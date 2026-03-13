Thị trường nhạc Việt nguội lạnh

Thị trường nhạc Việt vừa đón nhận những sản phẩm từ ca nương Kiều Anh, HIEUTHUHAI, Minh Hằng... nhưng không dự án nào thực sự tạo cơn sốt.

Thị trường nhạc Việt vừa có hàng loạt sản phẩm âm nhạc được phát hành. Gần nhất là ca nương Kiều Anh.

Sau hiệu ứng từ chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ca nương Kiều Anh phát hành MV mới mang tên Nhả vía. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nữ ca sĩ sau khi tham gia show thực tế, đồng thời đánh dấu màn trở lại được đầu tư về ý tưởng, hình ảnh, âm nhạc và dàn khách mời.

Trong MV, Kiều Anh kết hợp với nhiều nghệ sĩ từng gây chú ý từ các chương trình truyền hình là Chị đẹp đạp gió, Anh trai vượt ngàn chông gai và Em xinh "say hi". Dàn khách mời gồm rapper Pháo, diễn viên BB Trần, streamer MisThy, DJ Mie, fashionista Quỳnh Anh Shyn, ca sĩ Phùng Khánh Linh, Muội và Ngọc Thanh Tâm.

Nữ ca sĩ bước vào một cuộc đấu có nhiều gương mặt nổi bật bằng một sản phẩm được đầu tư. Nhưng nếu chỉ xét về mặt thành tích, Nhả vía đang khá ảm đạm.

Ca nương Kiều Anh nhập cuộc

Sự xuất hiện của nhiều nhân vật quen thuộc từ các chương trình giải trí giúp MV tạo cảm giác như một “vũ trụ hội tụ” của các gương mặt đang được quan tâm trên mạng xã hội. Ngoài ra, chồng của Kiều Anh cũng lần đầu xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc của vợ, tạo thêm yếu tố cá nhân cho dự án.

Ca nương Kiều Anh mời hàng loạt đồng nghiệp nổi tiếng tham gia MV mới. Ảnh: NVCC.

Nhả vía do Tiên Cookie và Phạm Thanh Hà sáng tác. Ca khúc mang màu sắc pop và dance hiện đại, kết hợp một số yếu tố gợi nhắc đến văn hóa truyền thống. Đây là hướng đi quen thuộc của Kiều Anh trong nhiều năm qua.

Riêng chất giọng của ca nương Kiều Anh đã đặc biệt, không đại trà với bản sắc rõ rệt trong dòng âm nhạc dân gian truyền thống, đặc biệt ca trù. Nhưng với sản phẩm này, lối thể hiện của cô nhẹ nhàng, mềm mại, mang màu sắc hiện đại của một bản nhạc pop trẻ trung, phù hợp thị hiếu khán giả hơn.

MV được xây dựng theo phong cách fantasy với bối cảnh mang màu sắc thần thoại. Hình ảnh, trang phục, đạo cụ và thiết kế mỹ thuật được dàn dựng theo hướng pha trộn giữa yếu tố cổ truyền và đời sống đương đại, tạo nên không khí vừa huyền ảo vừa trẻ trung.

Sau khi bước ra từ Chị đẹp đạp gió, Kiều Anh cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh để tiếp cận khán giả trẻ hơn. Việc mời nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng được xem là chiến lược nhằm mở rộng độ phủ của sản phẩm.

Dù được đầu tư về hình ảnh và quy tụ nhiều nhân vật quen thuộc, MV hiện chưa đạt lượng xem nổi bật trên nền tảng trực tuyến. Sau 2 ngày phát hành, video ghi nhận khoảng 275.000 lượt xem.

Con số này được xem là khá khiêm tốn so với quy mô khách mời cũng như mức độ quan tâm Kiều Anh nhận được sau chương trình thực tế. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng sản phẩm có thể cần thêm thời gian để lan tỏa, đặc biệt khi ca khúc mang màu sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Hướng tiếp cận này không phải lúc nào cũng tạo hiệu ứng viral ngay lập tức.

Với Kiều Anh, Nhả vía vẫn được xem là bước đi tiếp theo trong hành trình thử nghiệm hình ảnh mới sau show truyền hình, đồng thời đánh dấu nỗ lực duy trì sự hiện diện của cô trên thị trường nhạc Việt sau giai đoạn chương trình kết thúc.

Thị trường nhạc Việt nguội lạnh

Kiều Anh trở lại đúng thời điểm thị trường cạnh tranh. Các sản phẩm âm nhạc ra mắt dồn dập. HIEUTHUHAI, MCK, Minh Hằng, OSAD, Big Daddy, Châu Bùi… cùng trở lại với dự án mới.

Trong lần trở lại này, HIEUTHUHAI vẫn đảm bảo thành tích tương đối tốt nhưng chất lượng chưa thỏa mãn kỳ vọng. Ảnh: FBNV.

Về mặt hiệu ứng sản phẩm, HIEUTHUHAI đang dẫn đầu cuộc đua. Ra mắt vào tháng 9/3, Người im lặng gặp người hay nói của nam rapper đạt 2,8 triệu lượt xem. Con số này chưa thể vượt qua thành tích do HIEUTHUHAI lập được trước đó với Nước mắt cá sấu nhưng đủ để anh tạm giữ “ngôi vương” trong cuộc đua âm nhạc những ngày đầu năm.

Chưa kể, đây chỉ là sản phẩm mở đường cho album sắp phát hành của quán quân Anh trai “say hi”. Nam rapper đã có bước khởi đầu khá khả quan để đảm bảo tạo được hiệu ứng truyền thông khi album mới ra mắt.

Về mặt chất lượng, Người im lặng gặp người hay nói còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài mặt âm nhạc được cho là nhạt nhòa, cũ kỹ, thiếu dấu ấn, sản phẩm bị chê nhiều nhất ở giọng hát của HIEUTHUHAI. Nam rapper một lần nữa thể hiện bản nhạc bằng chất giọng yếu ớt, đều đều, thiếu màu sắc riêng và cũng không truyền tải được cảm xúc. Đặc biệt, lối phát âm không rõ ràng, cưỡng âm càng gây khó chịu cho người nghe.

Sản phẩm của HIEUTHUHAI tạo hiệu ứng tương đối ổn, có sự thảo luận trên mạng xã hội. Nhưng chưa thể gọi là gây sốt vì chủ yếu chủ đề gây bàn tán nhiều nhất xoay quanh MV lại là yếu tố hình ảnh, câu chuyện tình cảm của nam rapper. Sự thảo luận đó cũng ngắn ngủi, không đủ tạo làn sóng bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội.

Minh Hằng mời Tóc Tiên tham gia MV mới nhưng không đạt hiệu ứng lớn. Ảnh: FBNV.

Các MV còn lại từ BigDaddy, Minh Hằng, Châu Bùi… cũng chưa thể tạo được thành tích như mong đợi. Hoa hồng ai vun trồng ra mắt cách đây 9 ngày cũng được đầu tư lớn về mặt nội dung, do Minh Hằng và Tóc Tiên thể hiện nhưng cũng chỉ đạt 680.000 lượt xem. Con số này là khá khiêm tốn so với vị thế của 2 ca sĩ.

Tình trạng tương tự xảy ra với MV của BigDaddy. Nam rapper kết hợp dangrangto trong MV Rất là nhiều tỏi. Sản phẩm này duy trì màu sắc anh theo đuổi từ trước đến này là sự dí dỏm, hài hước với lời ca thú vị, dí dỏm. Tuy nhiên, với hơn 600.000 lượt xem sau khoảng 6 ngày phát hành, BigDaddy chưa thể tạo dấu ấn lớn trên đường đua âm nhạc hiện tại.

Trong khoảng thời gian tương tự, Big Girl Don’t You Cry của Châu Bùi nhận 637.000 lượt xem.

Các sản phẩm đa dạng màu sắc với đủ thể loại âm nhạc khác nhau đã lần lượt được ra đời nhưng chưa có sản phẩm nào thực sự gây sốt, đủ khuấy động đám đông khán giả và một thị trường đang nguội lạnh.