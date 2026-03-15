Miu Lê nói không yêu người trong showbiz

Trong cuộc trò chuyện với Jun Phạm ở một video gần đây, Miu Lê chia sẻ quan điểm về tình yêu. Nữ ca sĩ cho biết cô không thích yêu người hoạt động trong giới giải trí. Miu Lê giải thích ở góc độ cá nhân, cô thấy phần lớn các nghệ sĩ đều đa tình và "có cơ hội tiếp xúc với nhiều người đẹp".

Khi Jun Phạm nhận xét Miu Lê thiếu tự tin về bản thân, ca sĩ nói "phải biết ghen và sự dè chừng, không thể tự tin hoài".

Miu Lê cho biết cô không thích yêu người trong showbiz. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra, Miu Lê cũng tiết lộ lý do không bao giờ công khai người yêu. Ca sĩ nói trải qua vài mối tình, cô sợ "nếu công khai, thể hiện tình cảm nhiều quá, sau đó chia tay thì sợ quê, ngại".

"Em không phải kiểu người tiêu cực. Nhưng sau vài mối tình, em thấy lúc trước mình rất mơ mộng. Em luôn nghĩ người này sẽ là duy nhất, không bao giờ làm mình buồn, đau khổ và cả hai sẽ đầu bạc răng long. Sau đó, em nhận ra tình yêu chỉ là hành trình, không phải đích đến. Cho nên, bây giờ yêu ai hay bước vào mối quan hệ nào đó, em luôn để sẵn tâm lý, khoảng 30-50% là chia tay thì sao", cô nói với Jun Phạm.

Về phía Jun Phạm, anh cho rằng bản thân thích yêu người cùng ngành. Bởi cả hai sẽ dễ dàng thấu hiểu cho nhau. Ngoài ra, nghệ sĩ là những người thú vị, dễ mang lại niềm vui, cảm xúc cho anh.

Miu Lê là nghệ sĩ khá kín tiếng về chuyện tình cảm trong showbiz. Cô chưa từng lên tiếng công khai bạn trai. Gần đây, Miu Lê vướng tin yêu Nam Vlog. Cả hai lộ nhiều "hint" hẹn hò. Song đầu tháng 3, ca sĩ cho biết cô hiện độc thân.

Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô bước vào nghệ thuật từ năm 2009 thông qua phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng, sau đó chuyển hướng ca hát. Năm ngoái, cô tham gia chương trình Em xinh "say hi". Song sau khi game show khép lại, Miu Lê khá im ắng.