Cú sốc cho Han So Hee

"Project Y" đánh dấu màn tái xuất của Han So Hee, được kỳ vọng giúp cô lấy lại thiện cảm từ khán giả. Tuy nhiên, phim gây tranh cãi dữ dội và đối diện nguy cơ thua lỗ tại phòng vé.

Là một trong những diễn viên tiềm năng của giải trí Hàn Quốc, song khoảng hai năm trở lại đây, Han So Hee lại được nhắc đến nhiều hơn bởi loạt ồn ào đời tư thay vì các dự án nghệ thuật. Từ lùm xùm tình cảm, nghi vấn gian lận tuổi đến việc mẹ ruột bị bắt vì đánh bạc, tất thảy không khỏi khiến sự nghiệp nữ diễn viên lao đao, phải hạn chế hoạt động trong thời gian dài.

Cũng vì vậy, Project Y - bộ phim tội phạm ra mắt đầu năm 2026 - mang ý nghĩa quan trọng khi đánh dấu màn tái xuất của Han So Hee sau hai năm vắng bóng. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ giúp cô lấy lại phần nào thiện cảm từ khán giả, đồng thời tách nữ diễn viên khỏi chuỗi ồn ào kéo dài suốt thời gian qua.

Song đáng tiếc, Project Y lại không nhận được quá nhiều phản ứng tích cực từ khán giả Hàn Quốc. Sau gần hai tuần ra mắt, bộ phim đối diện nguy cơ thua lỗ, chất lượng nội dung cũng gây nhiều ý kiến trái chiều.

“Project Y” gây tranh luận dữ dội

Project Y thuộc thể loại tội phạm - giật gân, lấy bối cảnh tại Gangnam (Seoul), một nơi có vẻ ngoài hào nhoáng, sầm uất nhưng thực chất lại đầy rẫy tội phạm và những con người nghèo khó.

Phim theo chân Mi Seon (Han So Hee) và Do Kyung (Jeon Jong Seo), hai con người nhỏ bé tại mảnh đất này. Ban ngày, họ làm việc tại một tiệm hoa, chắt chiu từng đồng mưu sinh. Song khi đêm xuống, cả hai lăn lộn trong các khu giải trí về đêm, thực hiện những phi vụ lừa đảo vặt. Ngày nọ, hai chị em bất ngờ bị cướp sạch số tiền tích góp, mọi thứ trong tay phút chốc tan biến.

Bị dồn vào đường cùng, họ liều lĩnh lên kế hoạch đánh cắp khoản tiền bẩn trị giá khoảng 8 tỷ won (hơn 5 triệu USD ) của một trùm xã hội đen. Thế nhưng, phi vụ nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát, đẩy Mi Seon và Do Kyung trở thành mục tiêu săn đuổi của các băng nhóm tội phạm.

Tạo hình của Han So Hee trong phim.

Trước khi cập bến quê nhà Hàn Quốc vào đầu năm 2026, Project Y đã được trình chiếu tại LHP Quốc tế Toronto và nhận về nhiều phản hồi tích cực. Bộ phim được khán giả phương Tây đón nhận nhờ bầu không khí u ám, đậm phong cách tâm lý - tội phạm của Hollywood thập niên trước, gợi liên tưởng đến A Simple Plan (Sam Raimi). Điều này là tương đối dễ hiểu khi đạo diễn Lee Hwan của phim vốn nổi tiếng với các tác phẩm độc lập gai góc, và đây mới chỉ là phim thương mại đầu tiên của anh.

Giới phê bình quốc tế đặc biệt đánh giá cao khả năng kể chuyện bằng không gian và bầu không khí của Lee Hwan. Các bi kịch trong phim được xây dựng như hệ quả tất yếu của sự tuyệt vọng, lòng tham và áp lực xã hội, thay vì xuất phát từ những hành động vô lý của nhân vật. Bên cạnh đó, Gangnam được hiện lên như một mê cung ngột ngạt, nơi mà những người yếu thế bị hoàn cảnh dồn ép và không có quá nhiều sự lựa chọn.

Điểm được khen ngợi nhiều nhất chính là hai nữ chính. Chính khả năng diễn xuất của Han So Hee và Jeon Jong Seo, khi thể hiện tròn trịa mối quan hệ chị em vừa gắn bó vừa rạn nứt, đã thuyết phục đủ để khán giả tin vào từng quyết định sai lầm của nhân vật.

Tuy vậy, khi chính thức ra rạp tại Hàn Quốc, Project Y lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cine21 - trang đánh giá phim uy tín tại Hàn Quốc - cho biết kịch bản phim còn nhiều lỗ hổng, do đạo diễn Lee Hwan tập trung vào việc tạo không khí, hình ảnh, trong khi mạch truyện và logic câu chuyện chưa đủ chặt chẽ. Động cơ của các nhân vật cũng bị đánh giá là chưa được đào sâu, nhiều bước ngoặt đến quá nhanh, thiếu sự dẫn dắt cần thiết.

Bên cạnh đó, nhịp phim cũng là điểm gây tranh cãi. Nhiều phân đoạn bị cho là kéo dài không cần thiết, đặc biệt là các cảnh đêm và quán rượu. Điều này làm trải nghiệm xem phim trở nên rời rạc, thiếu sự hồi hộp vốn có của dòng phim tội phạm.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng dù được giới thiệu là phim tội phạm kể từ góc nhìn nữ giới, Project Y đã không làm được điều đó. Các nhân vật nữ tiếp tục bị đặt trong bối cảnh bạo lực và bi kịch nhằm tạo cao trào cảm xúc, thay vì thực sự nắm quyền dẫn dắt câu chuyện. Thậm chí, một số bài phê bình nhận định bộ phim đang sử dụng nỗi bất hạnh của phụ nữ như chất liệu gây ấn tượng, qua đó làm sai lệch tinh thần nữ quyền mà tác phẩm hướng tới.

Project Y được lòng giới phê bình quốc tế song không chinh phục được khán giả Hàn Quốc.

Tiếc cho Han So Hee

Thực tế, màn trình diễn của Han So Hee trong Project Y nhận được đánh giá khá tích cực, thậm chí có thể xem là điểm sáng của bộ phim. Nữ diễn viên sinh năm 1993 hóa thân thành Mi Seon - một người phụ nữ mang ước mơ giản dị về cuộc sống bình thường, quyết liệt nắm lấy cơ hội đổi đời dù biết cái giá phải trả có thể là tính mạng. Nhân vật mang vẻ ngoài cứng rắn, quyết đoán, song bên trong lại chất chứa nhiều tổn thương.

Diễn xuất của Han So Hee mang lại cho các phân đoạn bạo lực, tuyệt vọng một cảm giác vừa phải, không sa vào phô trương hay cường điệu. Sự tiết chế của nữ diễn viên giúp không khí cực đoan của phim trở nên hợp lý và đáng tin hơn. Ngay cả khi bộ phim thiếu những điểm nhấn hành động hay cao trào rõ rệt, sức hút nhân vật cùng nhịp diễn mà Han So Hee tạo ra vẫn đủ để giữ chân người xem.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa Han So Hee và Jeon Jong Seo được xem là trụ cột cảm xúc của tác phẩm. Chính mối quan hệ “sống còn” giữa hai nhân vật đã tạo động lực cho câu chuyện.

Song do những hạn chế về kịch bản, nỗ lực của Han So Hee vẫn chưa đủ để giúp tác phẩm tạo được sức hấp dẫn rõ rệt, lôi kéo khán giả đến rạp. Giới quan sát Hàn Quốc nhận định nhân vật Mi Seon được xây dựng quá khép kín, khiến Han So Hee thiếu không gian để khai thác trọn vẹn chiều sâu tâm lý. Bên cạnh đó, lối diễn tiết chế, đặt trọng tâm vào ánh mắt và những khoảng lặng ở một vài thời điểm lại bị nhận xét là lạnh lùng, tạo ra khoảng cách nhất định với người xem đại chúng.

Han So Hee vẫn còn hành trình dài để có thể lấy lại thiện cảm từ khán giả.

Những ngày vừa qua, Project Y rơi vào tình trạng ế ẩm tại thị trường nội địa, đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng. Phim ra rạp từ ngày 21/1, mở màn ở vị trí thứ hai với khoảng 24.400 vé trong ngày đầu, nhưng lượng khán giả nhanh chóng sụt giảm trong các ngày tiếp theo.

Sau gần hai tuần công chiếu, tác phẩm chỉ ghi nhận khoảng 140.000 vé bán ra, tương đương doanh thu khoảng 913.000 USD , mới đạt khoảng 13-14% mốc hòa vốn (ước tính gần 1 triệu vé).

Doanh thu thấp khiến Project Y sớm rời top 10 suất chiếu, liên tục bị các cụm rạp cắt giảm lịch và thu hẹp quy mô trình chiếu. Trước tình hình đó, nhà phát hành buộc phải chuyển hướng sang phát hành trực tuyến, chỉ sau 16 ngày ra rạp, nhằm gỡ gạc doanh thu.

Đây là điều tương đối đáng tiếc với cá nhân Han So Hee, bởi với kết quả này, bộ phim khó giúp nữ diễn viên lấy lại vị thế hay xoay chuyển hình ảnh sau chuỗi ồn ào đời tư kéo dài.