Lời trăng trối của Eric Dane

Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng, diễn viên nhắn nhủ các con sống cho hiện tại, mạnh mẽ vượt qua biến cố, tìm thấy tình yêu của cuộc đời và những mối quan hệ tri kỷ.

Eric Dane được gia đình xác nhận đã qua đời hôm 19/2 sau thời gian chiến đấu với bệnh ALS. Theo Fox News, trong cuộc phỏng vấn cuối cùng trước khi mất, nam diễn viên trải lòng về cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Cụ thể, Eric Dane có cuộc trò chuyện với Brad Falchuk cho chương trình Famous Last Words trên Netflix, vừa được phát hành sau khi ông qua đời. Ở những khoảnh khắc cuối của chương trình, Dane nhắn nhủ các con: "Billie và Georgia à, những lời này là dành cho các con. Bố đã cố gắng. Đôi khi bố vấp ngã, nhưng bố đã cố vượt qua. Chúng ta đã có những khoảng thời gian tuyệt vời, đúng không? Bố muốn nói với các con bốn điều bố đã học được từ cuộc chiến với căn bệnh này, và hy vọng các con không chỉ lắng nghe, mà thật sự thấu hiểu".

Eric Dane qua đời sau nhiều tháng chiến đấu với bệnh ALS. Ảnh: X.

Lời khuyên đầu tiên của ông là hãy luôn sống cho hiện tại. Ông thừa nhận mình đã dành quá nhiều thời gian "chìm đắm và lo lắng trong sự tự thương hại, xấu hổ và hoài nghi". Diễn viên cũng khuyến khích các con tìm thấy tình yêu trong cuộc đời, dù là với một con người hay một đam mê nào đó. Và với ông, đó là diễn xuất.

Lời khuyên thứ ba của Eric Dane là học cách kết nối với mọi người, tìm cho mình mối quan hệ tri kỷ để cuộc sống có thêm nhiều niềm vui. Cuối cùng, ông muốn các con mạnh mẽ, không bị những sóng gió quật ngã. "Căn bệnh này đang từ từ lấy đi cơ thể bố, nhưng nó sẽ không bao giờ lấy được tinh thần của bố", diễn viên trải lòng.

Những lời nhắn nhủ của Eric Dane dành cho gia đình gây chú ý, khiến nhiều khán giả xúc động.

Trước đó, Eric Dane từng được chẩn đoán mắc ALS vào tháng 4/2025. Theo Mayo Clinic, ALS "là một bệnh của hệ thần kinh ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh trong não và tủy sống", dẫn đến mất kiểm soát cơ bắp và tiến triển theo thời gian. Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi ALS.