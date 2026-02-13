Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Phản ứng sớm về phim của Trường Giang

  • Thứ sáu, 13/2/2026 21:26 (GMT+7)
  • 49 phút trước

“Nhà ba tôi một phòng” vừa có suất chiếu sớm tại TP.HCM. Sự xuất hiện của rapper HieuThuHai gây bất ngờ cho khán giả.

Nhà ba tôi một phòng - dự án điện ảnh đầu tay do Trường Giang đầu tư và đạo diễn - vừa có buổi chiếu sớm dành cho báo giới và truyền thông tại TP.HCM vào chiều 13/2.

Tác phẩm theo chân ông Thạch (Trường Giang), người đàn ông “gà trống nuôi con”, quanh năm cặm cụi với nghề làm mắm. Dù hết mực yêu thương con, song ông lại có phần vụng về, phần nào bất lực trước thế giới nội tâm khép kín của cô bé. Ở chiều ngược lại, An (Minh Anh) là cô gái con ngoan ngoãn, đam mê thời trang. Bước ngoặt xuất hiện khi cô bước vào mối quan hệ yêu đương tuổi mới lớn, đẩy hai cha con vào chuỗi xung đột.

Thuộc dòng tâm lý - hài, phim ghi điểm ở một số phân đoạn nhờ mảng miếng của Anh Tú Atus và Lê Khánh, tạo cảm giác giải trí, phù hợp dịp Tết. Tuyến tình cảm phụ tử cũng mang đến sự gần gũi, phù hợp với số đông khán giả.

Truong Giang anh 1

Trường Giang và Lê Khánh trong phim.

Dàn diễn viên khách mời “2 Ngày 1 Đêm” như Cris Phan, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI cũng góp phần tạo điểm nhấn khi xuất hiện đúng lúc, khiến khán giả thích thú. Đáng chú ý, phân đoạn của HIEUTHUHAI được nhận xét khá duyên, tạo được tiếng cười.

Dù vậy, nội dung phim được nhận xét không quá khác biệt so với nhiều tác phẩm đề tài gia đình trước đó. Cách xử lý tình tiết, mâu thuẫn trong mối quan hệ, các biến cố không quá mới.

Khi được hỏi về việc đề tài gia đình, tình cha con đã “bão hòa” ở thị trường điện ảnh Việt những năm qua, Trường Giang nói: “Đề tài về gia đình, đặc biệt là cha con là muôn thuở với điện ảnh. Hiện tại, Hollywood, Hàn Quốc ra cả trăm phim mỗi năm về đề tài gia đình. Chưa bao giờ đây là đề tài ‘lỗi mốt’ cả. Phim của tôi có cách kể chuyện khác biệt. Sau này nếu có kịch bản về đề tài về gia đình nữa, tôi vẫn sẽ làm”.

Bên cạnh đó, phim có phần ôm đồm khi đưa vào quá nhiều câu chuyện, từ quan hệ cha con, ước mơ người trẻ đến những vấn đề riêng của người cha, đôi lúc tạo cảm giác rối.

Về diễn xuất, Anh Tú Atus hài hước nhưng đài từ, cách nhả thoại còn hạn chế. Minh Anh nhờ nhân vật phù hợp nên tạo được thiện cảm với sự sống động, đáng yêu, thể hiện tròn trịa hình ảnh cô gái tuổi teen. Song ở các phân đoạn tâm lý nặng, cô vẫn bộc lộ sự non kinh nghiệm.

Mùa Tết năm nay, Nhà ba tôi một phòng sẽ đấu trực tiếp cùng Thỏ ơi, Mùi phở, Báu vật trời cho. Doanh thu từ việc bán vé sớm tạo nên cuộc đua khá căng thẳng.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.

Phản ứng sớm về phim Tết 18+ của Trấn Thành

"Thỏ ơi" vừa có suất chiếu sớm tại TP.HCM. Tác phẩm được đánh giá có chất lượng tốt hơn dự đoán, dù vẫn tồn tại một số điểm gây tranh luận.

26:1536 hôm qua

Cú sốc cho Han So Hee

"Project Y" đánh dấu màn tái xuất của Han So Hee, được kỳ vọng giúp cô lấy lại thiện cảm từ khán giả. Tuy nhiên, phim gây tranh cãi dữ dội và đối diện nguy cơ thua lỗ tại phòng vé.

37:2224 hôm qua

Trấn Thành lên tiếng thông tin doanh thu sớm 'Thỏ ơi' chỉ có vài triệu

Doanh thu vài triệu đồng của "Thỏ ơi" gây xôn xao. Sáng 11/2, Trấn Thành lên tiếng đính chính, cho biết số liệu chưa cập nhật đủ và doanh thu vé sớm đạt 349 triệu đồng.

10:01 11/2/2026

Thuận Minh

Trường Giang TP.HCM Trường Giang Phim Tết giải trí diễn viên

  • Võ Vũ Trường Giang

    Võ Vũ Trường Giang

    Trường Giang, tên thật Võ Vũ Trường Giang, là một nam diễn viên hài bén duyên với sân khấu sau một lần đóng thế vai quần chúng được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện và gia nhập sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh được khán giả yêu mến qua vai diễn Mười Khó trong vở "Khó" trình diễn tại liveshow "Bước chân miền Trung" của Đàm Vĩnh Hưng. Ở lĩnh vực phim ảnh, anh góp mặt trong các bộ phim chiếu rạp như "Lật mặt", "49 ngày", "Taxi em tên gì",... Ngoài ra, anh cũng rất thành công trong vai trò người dẫn chương trình thực tế.

    Bạn có biết: Tại lễ trao giải Mai Vàng 2016, Trường Giang đã gây bất ngờ khi liên tục chiến thắng bốn giải tại bốn hạng mục: "Nam diễn viên sân khấu", "Diễn viên hài", "Nam diễn viên điện ảnh/phim truyền hình" và "Người dẫn chương trình".

    • Ngày sinh: 20/04/1983
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Vở hài tiêu biểu: Bụi đời teen, Khó, Ai sợ ai, Osin là ông nội, Ông Tào ông Lao, Trở về, Chuyến xe ngày Tết,...

    Facebook

Đọc tiếp

Thu Trang thua nhan that bai hinh anh

Thu Trang thừa nhận thất bại

3 giờ trước 19:42 13/2/2026

0

"Ai thương ai mến" chỉ thu 28 tỷ đồng, gây lỗ nặng cho nhà sản xuất. Thu Trang cho biết cô chạnh lòng khi thành tích phim phim không như mong đợi.

Ve dep cua Phuong Anh Dao hinh anh

Vẻ đẹp của Phương Anh Đào

3 giờ trước 19:25 13/2/2026

0

Hai ngôi sao của màn ảnh Việt vừa tái hợp trong dự án điện ảnh "Báu vật trời cho". Bộ phim là một trong "tứ mã" trên đường đua Tết Nguyên đán 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý