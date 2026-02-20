Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Ngô Kinh được cứu

  • Thứ sáu, 20/2/2026 10:44 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Với tốc độ bán vé chậm chạp, "Tiêu Nhân" của Ngô Kinh từng được cho là sẽ thất bại ê chề. Song bước sang ngày thứ 3 công chiếu, tác phẩm đang cho thấy dấu hiệu trở lại tích cực.

Theo tờ Sohu, diễn biến rạp Trung Quốc mùng 3 Tết Nguyên đán 2026 (19/2) có sự thay đổi bất ngờ. Cụ thể, Tiêu Nhân của Ngô Kinh đang có tín hiệu tăng trưởng tích cực trở lại sau 2 ngày đầu ì ạch ở phòng vé. Tác phẩm dắt túi thêm 112 triệu NDT, tăng gần 14% so với doanh thu ngày mùng 2 Tết.

Ngoài ra, Tiêu Nhân cũng vươn lên vị trí top 3 bảng tổng sắp doanh thu rạp, tỷ lệ lấp đầy hiện tại thậm chí nhỉnh hơn đối thủ ở vị trí top 2 là Kinh trập vô thanh. Ngoài doanh thu, những phản ứng tích cực của khán giả dành cho phim cũng đang tăng dần. Đứa con tinh thần của Ngô Kinh đang được đánh giá với mức điểm khá - 7,5 điểm - trên nền tảng Douban.

Ngo Kinh anh 1

Phim của Ngô Kinh đang có tín hiệu trở lại tích cực. Ảnh: Weibo.

Trước đó, tờ QQ ước tính với mức vốn 700 triệu NDT, Tiêu Nhân phải đạt doanh thu ít nhất 2,1 tỷ NDT mới bắt đầu hòa vốn. Với tình hình những ngày qua, việc chinh phục mốc 2,1 tỷ NDT được cho là bất khả thi với bộ phim của Ngô Kinh. Giới quan sát nhận định Tiêu Nhân có thể kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu khoảng 1,1 - 1,3 tỷ NDT. Song nếu thành công duy trì việc "lội ngược dòng" những ngày tới, thành tích tác phẩm có thể cao hơn, giúp Ngô Kinh thu hẹp khoản lỗ.

Trở lại với diễn biến phòng vé Trung Quốc, cái tên đang thống trị là Phi trì nhân sinh 3. Trong 3 ngày công chiếu, bom tấn dắt túi 1,5 tỷ NDT, cộng thêm doanh thu từ vé đặt trước nâng tổng thành tích vượt 1,6 tỷ NDT. Giới chuyên môn ước tính tác phẩm có thể kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu hơn 4,3 tỷ NDT - con số cực kỳ ấn tượng.

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.

Trường Giang thông minh nhưng cần tiết chế nước mắt

Trường Giang thông minh khi biến "Nhà ba tôi một phòng" trở thành món ăn bình dân, dễ tiếp cận đại chúng. Song, điều anh cần là một kịch bản chắc tay, có chiều sâu hơn.

27:1626 hôm qua

Phim của Hoàng Nam thu hút gần 100.000 lượt xem

"Thế hệ kỳ tích" sau khoảng 2 ngày chiếu trên kênh YouTube của Hoàng Nam thu hút khoảng 90.000 lượt xem. Trước đó, phim khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu rất thấp.

33:2009 hôm qua

'Thỏ ơi’ - khi Trấn Thành liều

"Thỏ ơi" là một lần Trấn Thành chơi lớn khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Anh cũng có quyết định liều lĩnh khi đặt niềm tin vào dàn cast hầu như không có kinh nghiệm.

06:08 18/2/2026

Hoàng Nhi

Ngô Kinh Tiêu Nhân phim Tết

Đọc tiếp

Vi sao Minh Beta keu cuu hinh anh

Vì sao Minh Beta kêu cứu

3 giờ trước 06:09 21/2/2026

0

Thị trường điện ảnh Việt mùa Tết Bính Ngọ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Chiêu trò PR, seeding bẩn cũng khiến khán giả hoang mang giữa “ma trận” thông tin.

Phuong Anh Dao kho cuu 'Bau vat troi cho' hinh anh

Phương Anh Đào khó cứu 'Báu vật trời cho'

3 giờ trước 06:00 21/2/2026

0

Quy tụ dàn diễn viên thực lực, "Báu vật trời cho" vẫn chưa thể bứt phá. Tác phẩm ghi điểm ở màu sắc giải trí nhưng lộ nhiều chi tiết thiếu logic, chất lượng chưa được như kỳ vọng.

My nhan lan at Phao, Lyly o phim 18+ 'Tho oi' hinh anh

Mỹ nhân lấn át Pháo, Lyly ở phim 18+ 'Thỏ ơi'

3 giờ trước 05:47 21/2/2026

0

Không phải Pháo hay Lyly, Văn Mai Hương mới là nhân tố nổi bật nhất trong phim Tết của Trấn Thành. Màn chạm ngõ điện ảnh của nữ ca sĩ thành công ngoài mong đợi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý