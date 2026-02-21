Phim 18+ 'Đồi gió hú' gây sốt

Tác phẩm có Margot Robbie và Jacob Elordi đóng chính đang dẫn đầu phòng vé toàn cầu, thu 100 triệu USD sau 1 tuần ra mắt.

Theo Box Office Mojo, sau 7 ngày phát hành, Đồi gió hú (tựa tiếng Anh: Wuthering Heights) đã mang về 114 triệu USD trên toàn cầu. Trong đó, gần 46 triệu USD tới từ phòng vé Bắc Mỹ và 68 triệu USD tới từ thị trường quốc tế. Với thành tích này, Đồi gió hú trở thành phim đầu tiên trong năm 2026 vượt mốc doanh thu 100 triệu USD .

Ra mắt dịp Valentine, Đồi gió hú là đứa con tinh thần tiếp theo của đạo diễn kiêm biên kịch Emerald Fennell, người từng làm nên thành công của Saltburn. Tái hiện một tiểu thuyết kinh điển từng gây tranh cãi dữ dội, Emerald Fennell mang đến một phiên bản mới với những khám phá táo bạo hơn.

Margot Robbie đóng chính cùng bạn diễn Jacob Elordi trong Đồi gió hú. Ảnh: Variety.

Một điểm nhấn khác biệt của phiên bản này là việc nâng độ tuổi nhân vật lên ngưỡng đôi mươi, thay vì tuổi thiếu niên như nguyên tác. Sự thay đổi này nhằm khắc họa sâu sắc hơn tính chất bi kịch trong các quyết định của Catherine. Khi không còn là những suy nghĩ non nớt của tuổi trẻ, những lựa chọn của cô trở nên nặng nề hơn dưới áp lực xã hội và định kiến thời đại, từ đó làm nổi bật sự giằng xé giữa thực tại nghiệt ngã và tình yêu vô vọng dành cho Heathcliff.

Dự án quy tụ hai ngôi sao điện ảnh Margot Robbie và Jacob Elordi. Trước đó, khi tung trailer, Đồi gió hú từng gây tranh luận khi hé lộ nhiều cảnh quay u tối, nhấn mạnh sự bạo liệt trong mối quan hệ của cặp đôi chính Cathy và Heathcliff. Một số cảnh nặng tính nhục dục làm dư luận dậy sóng, khi nhiều luồng ý kiến cho rằng tác phẩm đang lạm dụng yếu tố tình dục để câu khách. Song không ít người xem lại khen ngợi bản điện ảnh tôn trọng tinh thần nguyên tác.

Đồi gió hú sắp tới sẽ được ra mắt tại Việt Nam, gắn nhãn 18+.