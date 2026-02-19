'Thỏ ơi' của Trấn Thành vượt 100 tỷ

"Thỏ ơi" của Trấn Thành vượt mốc 100 tỷ đồng sau hơn 2 ngày ra rạp, cùng tốc độ kiếm tiền đang tăng nhanh chóng. Riêng trong sáng 19/2, tác phẩm dắt túi 22 tỷ đồng.

Trưa 19/2, Thỏ ơi, dự án phim Tết của Trấn Thành, đã chính thức vượt mốc trăm tỷ. Phim công chiếu từ mùng 1 Tết và nhanh chóng tạo nên cơn sốt, chạm tới con số này chỉ sau 2,5 ngày ra rạp.

Theo thống kê từ Box Office Việt Nam, trong sáng 19/2, Thỏ ơi dắt túi 22 tỷ đồng , với 232.172 vé bán ra trên 4.521 suất chiếu, trung bình mỗi suất có hơn 50 khán giả. Tỷ lệ lấp rạp này tăng mạnh so với một ngày trước đó, song đây là điều dễ hiểu khi mọi năm, doanh thu phim Tết thường tăng đột biến từ mùng 3 trở đi. Với đà tăng trưởng hiện tại, việc bộ phim của Trấn Thành có thể thiết lập những kỷ lục doanh thu là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong khi đó, những đối thủ của Trấn Thành trên đường đua phim Tết đang dần bị bỏ lại khá xa. Ra mắt cùng thời điểm, hiện Nhà ba tối một phòng của Trường Giang dắt túi khoảng 33 tỷ đồng . Trong khi đó, Mùi phở và Báu vật trời cho lần lượt dừng lại ở mức 13 tỷ đồng và 17 tỷ đồng .

Thỏ ơi chạm mốc trăm tỷ sau 2,5 ngày ra rạp.

Thỏ ơi là phim Tết tiếp theo của Trấn Thành, sau Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ.

Thuộc thể loại tâm lý - chính kịch, pha yếu tố giật gân, phim xoay quanh ba mối quan hệ được đan cài, chồng chéo. Từ đó, những hiểu lầm, rạn nứt hôn nhân, chuyện ngoại tình dần được lật mở, đẩy các nhân vật vào vòng xoáy căng thẳng.

Trong mạch truyện ấy, LyLy vào vai người dẫn dắt một chương trình tư vấn tình yêu - điểm khởi nguồn của mọi biến cố. Pháo hóa thân thành cô gái vướng vào mối quan hệ với người đã có gia đình, còn Trấn Thành xuất hiện với hình ảnh người đàn ông cực đoan, níu kéo tình yêu theo cách độc hại.

Nhiều khán giả đánh giá cao sự thông minh của kịch bản khi đan cài khéo léo ba mối quan hệ, cùng những lật giở, cú twist liên tiếp tạo nên bất ngờ. Câu chuyện tạo được sự tò mò, với cách sắp xếp tình huống hợp lý nhằm đẩy cao trào. Song để phục vụ cho các bước ngoặt ấy, đôi lúc diễn biến tâm lý nhân vật chưa thật sự hợp lý.

Bên cạnh đó, phim vẫn đem đến cảm giác giải trí nhờ những miếng hài được gieo xuyên suốt, tung hứng duyên dáng. Dù vậy, một số nhân vật xuất hiện chủ yếu để tạo mảng miếng gây cười, không đóng góp nhiều vào câu chuyện, khiến tổng thể đôi lúc trở nên rối rắm.

Về mặt diễn xuất, trước đó Thỏ ơi từng gây tranh luận khi dàn cast của Trấn Thành phần lớn là diễn viên tay ngang, thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, các gương mặt tham gia đều gây bất ngờ có màn thể hiện tương đối tròn trịa, nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Dù vậy, việc lồng ghép nhiều câu thoại mang màu sắc “đạo lý” khiến đôi chỗ đứt mạch cảm xúc.