Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Eric Dane qua đời

  • Thứ sáu, 20/2/2026 12:04 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Thông tin ngôi sao truyền hình qua đời ở tuổi 53 khiến khán giả bàng hoàng. Trước đó, ông được khán giả yêu mến qua vai diễn trong "Grey’s Anatomy".

Theo Page Six, Eric Dane trút hơi thở cuối cùng vào hôm 19/2, chỉ 10 tháng sau khi diễn viên được chẩn đoán mắc ALS (xơ cột bên teo cơ).

Gia đình Eric Dane chia sẻ với truyền thông: "Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi rất buồn khi phải thông báo rằng Eric Dane đã qua đời vào chiều 19/2, sau cuộc chiến dũng cảm với ALS. Trong suốt hành trình chiến đấu với bệnh tật, Eric đã ủng hộ nhiệt thành cho việc nâng cao nhận thức và nghiên cứu, quyết tâm tạo ra sự khác biệt cho những người đang đối mặt với cuộc chiến tương tự. Ông ấy sẽ luôn được yêu thương, ghi nhớ trong trái tim của mọi người".

Eric Dane anh 1

Eric Dane qua đời ở tuổi 53. Ảnh: Backgrid.

Gia đình cũng bày tỏ cảm kích trước những lời chia buồn của khán giả và mong muốn được tôn trọng sự riêng tư trong khoảng thời gian này.

Trước đó, Eric Dane từng được chẩn đoán mắc ALS vào tháng 4/2025. Theo Mayo Clinic, ALS "là một bệnh của hệ thần kinh ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh trong não và tủy sống", dẫn đến mất kiểm soát cơ bắp và tiến triển theo thời gian. Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi ALS.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Good Morning America vào tháng 6/2025, nam diễn viên có những chia sẻ thẳng thắn về căn bệnh của mình.

"Tôi bắt đầu cảm thấy tay phải yếu đi, và lúc đó tôi không thực sự nghĩ nhiều. Tôi chỉ nghĩ có thể mình nhắn tin quá nhiều hoặc tay bị mỏi. Nhưng vài tuần sau, tôi nhận ra tình trạng đã tệ hơn", ông tiết lộ về những dấu hiệu mắc bệnh.

Tháng 9/2025, ngôi sao Grey’s Anatomy được nhìn thấy ngồi xe lăn tại một sân bay ở Washington, DC. Tháng 12/2025, ông cho biết vẫn muốn tiếp tục công việc diễn xuất, bất chấp bệnh tình tiến triển. Cuối tháng trước, tài tử 53 tuổi bất ngờ rút khỏi một sự kiện về ALS do vấn đề sức khỏe.

Eric Dane sinh năm 1972, được biết đến rộng rãi với vai bác sĩ Mark Sloan trong Grey’s Anatomy. Ông tham gia từ mùa 3 đến mùa 9 loạt phim. Ngoài mảng truyền hình, diễn viên cũng tham gia một số phim điện ảnh như Marley & Me, Burlesque hay Bad Boys: Ride or Die.

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Ngô Kinh được cứu

Với tốc độ bán vé chậm chạp, "Tiêu Nhân" của Ngô Kinh từng được cho là sẽ thất bại ê chề. Song bước sang ngày thứ 3 công chiếu, tác phẩm đang cho thấy dấu hiệu trở lại tích cực.

23 giờ trước

Trường Giang thông minh nhưng cần tiết chế nước mắt

Trường Giang thông minh khi biến "Nhà ba tôi một phòng" trở thành món ăn bình dân, dễ tiếp cận đại chúng. Song, điều anh cần là một kịch bản chắc tay, có chiều sâu hơn.

27:1625 hôm qua

Phim của Hoàng Nam thu hút gần 100.000 lượt xem

"Thế hệ kỳ tích" sau khoảng 2 ngày chiếu trên kênh YouTube của Hoàng Nam thu hút khoảng 90.000 lượt xem. Trước đó, phim khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu rất thấp.

33:2008 hôm qua

Tử Khiêu

Eric Dane ALS teo cơ Grey’s Anatomy

Đọc tiếp

Vi sao Minh Beta keu cuu hinh anh

Vì sao Minh Beta kêu cứu

3 giờ trước 06:09 21/2/2026

0

Thị trường điện ảnh Việt mùa Tết Bính Ngọ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Chiêu trò PR, seeding bẩn cũng khiến khán giả hoang mang giữa “ma trận” thông tin.

Phuong Anh Dao kho cuu 'Bau vat troi cho' hinh anh

Phương Anh Đào khó cứu 'Báu vật trời cho'

3 giờ trước 06:00 21/2/2026

0

Quy tụ dàn diễn viên thực lực, "Báu vật trời cho" vẫn chưa thể bứt phá. Tác phẩm ghi điểm ở màu sắc giải trí nhưng lộ nhiều chi tiết thiếu logic, chất lượng chưa được như kỳ vọng.

My nhan lan at Phao, Lyly o phim 18+ 'Tho oi' hinh anh

Mỹ nhân lấn át Pháo, Lyly ở phim 18+ 'Thỏ ơi'

3 giờ trước 05:47 21/2/2026

0

Không phải Pháo hay Lyly, Văn Mai Hương mới là nhân tố nổi bật nhất trong phim Tết của Trấn Thành. Màn chạm ngõ điện ảnh của nữ ca sĩ thành công ngoài mong đợi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm