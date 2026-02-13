Phản ứng sớm về phim của Trường Giang

“Nhà ba tôi một phòng” vừa có suất chiếu sớm tại TP.HCM. Sự xuất hiện của rapper HieuThuHai gây bất ngờ cho khán giả.

Nhà ba tôi một phòng - dự án điện ảnh đầu tay do Trường Giang đầu tư và đạo diễn - vừa có buổi chiếu sớm dành cho báo giới và truyền thông tại TP.HCM vào chiều 13/2.

Tác phẩm theo chân ông Thạch (Trường Giang), người đàn ông “gà trống nuôi con”, quanh năm cặm cụi với nghề làm mắm. Dù hết mực yêu thương con, song ông lại có phần vụng về, phần nào bất lực trước thế giới nội tâm khép kín của cô bé. Ở chiều ngược lại, An (Minh Anh) là cô gái con ngoan ngoãn, đam mê thời trang. Bước ngoặt xuất hiện khi cô bước vào mối quan hệ yêu đương tuổi mới lớn, đẩy hai cha con vào chuỗi xung đột.

Thuộc dòng tâm lý - hài, phim ghi điểm ở một số phân đoạn nhờ mảng miếng của Anh Tú Atus và Lê Khánh, tạo cảm giác giải trí, phù hợp dịp Tết. Tuyến tình cảm phụ tử cũng mang đến sự gần gũi, phù hợp với số đông khán giả.

Trường Giang và Lê Khánh trong phim.

Dàn diễn viên khách mời “2 Ngày 1 Đêm” như Cris Phan, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI cũng góp phần tạo điểm nhấn khi xuất hiện đúng lúc, khiến khán giả thích thú. Đáng chú ý, phân đoạn của HIEUTHUHAI được nhận xét khá duyên, tạo được tiếng cười.

Dù vậy, nội dung phim được nhận xét không quá khác biệt so với nhiều tác phẩm đề tài gia đình trước đó. Cách xử lý tình tiết, mâu thuẫn trong mối quan hệ, các biến cố không quá mới.

Khi được hỏi về việc đề tài gia đình, tình cha con đã “bão hòa” ở thị trường điện ảnh Việt những năm qua, Trường Giang nói: “Đề tài về gia đình, đặc biệt là cha con là muôn thuở với điện ảnh. Hiện tại, Hollywood, Hàn Quốc ra cả trăm phim mỗi năm về đề tài gia đình. Chưa bao giờ đây là đề tài ‘lỗi mốt’ cả. Phim của tôi có cách kể chuyện khác biệt. Sau này nếu có kịch bản về đề tài về gia đình nữa, tôi vẫn sẽ làm”.

Bên cạnh đó, phim có phần ôm đồm khi đưa vào quá nhiều câu chuyện, từ quan hệ cha con, ước mơ người trẻ đến những vấn đề riêng của người cha, đôi lúc tạo cảm giác rối.

Về diễn xuất, Anh Tú Atus hài hước nhưng đài từ, cách nhả thoại còn hạn chế. Minh Anh nhờ nhân vật phù hợp nên tạo được thiện cảm với sự sống động, đáng yêu, thể hiện tròn trịa hình ảnh cô gái tuổi teen. Song ở các phân đoạn tâm lý nặng, cô vẫn bộc lộ sự non kinh nghiệm.

Mùa Tết năm nay, Nhà ba tôi một phòng sẽ đấu trực tiếp cùng Thỏ ơi, Mùi phở, Báu vật trời cho. Doanh thu từ việc bán vé sớm tạo nên cuộc đua khá căng thẳng.