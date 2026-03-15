Hình ảnh gây xúc động của NSND Công Lý tại điểm bầu cử

Dàn hoa hậu, á hậu như Tiểu Vy, Thanh Thủy, Quế Anh, Kiều Duy… nô nức đi bầu cử. Các người đẹp cho biết họ tự hào, hạnh phúc khi cầm trên tay lá phiếu bầu cử. "Lần này được trực tiếp bỏ phiếu tại TP.HCM - nơi mình đang học tập và làm việc - khiến tôi cảm thấy rất ý nghĩa. Không khí ở điểm bầu cử rất trang nghiêm. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng thể hiện tiếng nói và trách nhiệm của mỗi người đối với xã hội. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều bạn trẻ quan tâm và tham gia bầu cử với tinh thần chủ động, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra lựa chọn", Hoa hậu Thanh Thủy bày tỏ.