Hình ảnh gây xúc động của NSND Công Lý tại điểm bầu cử

Ngày 15/3, gần 79 triệu cử tri trên cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dàn sao Việt cũng có mặt tại các điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Quyền Linh đã có mặt tại điểm bầu cử ở xã Nhà Bè (TP.HCM) từ sớm. "Chúc mừng ngày bầu cử các cấp. Chúc các vị lãnh đạo mạnh khỏe. Chúc các cử tri vui khỏe, hạnh phúc và thành công rực rỡ", nam nghệ sĩ chia sẻ.
NSND Công Lý cùng vợ Ngọc Hà gây chú ý khi có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 12, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội để tham gia bầu cử. NSND Công Lý diện trang phục trẻ trung trong ngày trọng đại của đất nước. Hình ảnh của NSND Công Lý tại điểm bầu cử gây xúc động. Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc sức khỏe tới nam nghệ sĩ.
Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh chụp cùng thẻ cử tri trong ngày bầu cử. "Chúc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp", nữ ca sĩ chia sẻ.
Cuộc bầu cử lần này có 864 ứng viên tham gia, để chọn ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước. Theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, kết quả bầu cử dự kiến được công bố vào ngày 24/3. Trong ảnh, ca sĩ Phương Linh diện trang phục trẻ trung, năng động khi cùng người thân tham gia bầu cử.
Dàn hoa hậu, á hậu như Tiểu Vy, Thanh Thủy, Quế Anh, Kiều Duy… nô nức đi bầu cử. Các người đẹp cho biết họ tự hào, hạnh phúc khi cầm trên tay lá phiếu bầu cử. "Lần này được trực tiếp bỏ phiếu tại TP.HCM - nơi mình đang học tập và làm việc - khiến tôi cảm thấy rất ý nghĩa. Không khí ở điểm bầu cử rất trang nghiêm. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng thể hiện tiếng nói và trách nhiệm của mỗi người đối với xã hội. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều bạn trẻ quan tâm và tham gia bầu cử với tinh thần chủ động, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra lựa chọn", Hoa hậu Thanh Thủy bày tỏ.
NSND Trịnh Kim Chi cũng có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 6 để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Nghệ sĩ chia sẻ: "Sáng nay, đi bầu cử. Một buổi sáng đi bỏ phiếu cùng bà con khu phố, đơn giản mà ấm áp. Mọi người ai cũng vui vẻ, dễ thương".
"Mỗi lá phiếu gói trọn niềm tin của cử tri toàn quốc, gửi gắm trọn vẹn sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn dân gửi đến toàn thể các đại biểu. Kính chúc các đại biểu thật nhiều sức khoẻ, có những đóng góp lớn giúp cho Đất nước ngày càng vươn xa, nhân dân ấm no - hạnh phúc", ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân chia sẻ.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.