn tôi may mắn sinh ra có cái tính không quá bận tâm những gì người khác nói về mình. Tôi lắng nghe thôi và chỉ chọn lọc tiêu hóa điều tích cực. Nhờ thói quen vậy mà tôi hồn nhiên.

Tôi làm phim cũng hồn nhiên vậy. Ngày nào đó mà thất bại, tôi tự biết đấy là thời điểm mình phải dừng lại để làm mới bản thân, để "tu tập". Tự động cuộc sống sẽ nhắc mình mà.

- Từng có Trấn Thành nói “tiền chỉ là tờ giấy, tôi không đi tìm tờ giấy”, nhưng sang dự án này lại khẳng định chú trọng vấn đề thành tích, doanh thu. Đâu mới là “con người thật” của anh?

Trấn Thành: "Với tôi, hồn nhiên là món quà".

- Tôi làm phim vì hạnh phúc, trong hạnh phúc có tiền. Ngoài ra hạnh phúc còn có sự yêu thương của mọi người, sự ghi nhận của đồng nghiệp, khán giả, rồi còn cảm giác thỏa mãn với nghề… Quá nhiều thứ để tạo ra hạnh phúc. Với tôi, tiền là một trong số đó thôi.

Khi làm phim, tôi xác định hết lòng với nó. Còn ban đầu đã xác định làm chỉ vì tiền, vì muốn lấy lòng, chiều chuộng người này người kia thì khó mà đi xa được. Tôi không quan tâm nó 18+ hay 13+, không quan tâm người ta có thích chửi bậy hay không, câu chuyện hợp số đông hay không… Tôi chỉ làm phim với niềm tin rằng câu chuyện này đáng được kể, và tập trung vào niềm tin đó.

- Trấn Thành mau miệng, giỏi ăn nói khán giả đã biết. Trấn Thành trôi chảy ứng biến trước câu hỏi phỏng vấn cũng không ngạc nhiên. Nhưng hỏi thật, có khoảnh khắc nào anh không còn hồn nhiên, vui vẻ như những gì đang thể hiện?

Tôi cũng muốn tự hỏi bản thân có khi nào không hồn nhiên như vậy. Vì những gì tôi thể hiện hoàn toàn không phải bằng kiến thức, bằng diễn xuất, nó đơn giản từ những gì làm nên con người tôi, hoàn toàn là có sao nói vậy, thể hiện ra bên ngoài. Chính vì vậy đôi khi có những điều tôi nói ra sẽ gây tranh cãi. Tôi không bao giờ ép mình phải tỏ ra tròn trịa, nói lời hoa mỹ, làm đẹp cho đáp án trả lời câu hỏi của bạn chẳng hạn.

Mọi thứ từ tôi đều hồn nhiên, không suy tính. Tôi để cho cuộc sống của mình “flexible”, cho mọi thứ nó trôi, thuận theo dòng chảy tự nhiên. Cái gì đến thì tôi mới xử lý. Cái gì mọi người gọi là scandal, là sự cố, với tôi là chướng ngại vật.

- Chị Bờ Vai trong phim khuyên nhiều người nhưng không khuyên nổi chính mình. Còn Trấn Thành, để tự cho mình lời khuyên vào thời điểm này, đó sẽ là?

- Câu hỏi thú vị nè. Khuyên gì sao? Tôi khuyên mình giảm cân, ngủ nhiều hơn. Tôi khuyên mình bớt nói lại để đỡ gây ồn ào, làm mích lòng người khác!