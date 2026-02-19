Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TGĐ Lotte Entertainment Vietnam quỳ gối trước khán giả

  • Thứ năm, 19/2/2026 13:52 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Tại buổi cinetour phim "Mùi phở", Tổng Giám đốc Lotte Entertainment Vietnam có hành động quỳ gối, bày tỏ mong muốn khán giả ủng hộ, lan tỏa bộ phim.

Sáng 19/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip tại buổi cinetour phim Mùi phở. Buổi gặp gỡ, giao lưu khán giả quy tụ đạo diễn Minh Beta, nghệ sĩ Xuân Hinh, Hà Hương, Thanh Hương cùng ông Kim Jin Geun - đại diện nhà phát hành Lotte Entertainment Vietnam.

Tại sự kiện, ông Kim Jin Geun có những chia sẻ về bộ phim Mùi phở. Ông nói Việt Nam là đất nước giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, đồng thời bày tỏ mong muốn khán giả ủng hộ, giúp Mùi phở lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tới với công chúng.

"Tôi tin rằng khán giả có khả năng lan tỏa văn hóa dân tộc qua các thước phim mà Mùi phở mang đến. Đó là lý do chúng tôi quyết định đồng hành cùng với Mùi phở... Vì những suất chiếu phim trong những ngày tới vẫn còn hạn chế, chúng tôi rất mong tác phẩm có thể nhận được sự ủng hộ của khán giả...", Tổng Giám đốc Lotte Entertainment Vietnam phát biểu.

Mui pho anh 1

Mùi phở hiện tại đạt doanh thu hơn 13 tỷ đồng. Ảnh: ĐPCC.

Ông Kim sau đó có hành động quỳ gối, cúi đầu cảm tạ trước các khán giả trong buổi cinetour. Chứng kiến hành động này, ê-kíp Mùi phở và khán giả tại phòng chiếu bày tỏ bất ngờ và đồng loạt vỗ tay.

Những đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội kéo theo nhiều bàn luận. Nhiều ý kiến bày tỏ cảm thông và ủng hộ tác phẩm của Minh Beta. Trong khi cũng có dân mạng cho rằng những bộ phim giàu giá trị nghệ thuật và văn hóa sẽ có khả năng tự lan tỏa.

Mùi phở, do Minh Beta đạo diễn, là một trong 4 phim Việt tham gia đường đua phòng vé Tết 2026, bên cạnh Thỏ ơi (Trấn Thành), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang).

Từng xếp thứ 2 về doanh thu đặt vé sớm, song bước sang ngày thứ 3 công chiếu chính thức, Mùi phở lại đang có dấu hiệu bị tụt lại so với dàn đối thủ. Doanh thu phim theo ghi nhận của Box Office Vietnam tính đến trưa 19/2 là 13,4 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, Thỏ ơi đã cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Trong khi thành tích của Nhà ba tôi một phòng Báu vật trời cho lần lượt là 33,5 tỷ đồng17,3 tỷ đồng.

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

