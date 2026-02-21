Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Phim 18+ 'Đồi gió hú' gây sốt

  • Thứ bảy, 21/2/2026 18:50 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Tác phẩm có Margot Robbie và Jacob Elordi đóng chính đang dẫn đầu phòng vé toàn cầu, thu 100 triệu USD sau 1 tuần ra mắt.

Theo Box Office Mojo, sau 7 ngày phát hành, Đồi gió hú (tựa tiếng Anh: Wuthering Heights) đã mang về 114 triệu USD trên toàn cầu. Trong đó, gần 46 triệu USD tới từ phòng vé Bắc Mỹ và 68 triệu USD tới từ thị trường quốc tế. Với thành tích này, Đồi gió hú trở thành phim đầu tiên trong năm 2026 vượt mốc doanh thu 100 triệu USD.

Ra mắt dịp Valentine, Đồi gió hú là đứa con tinh thần tiếp theo của đạo diễn kiêm biên kịch Emerald Fennell, người từng làm nên thành công của Saltburn. Tái hiện một tiểu thuyết kinh điển từng gây tranh cãi dữ dội, Emerald Fennell mang đến một phiên bản mới với những khám phá táo bạo hơn.

Doi gio hu anh 1

Margot Robbie đóng chính cùng bạn diễn Jacob Elordi trong Đồi gió hú. Ảnh: Variety.

Một điểm nhấn khác biệt của phiên bản này là việc nâng độ tuổi nhân vật lên ngưỡng đôi mươi, thay vì tuổi thiếu niên như nguyên tác. Sự thay đổi này nhằm khắc họa sâu sắc hơn tính chất bi kịch trong các quyết định của Catherine. Khi không còn là những suy nghĩ non nớt của tuổi trẻ, những lựa chọn của cô trở nên nặng nề hơn dưới áp lực xã hội và định kiến thời đại, từ đó làm nổi bật sự giằng xé giữa thực tại nghiệt ngã và tình yêu vô vọng dành cho Heathcliff.

Dự án quy tụ hai ngôi sao điện ảnh Margot Robbie và Jacob Elordi. Trước đó, khi tung trailer, Đồi gió hú từng gây tranh luận khi hé lộ nhiều cảnh quay u tối, nhấn mạnh sự bạo liệt trong mối quan hệ của cặp đôi chính Cathy và Heathcliff. Một số cảnh nặng tính nhục dục làm dư luận dậy sóng, khi nhiều luồng ý kiến cho rằng tác phẩm đang lạm dụng yếu tố tình dục để câu khách. Song không ít người xem lại khen ngợi bản điện ảnh tôn trọng tinh thần nguyên tác.

Đồi gió hú sắp tới sẽ được ra mắt tại Việt Nam, gắn nhãn 18+.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Lời trăng trối của Eric Dane

Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng, diễn viên nhắn nhủ các con sống cho hiện tại, mạnh mẽ vượt qua biến cố, tìm thấy tình yêu của cuộc đời và những mối quan hệ tri kỷ.

18 giờ trước

Phim Việt 16+ rời rạp

"Thiên đường máu" là phim điện ảnh đầu tiên về nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài, tham gia các tổ chức lừa đảo trực tuyến. Nhờ sức hút đề tài, phim thu 126 tỷ đồng.

19 giờ trước

Chuyện gì đang xảy ra ở rạp Việt?

Phim của Trường Giang có tỷ lệ lấp đầy rạp không thua kém quá nhiều "Thỏ ơi" nhưng lượng suất chiếu chỉ bằng 40% đối thủ. Trong khi tỷ lệ lấp đầy của "Mùi Phở" cũng không phải quá thấp.

35:2070 hôm qua

Tử Khiêu

Đồi gió hú Wuthering Heights

    Đọc tiếp

    Anh gay sot cua Anh Tu hinh anh

    Ảnh gây sốt của Anh Tú

    5 giờ trước 00:05 22/2/2026

    0

    Anh Tú và LyLy vướng tin hẹn hò suốt nhiều năm. Họ thoải mái tương tác, đăng hình thân mật nhưng chưa xác nhận mối quan hệ.

    Nu dien vien 'khoe' tang can sau Tet hinh anh

    Nữ diễn viên 'khoe' tăng cân sau Tết

    9 giờ trước 19:49 21/2/2026

    0

    Diễn viên hài Mi Ja tiết lộ đã tăng hơn 3 kg chỉ trong vài ngày do ăn uống "thả phanh". Người đẹp bày tỏ quyết tâm sẽ tập luyện để về mức 47 kg.

    'Tho oi' vuot moc 200 ty dong hinh anh

    'Thỏ ơi' vượt mốc 200 tỷ đồng

    9 giờ trước 19:22 21/2/2026

    0

    "Thỏ ơi" mang về 200 tỷ đồng sau khoảng 5 ngày công chiếu. Tốc độ kiếm tiền của phim đang tương đương "Bộ tứ báo thủ" năm ngoái.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý