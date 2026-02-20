Eric Dane là ai

Hôm 19/2 (giờ Mỹ), giới mộ điệu điện ảnh thế giới xôn xao trước thông tin Eric Dane qua đời, chỉ 10 tháng sau khi được chẩn đoán mắc ALS. "Trong suốt hành trình chiến đấu với bệnh tật, Eric đã ủng hộ nhiệt thành cho việc nâng cao nhận thức và nghiên cứu, quyết tâm tạo ra sự khác biệt cho những người đang đối mặt với cuộc chiến tương tự. Ông ấy sẽ luôn được yêu thương, ghi nhớ trong trái tim của mọi người", gia đình Eric Dane chia sẻ với truyền thông.

Eric Dane từng được chẩn đoán mắc ALS vào tháng 4/2025. Theo Mayo Clinic, ALS "là một bệnh của hệ thần kinh ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh trong não và tủy sống", dẫn đến mất kiểm soát cơ bắp và tiến triển theo thời gian. Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi ALS.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với chương trình Good Morning America tháng 6/2025, nam diễn viên từng tiết lộ những dấu hiệu khi ông mắc bệnh. Diễn viên cho hay ông cảm thấy tay phải yếu đi nhưng chủ quan, chỉ nghĩ do nhắn tin quá nhiều hoặc tay bị mỏi. Nhưng vài tuần sau, ông nhận ra tình trạng ngày càng tệ và được chẩn đoán mắc ALS sau khi đi khám.

Eric Dane sinh năm 1972 tại San Francisco, Mỹ, từng theo học tại Sequoia High School (Redwood City) và San Mateo High School (San Mateo). Ông có thời gian phục vụ trong hải quân, sau đó trở thành kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất, trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp.

Ông từng đảm nhận những vai nhỏ trong các series nổi tiếng như The Wonder Years hay Roseanne, Gideon’s Crossing. Nhờ ngoại hình điển trai nổi bật, tài tử sinh năm 1972 nhanh chóng lọt vào mắt xanh các đạo diễn và nhận lời mời tham gia nhiều dự án phim. Vai diễn giúp ông được đông đảo khán giả biết đến là bác sĩ Mark Sloan đầy cuốn hút trong dự án truyền hình đình đám của Shondaland Grey’s Anatomy trên kênh ABC.

Nhờ phản ứng tích cực từ khán giả, vai diễn sau đó được nâng lên thành nhân vật chính. Mark Sloan trở thành hình mẫu đàn ông đẹp, quyến rũ, là biểu tượng của sự gợi cảm với những cuộc tình nơi công sở. Ngoài mảng truyền hình, Eric Dane cũng tham gia một số phim điện ảnh như Marley & Me, Burlesque hay Bad Boys: Ride or Die.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.