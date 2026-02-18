Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Phim Trấn Thành thu 55 tỷ đồng, Trường Giang đạt 18 tỷ sau 2 ngày

  • Thứ tư, 18/2/2026 12:14 (GMT+7)
  • 12:14 18/2/2026

Đường đua phim Tết 2026 nghiêng hẳn về Trấn Thành khi “Thỏ ơi” cán mốc 55 tỷ đồng chỉ sau hai ngày ra rạp. Các đối thủ phía sau vẫn giữ doanh thu ổn định nhưng khó tạo đột phá.

Khác với những dự đoán ban đầu về một cuộc cạnh tranh căng thẳng, đường đua phim Tết 2026 vẫn chứng kiến sự áp đảo của Trấn Thành so với các đối thủ.

Theo thống kê từ Box Office Việt Nam, Thỏ ơi đã chạm mốc 55 tỷ đồng chỉ sau hai ngày ra mắt, vượt xa các phim còn lại. Riêng trong sáng 18/2, tác phẩm thu về 16,2 tỷ đồng với 166.468 vé bán ra trên 4.403 suất chiếu, bình quân mỗi suất bán được 38 vé - một tỷ lệ lấp rạp đầy ấn tượng.

Truong Giang anh 1

Thỏ ơi của Trấn Thành bỏ xa các đối thủ.

Với 18 tỷ đồng sau hai ngày chiếu, Trường Giang với dự án hài - gia đình Nhà ba tôi một phòng được xem là đối thủ nặng ký nhất của Trấn Thành. Trong cùng ngày 18/2, tác phẩm đạt 5,2 tỷ đồng với 56.051 vé bán ra trên 1.768 suất chiếu, trung bình 32 vé mỗi suất. Dù bị bỏ xa về doanh thu, đây vẫn là kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, khi số suất chiếu chỉ bằng 1/3 đối thủ, khả năng tác phẩm của Trường Giang vươn lên là điều khó xảy ra.

Hai cái tên còn lại trên đường đua năm nay là Báu vật trời choMùi phở đang dần hụt hơi. Bộ phim hài lãng mạn của Lê Thanh Sơn thu 8,2 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu, trong khi Mùi phở đạt khoảng 7 tỷ đồng. Với kết quả hiện tại, nhiều khả năng trong những ngày tới cả hai sẽ bị thu hẹp suất chiếu, qua đó gặp khó trong việc cạnh tranh với hai phim dẫn đầu.

Dù vậy, mặt bằng mùa phim Tết 2026 vẫn được đánh giá là khả quan hơn so với những năm trước, khi các bộ phim ở nhóm phía sau vẫn kiếm tiền tương đối ổn, không bị bóp nghẹt hoàn toàn.

Truong Giang anh 2

Mùa phim Tết 2026 vẫn căng thẳng ở nhóm phía sau, chưa có đối thủ nào bị bóp nghẹt hoàn toàn.

Thỏ ơi là phim Tết tiếp theo của Trấn Thành, sau Nhà bà Nữ, MaiBộ tứ báo thủ. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy bộ phim sẽ đi theo hướng tâm lý - xã hội, với cách tiếp cận gai góc, đen tối hơn. Dù vậy, dự án từng gây tranh cãi khi nam đạo diễn công bố dàn cast gồm diễn viên trẻ như Quốc Anh, Lyly, Pháo, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương…

Ở phía đối thủ của Trấn Thành, đường đua phim Tết còn có Nhà ba tôi một phòng - tác phẩm đầu tay Trường Giang làm đạo diễn, khai thác câu chuyện gia đình và mâu thuẫn thế hệ trong bối cảnh khu chung cư cũ; Báu vật trời cho đánh dấu màn tái hợp của Phương Anh Đào và Tuấn Trần sau Mai (2024), mang màu sắc hài - tình cảm với những tình huống tréo ngoe; cùng Mùi phở do Minh Beta đạo diễn, tiếp tục kể câu chuyện xung đột giữa quan niệm cũ và lối sống hiện đại trong gia đình Việt.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Phim có Kiều Minh Tuấn rời rạp, thu 55 tỷ đồng

"Con kể ba nghe" chính thức rời rạp sau một tháng công chiếu, thu về 55 tỷ đồng. Kết quả này giúp tác phẩm vượt điểm hòa vốn.

48:2854 hôm qua

Nhã Phương gây chú ý

Nhã Phương xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim của Trường Giang tối 13/2, chỉ chưa đầy một tháng sau khi sinh con thứ ba. Vóc dáng thon gọn của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý.

09:56 14/2/2026

Phản ứng sớm về phim Tết 18+ của Trấn Thành

"Thỏ ơi" vừa có suất chiếu sớm tại TP.HCM. Tác phẩm được đánh giá có chất lượng tốt hơn dự đoán, dù vẫn tồn tại một số điểm gây tranh luận.

20:39 12/2/2026

Thuận Minh

Trường Giang Trấn Thành Trường Giang giải trí Phim Việt Trấn Thành

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Võ Vũ Trường Giang

    Võ Vũ Trường Giang

    Trường Giang, tên thật Võ Vũ Trường Giang, là một nam diễn viên hài bén duyên với sân khấu sau một lần đóng thế vai quần chúng được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện và gia nhập sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh được khán giả yêu mến qua vai diễn Mười Khó trong vở "Khó" trình diễn tại liveshow "Bước chân miền Trung" của Đàm Vĩnh Hưng. Ở lĩnh vực phim ảnh, anh góp mặt trong các bộ phim chiếu rạp như "Lật mặt", "49 ngày", "Taxi em tên gì",... Ngoài ra, anh cũng rất thành công trong vai trò người dẫn chương trình thực tế.

    Bạn có biết: Tại lễ trao giải Mai Vàng 2016, Trường Giang đã gây bất ngờ khi liên tục chiến thắng bốn giải tại bốn hạng mục: "Nam diễn viên sân khấu", "Diễn viên hài", "Nam diễn viên điện ảnh/phim truyền hình" và "Người dẫn chương trình".

    • Ngày sinh: 20/04/1983
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Vở hài tiêu biểu: Bụi đời teen, Khó, Ai sợ ai, Osin là ông nội, Ông Tào ông Lao, Trở về, Chuyến xe ngày Tết,...

    Facebook

Đọc tiếp

Truong Giang tham nuoc mat hinh anh

Trường Giang tham nước mắt

3 giờ trước 06:09 20/2/2026

0

Trường Giang thông minh khi biến "Nhà ba tôi một phòng" trở thành món ăn bình dân, dễ tiếp cận đại chúng. Song, điều anh cần là một kịch bản chắc tay, có chiều sâu hơn.

Thao Van tiec Tao Quan hinh anh

Thảo Vân tiếc Táo Quân

4 giờ trước 05:19 20/2/2026

0

MC Thảo Vân đăng tải nhiều hình ảnh trong quá trình gắn bó với Táo Quân. Cô bày tỏ nỗi tiếc nuối khi chương trình không phát sóng vào dịp Giao thừa năm nay.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý