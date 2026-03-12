HIEUTHUHAI lại bị chê

HIEUTHUHAI vừa ra mắt sản phẩm mới mang tên "Người im lặng gặp người hay nói". Tuy nhiên, anh tiếp tục bị chê bai về giọng hát.

Vị thế, độ nổi tiếng và thần thái ngôi sao của HIEUTHUHAI là điều không thể phủ nhận. Chỉ có tài năng của anh là vẫn vấp phải những ý kiến trái chiều lẫn sự nghi ngại trong suốt những năm qua. Với 2 sản phẩm ra mắt sau Anh trai “say hi” là Nước mắt cá sấu và mới đây là Người im lặng gặp người hay nói, HIEUTHUHAI đã có cơ hội để chứng tỏ anh xứng đáng với ngôi vị quán quân Anh trai “say hi” hay không.

Nhưng dường như nam rapper đã chưa nắm bắt tốt cơ hội khiến mỗi lần trở lại của anh có thể thành công về mặt thương mại nhưng lại chưa thỏa mãn sự mong đợi, kỳ vọng về chất lượng sản phẩm.

Từ chiến thắng đầy tranh cãi ở Anh trai “say hi”

Khoảng 2 năm trước, Anh trai “say hi” mùa 1 lên sóng và trở thành hiện tượng chưa từng có của thị trường nhạc Việt. Lần đầu tiên 30 ca sĩ nam có ngoại hình sáng, độ tuổi hầu hết thuộc thế hệ 9X hoặc 10X cạnh tranh nhau trong một cuộc thi âm nhạc trẻ trung, hấp dẫn. HIEUTHUHAI luôn là nhân tố nổi bật trong cuộc đua đó. Anh nằm trong top đầu về lượt bình chọn, hiệu ứng truyền thông và việc lọt chung kết là điều chắc chắn.

Càng về sau, HIEUTHUHAI càng tạo ấn tượng tốt. Do đó, từ sớm, nam rapper sinh năm 1999 đã được dự đoán lọt top 5, thậm chí trở thành quán quân hoặc á quân. Dự đoán này cũng dễ hiểu bởi xét tổng thể, HIEUTHUHAI vẫn là gương mặt nổi trội.

HIEUTHUHAI vừa phát hành sản phẩm âm nhạc mới và tiếp tục đạt thành tích ấn tượng. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, trong một cuộc đấu có không ít gương mặt nổi trội khác, điển hình anh trai tài năng RHYDER, HIEUTHUHAI vẫn khó tránh khỏi tranh cãi. RHYDER có khả năng sáng tác tốt, đa dạng màu sắc mà vẫn cân bằng được yếu tố trình diễn.

Hơn hết, giọng hát nội lực, vang và sáng đưa anh lên top đầu trong số 30 anh trai về vocal. Bởi thế, trong cuộc cạnh tranh quan trọng nhất của Anh trai “say hi” là đêm chung kết, đã có ý kiến cho rằng RHYDER xứng đáng trở thành quán quân hơn cả.

Chặng đường sau khi Anh trai “say hi” kết thúc là quãng thời gian phát triển vượt trội của HIEUTHUHAI. Anh tiếp tục vững vàng ở vị thế một trong những nghệ sĩ giải trí đắt show, đông fan nhất showbiz Việt. Nhưng không ít người vẫn mong chờ anh sự khẳng định bản thân ở chuyên môn âm nhạc.

Và với 2 sản phẩm được phát hành sau Anh trai “say hi”, HIEUTHUHAI cho thấy anh vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được một bộ phận khán giả.

Ở Nước mắt cá sấu ra mắt hồi đầu năm 2025, HIEUTHUHAI bị chê cũ kỹ, an toàn. Bài hát dễ nghe nhưng lại gợi khán giả nhớ về những bản hit của thập niên 2000 của Lương Bằng Quang, Phạm Trưởng… hoặc một số boy band quốc tế. Với màu sắc Y2K, Nước mắt cá sấu có cách triển khai dễ đoán, dấu ấn cá nhân của HIEUTHUHAI ở dự án này là ít ỏi. Bài hát chưa khai thác được yếu tố hiện đại mà bám sát trào lưu Y2K nên có phần mờ nhạt so với thị trường âm nhạc hiện giờ.

Thời điểm sản phẩm ra mắt, tranh luận trên mạng xã hội quanh Nước mắt cá sấu khá sôi nổi. Ngoài vấn đề giai điệu, giọng hát của HIEUTHUHAI cũng là chủ đề đáng nói. Ngôi sao 27 tuổi hát nhiều hơn rap nhưng chất giọng khô khan, thiếu nội lực và cảm xúc khiến khán giả một lần nữa thốt lên anh vẫn nên tập trung cho rap thì hơn.

Điểm yếu của HIEUTHUHAI

Với sản phẩm mới là Người im lặng gặp người hay nói, HIEUTHUHAI tiếp tục hát nhiều hơn rap. Anh cho thấy hướng đi rõ ràng ở hiện tại là một nghệ sĩ giải trí với âm nhạc nhẹ nhàng, dễ tiếp cận, bớt gai góc hơn so với những gì công chúng thường thấy ở giới rapper. Ở hiện tại, gọi HIEUTHUHAI là ca sĩ có lẽ còn phù hợp hơn danh xưng rapper.

Giống Nước mắt cá sấu, Người im lặng gặp người hay nói lập tức thành đề tài bàn tán ngay khi ra mắt. MV đạt gần 1,7 triệu lượt xem - con số cao so với 2 ngày phát hành. Nhìn từ Nước mắt cá sấu đang đạt 28 triệu lượt xem và thành tích của Người im lặng gặp người hay nói hiện tại, rõ ràng HIEUTHUHAI vẫn rất hot. Độ nổi tiếng đó có lẽ đảm bảo cho mọi sản phẩm anh ra mắt thời điểm này đều đạt thành tích ổn dù chất lượng ra sao.

Ở sản phẩm mới, giọng hát của HIEUTHUHAI tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Trở lại trường hợp Người im lặng gặp người hay nói, sự bàn tán xoay quanh sản phẩm này dường như tập trung nhiều hơn vào yếu tố hình ảnh. Cụ thể, những tương tác thân mật giữa quán quân Anh trai “say hi” với bạn diễn nữ khiến khán giả liên tưởng tới chuyện tình của anh và bạn gái Babyboo, đặc biệt cảnh 2 người đi chụp ảnh cùng nhau.

Về mặt âm nhạc, Người im lặng gặp người hay nói có giai điệu dễ nghe, nhẹ nhàng. Nhưng lặp lại kịch bản cũ của Nước mắt cá sấu, âm nhạc lẫn cấu trúc của bài hát mới khá an toàn, đơn giản, dễ đoán và thiếu điểm nhấn.

Hơn hết, ở Người im lặng gặp người hay nói, HIEUTHUHAI vẫn hát dở. Giọng hát nhạt nhòa, yếu ớt, cách xử lý non nớt, nhiều hạn chế và đặc biệt lối phát âm không chuẩn, cưỡng âm, âm tiết phát ra mắt, thậm chí hơi “đớt” càng khiến bài hát trở nên thiếu hấp dẫn hơn. Giọng hát là điểm yếu quá rõ ràng ở sản phẩm của nam rapper này, nhưng thay vì giao phần hook cho một giọng ca có màu sắc, kỹ thuật hơn, anh lại tự mình thể hiện. Vì thế, tổng thể bài hát vốn đã mờ nhạt lại càng trôi tuột.

HIEUTHUHAI có tham vọng trở thành nghệ sĩ giải trí, đa tài ở mọi lĩnh vực nhưng giọng hát vẫn là điểm yếu mà nhiều năm qua anh chưa thể khắc phục được. Sang đến sản phẩm thứ 2 sau Anh trai “say hi”, anh vẫn được khuyên nên tập trung vào rap thay vì hát. Bởi thế, để đạt được tham vọng của mình, ít nhất là từ sự công nhận của khán giả đại chúng, rapper này có lẽ vẫn còn chặng đường dài phải đi với sự nỗ lực, tập luyện rất kiên trì.