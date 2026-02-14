Nhã Phương gây chú ý

Nhã Phương xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim của Trường Giang tối 13/2, chỉ chưa đầy một tháng sau khi sinh con thứ ba. Vóc dáng thon gọn của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tối 13/2, buổi ra mắt dự án điện ảnh mới do Trường Giang thực hiện diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và khách mời trong giới giải trí. Tại sự kiện, Nhã Phương cũng xuất hiện để chúc mừng chồng, dù cô mới sinh con thứ ba chưa đầy một tháng.

Trên thảm đỏ, nữ diễn viên lựa chọn thiết kế lụa trắng ôm dáng, kết hợp phần áo choàng liền thân và tà dài phía sau, tôn hình thể. Gương mặt cô giữ được nét thon gọn, rạng rỡ, gần như không lộ dấu hiệu mệt mỏi sau sinh.

Trên mạng xã hội, hình ảnh của Nhã Phương nhanh chóng lan truyền, nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Không ít ý kiến bày tỏ sự bất ngờ khi cô sớm lấy lại vóc dáng gọn gàng. Một số khán giả đồng thời dành lời khen cho thần thái tươi tắn và phong cách của nữ diễn viên.

Nhã Phương tại sự kiện ra mắt phim mới của Trường Giang. Ảnh: BTC.

Trước đó, Nhã Phương từng gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh vóc dáng thon gọn chỉ 14 ngày sau sinh. Nữ diễn viên viết: “Mẹ bỉm sau 14 ngày chỉ ăn và cho em ti”. Trong bài đăng, nữ diễn viên gây bất ngờ vóc dáng cân đối, bụng phẳng.

Cuối tháng 1, Nhã Phương sinh con thứ 3. Trong bài viết, nữ diễn viên bày tỏ sự xúc động trong khoảnh khắc đón con chào đời.

“Chào con, thiên thần thứ 3 của gia đình. Cứ ngỡ là ‘tập 3’ rồi thì mẹ sẽ bình tĩnh hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng không, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Vẫn là cảm giác hồi hộp, vẫn là sự bỡ ngỡ đến run rẩy khi lần đầu tiên được chạm vào con, ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ này”, cô viết.

Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu quen biết qua bộ phim 49 Ngày vào năm 2015. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, họ dần nảy sinh tình cảm. Trường Giang đã công khai cầu hôn vợ tương lai trên sóng truyền hình trong một chương trình năm 2018.

Họ chính thức về chung một nhà vào 25/9/2018. Đám cưới được tổ chức tại TP.HCM, với sự tham dự của đông đảo bạn bè trong giới giải trí. Họ chào đón con đầu lòng vào 1/2019 - một bé gái được đặt tên thân mật là Destiny. Tháng 10/2023, gia đình có thêm bé trai thứ hai tên Hope.

Vào tháng 9/2025, Trường Giang cho biết Nhã Phương đang mang thai lần 3. Nam diễn viên đăng ảnh bế con gái, cầm hình ảnh siêu âm thai trên tay. Kèm theo hình ảnh, Trường Giang viết: “Ta say không phải là vì men mà vì con. 25/9/2018-25/9/2025”. Trong đó, 25/9/2018 là thời điểm Trường Giang và Nhã Phương tổ chức lễ cưới.