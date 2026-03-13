Cảnh phim cưỡng dâm gây phẫn nộ

Tập 3 của "My Only Sunshine" sau khi lên sóng vướng tranh cãi vì cảnh người phụ nữ bị cưỡng dâm trong lúc say rượu.

Theo tờ Line Today, bộ phim My Only Sunshine đang thu hút sự quan tâm với đề tài girl love (GL). Chuyện phim kể về một nữ diễn viên tìm cách chinh phục trái tim của một người phụ nữ khác. Nhưng mối quan hệ giữa họ dần trở nên ngột ngạt, mang tính kiểm soát giữa bối cảnh nhiều biến cố xảy ra.

Tác phẩm bắt đầu phát sóng ngày 25/2 và hiện đã lên sóng tập 3. Song, những diễn biến mới nhất của phim đang làm dấy lên tranh luận. Cụ thể, trong tập 3, hai nữ chính (khi đó vẫn chưa chính thức ở bên nhau) có cảnh thân mật. Mặc dù Sun từ chối, Rafah vẫn tiếp tục cưỡng ép bạn gái quan hệ, khiến đối phương bật khóc. Cảnh phim sau đó chuyển sang màu đen, ám chỉ chuyện cưỡng dâm vẫn tiếp diễn.

Sau khi lên sóng, cảnh phim nhanh chóng làm dấy lên phẫn nộ. Nhiều khán giả bày tỏ bức xúc, đặt câu hỏi vì sao một cảnh như vậy lại được đưa vào bộ phim.

My Only Sunshine đang gây tranh cãi. Ảnh: Line Today.

"Tôi thật sự không còn lời nào để nói về cảnh này. Tôi đã theo dõi nhiều phim GL rồi nhưng chưa từng có cảnh nào khiến tôi cảm thấy khó chịu như thế", "Không hề có sự đồng thuận. Càng tệ hơn khi biết đây là lần đầu của Sun", "Cảnh phim khiến tôi cảm giác ghê tởm"... là một số bình luận của người xem.

Trước làn sóng bức xúc, nữ diễn viên thủ vai Rafah là Apichaya Kamnoetsirikun đã lên tiếng. Người đẹp cho rằng hành động của nhân vật chỉ là một sai lầm, đồng thời mong bộ phim sẽ tiếp tục được khán giả đón nhận.

"Với tư cách là người đã vào vai Rafah, tôi biết rằng việc không có sự đồng thuận là sai và không ai có quyền làm điều đó với bất kỳ ai, đặc biệt với người mình yêu. Nhưng xin mọi người hãy tiếp tục chờ đón những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô ấy sẽ bảo vệ người con gái của mình khỏi sai lầm của bản thân như thế nào. Sau chuyện này sẽ còn rất nhiều điều xảy ra. Con người có thể mắc sai lầm, và Rafah cũng vậy", người đẹp viết trên mạng xã hội X.

Song, lời giải thích của Apichaya được cho là "thêm dầu vào lửa" khi nhiều khán giả càng chỉ trích diễn viên lẫn biên kịch một cách dữ dội. Họ cho rằng cảnh 18+ đầy sự ép buộc này không thể đơn giản gọi là sai lầm, mà là hành vi vi phạm pháp luật lẫn đạo đức một cách nghiêm trọng.