Phim Trấn Thành thu 55 tỷ đồng, Trường Giang đạt 18 tỷ sau 2 ngày

Đường đua phim Tết 2026 nghiêng hẳn về Trấn Thành khi “Thỏ ơi” cán mốc 55 tỷ đồng chỉ sau hai ngày ra rạp. Các đối thủ phía sau vẫn giữ doanh thu ổn định nhưng khó tạo đột phá.

Khác với những dự đoán ban đầu về một cuộc cạnh tranh căng thẳng, đường đua phim Tết 2026 vẫn chứng kiến sự áp đảo của Trấn Thành so với các đối thủ.

Theo thống kê từ Box Office Việt Nam, Thỏ ơi đã chạm mốc 55 tỷ đồng chỉ sau hai ngày ra mắt, vượt xa các phim còn lại. Riêng trong sáng 18/2, tác phẩm thu về 16,2 tỷ đồng với 166.468 vé bán ra trên 4.403 suất chiếu, bình quân mỗi suất bán được 38 vé - một tỷ lệ lấp rạp đầy ấn tượng.

Thỏ ơi của Trấn Thành bỏ xa các đối thủ.

Với 18 tỷ đồng sau hai ngày chiếu, Trường Giang với dự án hài - gia đình Nhà ba tôi một phòng được xem là đối thủ nặng ký nhất của Trấn Thành. Trong cùng ngày 18/2, tác phẩm đạt 5,2 tỷ đồng với 56.051 vé bán ra trên 1.768 suất chiếu, trung bình 32 vé mỗi suất. Dù bị bỏ xa về doanh thu, đây vẫn là kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, khi số suất chiếu chỉ bằng 1/3 đối thủ, khả năng tác phẩm của Trường Giang vươn lên là điều khó xảy ra.

Hai cái tên còn lại trên đường đua năm nay là Báu vật trời cho và Mùi phở đang dần hụt hơi. Bộ phim hài lãng mạn của Lê Thanh Sơn thu 8,2 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu, trong khi Mùi phở đạt khoảng 7 tỷ đồng . Với kết quả hiện tại, nhiều khả năng trong những ngày tới cả hai sẽ bị thu hẹp suất chiếu, qua đó gặp khó trong việc cạnh tranh với hai phim dẫn đầu.

Dù vậy, mặt bằng mùa phim Tết 2026 vẫn được đánh giá là khả quan hơn so với những năm trước, khi các bộ phim ở nhóm phía sau vẫn kiếm tiền tương đối ổn, không bị bóp nghẹt hoàn toàn.

Mùa phim Tết 2026 vẫn căng thẳng ở nhóm phía sau, chưa có đối thủ nào bị bóp nghẹt hoàn toàn.

Thỏ ơi là phim Tết tiếp theo của Trấn Thành, sau Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy bộ phim sẽ đi theo hướng tâm lý - xã hội, với cách tiếp cận gai góc, đen tối hơn. Dù vậy, dự án từng gây tranh cãi khi nam đạo diễn công bố dàn cast gồm diễn viên trẻ như Quốc Anh, Lyly, Pháo, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương…

Ở phía đối thủ của Trấn Thành, đường đua phim Tết còn có Nhà ba tôi một phòng - tác phẩm đầu tay Trường Giang làm đạo diễn, khai thác câu chuyện gia đình và mâu thuẫn thế hệ trong bối cảnh khu chung cư cũ; Báu vật trời cho đánh dấu màn tái hợp của Phương Anh Đào và Tuấn Trần sau Mai (2024), mang màu sắc hài - tình cảm với những tình huống tréo ngoe; cùng Mùi phở do Minh Beta đạo diễn, tiếp tục kể câu chuyện xung đột giữa quan niệm cũ và lối sống hiện đại trong gia đình Việt.