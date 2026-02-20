Chuyện gì đang xảy ra ở rạp Việt?

Phim của Trường Giang có tỷ lệ lấp đầy rạp không thua kém quá nhiều "Thỏ ơi" nhưng lượng suất chiếu chỉ bằng 40% đối thủ. Trong khi tỷ lệ lấp đầy của "Mùi Phở" cũng không phải quá thấp.

Hiếm khi nào trong lịch sử phòng vé Việt, cả bốn cái tên dẫn đầu đều là phim nội địa. Cuộc đua ngoài rạp dịp Tết Nguyên đán - mùa phim sôi động và cũng khốc liệt nhất năm - chứng kiến Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho cùng Mùi phở cạnh tranh căng thẳng, giành giật từng chút thị phần phòng vé.

Trong khi, những phim quốc tế ra rạp cùng thời điểm như Tuyển thủ dê: Mùi vị chiến thắng hay Thỏ gà du xuân: Đại náo địa đạo gần như không thể chen chân vào cuộc so găng kịch tính này.

Tranh luận về suất chiếu giữa các phim: Liệu có bất hợp lý?

Trong sáng 20/2, tức mùng 4 Tết, xuất hiện nhiều tranh luận trên mạng xã hội về việc thị phần rạp Việt dịp Tết 2026 đang phân chia "bất hợp lý". Những ý kiến trái chiều xoay quanh việc Thỏ ơi, phim top 1 phòng vé hiện tại, đang có lượng suất chiếu nhiều hơn cả 3 đối thủ đồng hương gộp lại.

Thống kê từ đơn vị độc lập Box Office Vietnam cho thấy Thỏ ơi của Trấn Thành chiếm thế thượng phong với hơn 4.400 suất chiếu/ngày (nắm giữ khoảng 46% thị phần phòng vé). Con số này đã tăng nhẹ so với những ngày mở màn (khoảng 3.800 suất/ngày).

Trong sáng 20/2, Thỏ ơi ghi nhận doanh thu 27 tỷ đồng , với hơn 270.000 đầu vé bán ra. Bình quân mỗi suất chiếu bán được khoảng 62 vé.

Với tỷ lệ bán vé lẫn lấp đầy rạp cao, Thỏ ơi tạo cách biệt lớn về thành tích là điều không khó lý giải. Tín hiệu tích cực từ những ngày chiếu đầu tiên càng tạo điều kiện để ê-kíp Trấn Thành đàm phán suất chiếu tốt với hệ thống rạp trong giai đoạn tới.

Theo quan sát, tác phẩm có lượng suất chiếu dày đặc, gần như phủ kín ngày. Thậm chí tại một số rạp lớn ở Hà Nội hay TP.HCM, cách 30 phút lại có một suất chiếu phim. Gắn nhãn 18+, vốn có vẻ bất lợi so với 3 phim Việt còn lại (đều gắn nhãn K), song Thỏ ơi lại đang thắng áp đảo, không có đối thủ trên đường đua Tết 2026.

Phim của Trấn Thành và Trường Giang đang dẫn đầu.

Ở vị trí top 2 là phim của Trường Giang, Nhà ba tôi một phòng. Xếp ngay sau phim Trấn Thành, nhưng tác phẩm thực tế bị bỏ lại một khoảng cách khá xa về thành tích. Tổng doanh thu Nhà ba tôi một phòng tới nay gần chạm mốc 50 tỷ đồng (trong khi đối thủ thu gần 150 tỷ đồng ). Riêng trong sáng 20/2, phim của Trường Giang dắt túi khoảng 9 tỷ, với 90.000 vé bán ra trên gần 1.800 suất chiếu.

Tức bình quân, mỗi suất chiếu Nhà ba tôi một phòng bán ra 52 vé, con số cũng rất ấn tượng. Một số luồng ý kiến bức xúc vì tỷ lệ bán vé và lấp đầy rạp của tác phẩm không thua kém quá nhiều khi đặt cạnh Thỏ ơi, nhưng lượng suất chiếu lại lép vế hơn hẳn (chỉ bằng 40% đối thủ). Trên mạng xã hội, nhiều khán giả lên tiếng yêu cầu các hệ thống rạp phim tăng suất chiếu cho Nhà ba tôi một phòng.

Theo quan sát của phóng viên, tại các cụm rạp lớn như CGV hay Galaxy, Nhà ba tôi một phòng đang được xếp bình quân khoảng 7-8 suất/ngày/rạp. Một số rạp lớn tại Hà Nội hay TP.HCM có thể vượt 10 suất/ngày. Các suất chiếu cũng được phân bổ vào nhiều khung giờ trong ngày, song tại khung giờ vàng (18h30 - 20h20) lại đang không có nhiều suất chiếu.

Báo động cho 'Mùi phở'

So với Thỏ ơi và Nhà ba tôi một phòng - những tác phẩm có lợi thế tên tuổi đạo diễn cộng thêm chiến lược truyền thông bài bản, Báu vật trời cho và Mùi phở đang bị bỏ lại phía sau trên cuộc đua phòng vé Tết năm nay.

Tuấn Trần đóng chính cùng Phương Anh Đào trong Báu vật trời cho.

Báu vật trời cho do Lê Thanh Sơn cầm trịch đang ở vị trí top 3 xét theo tổng thành tích lẫn doanh thu trên ngày. Trong sáng mùng 4 Tết, phim dắt túi thêm 5,5 tỷ đồng , với khoảng 55.000 đầu vé bán ra. Bình quân mỗi suất chiếu Báu vật trời cho bán được 41 vé - con số ở mức khá so với mặt bằng phim Việt.

Tuy nhiên, việc chỉ có khoảng hơn 1.300 suất chiếu/ngày trở thành rào cản khiến tác phẩm khó bật lên về doanh thu tổng, tình huống tương tự Nhà ba tôi một phòng. Sau hơn 3 ngày công chiếu, doanh thu phim theo ghi nhận của Box Office Vietnam là 27 tỷ đồng .

Theo quan sát, với nội dung nhẹ nhàng, an toàn và phù hợp không khí đầu xuân năm mới, đây là tác phẩm ít tranh cãi nhất về nội dung trong dàn phim Tết năm nay. Thế nhưng những ngày qua, Báu vật trời cho gần như "lặn mất tăm" trên mạng xã hội khi chiến dịch truyền thông của phim khá ít ỏi, an toàn so với dàn đối thủ nên không tạo được độ thảo luận ấn tượng.

Việc được khán giả đại chúng đón nhận tích cực gần như là chìa khóa duy nhất giúp tác phẩm duy trì sức hút. Tại các cụm rạp lớn, đứa con tinh thần của Lê Thanh Sơn vẫn được xếp bình quân khoảng 6-7 suất/ngày/rạp. Một số rạp lớn tại Hà Nội hay TP.HCM có thể chạm mốc 10 suất/ngày.

Cuối cùng, cũng là cái tên đang rơi vào cảnh báo động - Mùi phở, khi các chỉ số phòng vé gần như tụt dốc không phanh. Từng là á quân pre-sale, song khi bước sang giai đoạn khởi chiếu chính thức, bộ phim có Xuân Hinh lại đang tỏ ra đuối sức.

Trong sáng 20/2, phim chỉ kịp dắt túi hơn 3 tỷ đồng , với khoảng 30.000 vé bán ra. Bình quân mỗi suất chiếu Mùi phở bán được 38 vé - con số khiêm tốn nhất trong dàn phim Tết nhưng thực tế vẫn ở mức khá so với mặt bằng phim Việt.

Song lượng suất chiếu phim đang giảm rõ rệt, hiện còn khoảng 900 suất/ngày. Sang ngày công chiếu thứ 4, đứa con tinh thần của Minh Beta vẫn chưa thu đầy 20 tỷ đồng . Nếu không có chuyển biến mạnh mẽ về các chỉ số phòng vé những ngày tới, phim sẽ kết thúc tuần lễ Tết với doanh thu dưới 30 tỷ - tín hiệu báo động với đoàn phim. Bởi kết thúc kỳ nghỉ lễ, lượng khán giả ra rạp giảm đột ngột, kéo theo tốc độ tăng doanh thu tụt dốc.

Mùi phở đang bất lợi trong cuộc đua phòng vé.

Song khác với trường hợp Báu vật trời cho, Mùi phở lại có chiến dịch quảng bá, truyền thông bài bản không kém cạnh hai tác phẩm đang dẫn đầu. Thậm chí, đây còn là dự án bắt đầu các chiến dịch truyền thông sớm nhất trong dàn phim Tết.

Sau khi ra mắt, ê-kíp cũng tích cực tổ chức cinetour để tăng độ nhận diện, phủ sóng cho tác phẩm. Thế nhưng kết quả thực tế có vẻ như kém xa kỳ vọng. Tại buổi cinetour mới đây, đại diện phía nhà phát hành còn có hành động quỳ gối cảm ơn khán giả, bày tỏ mong muốn tác phẩm được lan tỏa. Tới trưa 20/2, đạo diễn Minh Beta tiếp tục lên tiếng "kêu cứu", cho biết phim đang bị cạnh tranh và tấn công thiếu lành mạnh bởi những bình luận, review ác ý.

Minh Beta cũng cho biết tại một số địa điểm, Mùi phở chỉ được bố trí một suất mỗi ngày vào khung giờ sáng sớm hoặc tối muộn - không phù hợp với nhóm khán giả gia đình, vốn là tệp người xem chính.

Những động thái trên đường đua Tết đang thu hút sự quan tâm của người xem, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều dù thực hư chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Còn thực tế, xét trên khía cạnh P&A (tiếp thị và phát hành), hiện tại đã là "giai đoạn 2" của các chiến dịch truyền thông. Đây là thời điểm chất lượng các phim tác động mạnh tới hành vi mua vé của khán giả. Trong khi nhà rạp dựa trên chỉ số phòng vé trong giai đoạn đầu để phân bổ, điều chỉnh lại lượng suất chiếu nhằm tối đa doanh thu, lợi nhuận.