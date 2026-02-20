Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Minh Beta: 'Chúng tôi bị tấn công ác ý'

  Thứ sáu, 20/2/2026 15:00 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Minh Beta lên tiếng giải thích về sự việc đại diện Lotte quỳ gối trước khán giả. Đồng thời, đạo diễn cũng tố cáo những chiêu trò truyền thông “bẩn” nhắm vào “Mùi phở”.

Sau sự việc ông Kim Jin Geun - đại diện nhà phát hành Lotte Entertainment Vietnam - quỳ gối trước khán giả trong một sự kiện quảng bá, trưa 20/2, đạo diễn Minh Beta đã lên tiếng lý giải về hành động trên. Đồng thời, ông cũng tố cáo những chiêu trò truyền thông “bẩn” nhắm vào Mùi phở và việc xếp suất chiếu bất lợi.

Mở đầu chia sẻ, Minh Beta cho biết ông “lặng người” khi chứng kiến hành động của ông Kim Jin Geun. Song sau khi tìm hiểu, ông nhận ra đây là một phong tục truyền thống của Hàn Quốc, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn trong dịp đầu năm mới.

“Giống như nhiều người, ban đầu tôi cảm thấy điều này khá kỳ lạ. Khi trò chuyện và tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới hiểu đây là một nét đẹp văn hoá của người Hàn Quốc. Nghi thức cúi lạy trang trọng trong ngày đầu năm mới này, gọi là 'sabae', thể hiện sự chân thành và lòng biết ơn sâu sắc với ông bà, cha mẹ hoặc những điều tôn quý. Ở đây, anh Kim cúi lạy tình cảm của khán giả, cúi lạy những giá trị văn hoá cao đẹp và thiêng liêng, như một lời cảm ơn chân thành”, Minh Beta giải thích.

Đáng chú ý, Minh Beta thẳng thắn đề cập đến các hoạt động truyền thông “bẩn” đang nhắm vào Mùi phở: “Trong hành trình của Mùi phở, tôi chứng kiến nhiều hình thức cạnh tranh khác nhau, trong đó có cả những cách làm truyền thông rất thiếu lành mạnh. Có những bình luận, những câu chuyện được thêu dệt, vu khống, thậm chí tấn công cá nhân tôi một cách trắng trợn và hoang đường. Các hoạt động này được thực hiện một cách có tổ chức, bài bản, có lớp lang và tính toán kỹ lưỡng. Thực lòng, chúng tôi chưa bao giờ phải chứng kiến và đối diện với những sự tấn công ác ý đến vậy”.

Minh Beta anh 1

Mùi phở gặp nhiều khó khăn trên đường đua phim Tết.

Minh Beta dẫn chứng một hình ảnh chưa được duyệt về nhân vật Sá Sùng bị lan truyền và bị hiểu nhầm là poster chính thức. Từ đó, xuất hiện các thông tin cho rằng phim có yếu tố kinh dị, thậm chí bị gán ghép những chi tiết phản cảm. Theo đạo diễn, đây chỉ là một phân đoạn trốn tìm mang tính hài hước, không có nội dung tiêu cực như một số bài viết đã phản ánh.

Ông cũng đề cập chiến dịch tri ân 20.000 vé dành cho các gia đình nhằm mở rộng tệp khán giả, bị diễn giải thành dấu hiệu phim “ế vé” dù thời điểm đó tác phẩm chưa khởi chiếu. Đồng thời, Minh Beta chỉ ra rất nhiều bài đánh giá tiêu cực về Mùi phở đã được đăng tải đồng loạt trên nhiều diễn đàn.

Về vấn đề suất chiếu, Minh Beta cho biết tại một số địa điểm, phim chỉ được bố trí một suất mỗi ngày vào khung giờ sáng sớm hoặc tối muộn - không phù hợp với nhóm khán giả gia đình, vốn là tệp người xem chính. Dù thừa nhận việc sắp xếp lịch chiếu phụ thuộc vào bài toán doanh thu của từng cụm rạp, song ông cũng cho rằng điều đó đã ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận khán giả của phim.

“Tôi chia sẻ những điều này không phải để kể lể hay than thở, mà để nhìn thẳng vào một thực tại còn chưa đẹp của ngành công nghiệp điện ảnh và văn hoá - vốn có sứ mệnh làm đẹp cho đời. Tôi cũng xin chia sẻ rằng tôi có đủ tài chính, quan hệ và nguồn lực để đáp trả những chiêu thức truyền thông bẩn bằng cách tương tự. Nhưng tôi chọn không làm vậy, vì không muốn lấy cái bẩn để phủ lên những cái bẩn khác, để rồi một mai mai một lòng mình”, ông chốt lại.

Mùi phở, do Minh Beta đạo diễn, là một trong 4 phim Việt tham gia đường đua phòng vé Tết 2026, bên cạnh Thỏ ơi (Trấn Thành), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang).

Từng xếp thứ 2 về doanh thu đặt vé sớm, song bước sang ngày thứ 4 công chiếu chính thức, Mùi phở lại đang có dấu hiệu bị tụt lại so với dàn đối thủ. Doanh thu phim theo ghi nhận của Box Office Vietnam tính đến trưa 20/2 là 19 tỷ đồng.

