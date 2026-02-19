Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim của Hoàng Nam thu hút gần 100.000 lượt xem

  • Thứ năm, 19/2/2026 23:46 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

"Thế hệ kỳ tích" sau khoảng 2 ngày chiếu trên kênh YouTube của Hoàng Nam thu hút khoảng 90.000 lượt xem. Trước đó, phim khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu rất thấp.

Trước đó, Hoàng Nam thông báo bộ phim Thế hệ kỳ tích (tên cũ là Bà đừng buồn con) của anh sẽ chiếu trên nền tảng YouTube từ ngày 17/2. Đến tối 19/2, tức sau khoảng 2 ngày ra mắt, tác phẩm ghi nhận khoảng 90.000 lượt xem.

Dưới phần bình luận, dân mạng để lại nhiều ý kiến trái chiều về tác phẩm. Nhiều khán giả cho rằng Thế hệ kỳ tích còn hạn chế về mặt kịch bản, cách kể chuyện. Nội dung phim được cho là chưa hấp dẫn, tình tiết dễ đoán. Trong khi màn thể hiện của dàn diễn viên cũng thiếu thuyết phục.

"Tình tiết nhẹ nhàng, lời thoại khô cứng không cảm xúc, cốt truyện quá dễ đoán và có nhiều sạn", "Dường như bất kỳ tình huống nào cũng có thể thêm thoại, hoạt cảnh quá 'văn xuôi'", "Lời thoại, tình tiết cũng như diễn xuất chưa đủ tự nhiên và chiều sâu để chạm tới cảm xúc người xem", "Nếu Hoàng Nam còn nuôi giấc mơ điện ảnh thì nên đi học chuyên sâu, thay vì trông chờ vào lượng fan của mình"... là một số bình luận trái chiều.

Bên cạnh đó, cũng có những khán giả bày tỏ bất ngờ khi Thế hệ kỳ tích được chiếu miễn phí và nhận xét tác phẩm dễ xem.

The he ky tich anh 1

Thế hệ kỳ tích chiếu miễn phí trên YouTube sau khi thất bại ở phòng vé. Ảnh: Challenge Me Studios.

Bên cạnh Thế hệ kỳ tích, một bộ phim khác là Đèn âm hồn cũng được chiếu trên kênh YouTube với hơn 4 triệu lượt đăng ký của Hoàng Nam. Tác phẩm này hiện ghi nhận gần 250.000 lượt xem.

Đèn âm hồn ra mắt hồi đầu năm 2025, dắt túi 106 tỷ đồng ngoài phòng vé dù chất lượng gây tranh cãi. Thừa thắng xông lên, Hoàng Nam chưa đầy 1 năm sau tung ra Thế hệ kỳ tích. Song lần này, phim của anh bị khán giả quay lưng, doanh thu chưa đầy 1 tỷ đồng.

Trong clip đăng tải trên kênh YouTube mới đây, Hoàng Nam cho biết cảm thấy tiếc nuối khi tác phẩm không đạt thành tích như mong đợi. "Khi sự việc xảy ra rồi, cứ 'giá như' mãi thì cũng không thay đổi được gì. Mình phải nhìn nhận tình hình thực tế là như thế nào và cần làm gì để vực dậy cuộc sống. Nếu cứ mãi chìm trong tiêu cực thì không chỉ mình mà nhiều con người phía sau mình cũng bị ảnh hưởng", đạo diễn chia sẻ.

Hoàng Nam cũng thừa nhận thất bại của Thế hệ kỳ tích khiến anh tạm dừng chân ở vai trò đạo diễn phim, tạm thời chưa có kế hoạch trở lại. "Vết thương này đang quá đau, nên cứ để cho nó lành lại đã", anh chia sẻ.

