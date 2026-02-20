Thông tin ngôi sao truyền hình qua đời ở tuổi 53 khiến khán giả bàng hoàng. Trước đó, ông được khán giả yêu mến qua vai diễn trong "Grey’s Anatomy".

Theo Page Six, Eric Dane trút hơi thở cuối cùng vào hôm 19/2, chỉ 10 tháng sau khi diễn viên được chẩn đoán mắc ALS (xơ cột bên teo cơ).

Gia đình Eric Dane chia sẻ với truyền thông: "Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi rất buồn khi phải thông báo rằng Eric Dane đã qua đời vào chiều 19/2, sau cuộc chiến dũng cảm với ALS. Trong suốt hành trình chiến đấu với bệnh tật, Eric đã ủng hộ nhiệt thành cho việc nâng cao nhận thức và nghiên cứu, quyết tâm tạo ra sự khác biệt cho những người đang đối mặt với cuộc chiến tương tự. Ông ấy sẽ luôn được yêu thương, ghi nhớ trong trái tim của mọi người".

Eric Dane qua đời ở tuổi 53. Ảnh: Backgrid.

Gia đình cũng bày tỏ cảm kích trước những lời chia buồn của khán giả và mong muốn được tôn trọng sự riêng tư trong khoảng thời gian này.

Trước đó, Eric Dane từng được chẩn đoán mắc ALS vào tháng 4/2025. Theo Mayo Clinic, ALS "là một bệnh của hệ thần kinh ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh trong não và tủy sống", dẫn đến mất kiểm soát cơ bắp và tiến triển theo thời gian. Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi ALS.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Good Morning America vào tháng 6/2025, nam diễn viên có những chia sẻ thẳng thắn về căn bệnh của mình.

"Tôi bắt đầu cảm thấy tay phải yếu đi, và lúc đó tôi không thực sự nghĩ nhiều. Tôi chỉ nghĩ có thể mình nhắn tin quá nhiều hoặc tay bị mỏi. Nhưng vài tuần sau, tôi nhận ra tình trạng đã tệ hơn", ông tiết lộ về những dấu hiệu mắc bệnh.

Tháng 9/2025, ngôi sao Grey’s Anatomy được nhìn thấy ngồi xe lăn tại một sân bay ở Washington, DC. Tháng 12/2025, ông cho biết vẫn muốn tiếp tục công việc diễn xuất, bất chấp bệnh tình tiến triển. Cuối tháng trước, tài tử 53 tuổi bất ngờ rút khỏi một sự kiện về ALS do vấn đề sức khỏe.

Eric Dane sinh năm 1972, được biết đến rộng rãi với vai bác sĩ Mark Sloan trong Grey’s Anatomy. Ông tham gia từ mùa 3 đến mùa 9 loạt phim. Ngoài mảng truyền hình, diễn viên cũng tham gia một số phim điện ảnh như Marley & Me, Burlesque hay Bad Boys: Ride or Die.