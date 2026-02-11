Trấn Thành lên tiếng thông tin doanh thu sớm 'Thỏ ơi' chỉ có vài triệu

Doanh thu vài triệu đồng của "Thỏ ơi" gây xôn xao. Sáng 11/2, Trấn Thành lên tiếng đính chính, cho biết số liệu chưa cập nhật đủ và doanh thu vé sớm đạt 349 triệu đồng.

Gần đây, Box Office Vietnam đã bắt đầu cập nhật diễn biến bán vé mùa phim Tết Nguyên đán 2026. Trong ngày 10/2, Thỏ ơi - bộ phim do Trấn Thành thực hiện - bất ngờ ghi nhận mức doanh thu thấp nhất trong số các đối thủ, chỉ ở mức vài triệu đồng, khiến khán giả đặt ra nhiều dấu hỏi.

Đến sáng 11/2, Trấn Thành chính thức lên tiếng về số liệu phòng vé của Thỏ ơi, cho biết con số trước đó chưa được cập nhật đầy đủ.

“Có một số fan thắc mắc về số liệu trên Box Office nhắn tin cho Thành liên tục, thì xin thưa với cả nhà là chắc do mạng lag quá nên chưa cập nhật hết thôi ạ!”, anh chia sẻ.

Trong bài đăng, Trấn Thành cũng cho biết doanh thu bán vé sớm của Thỏ ơi tính đến sáng 11/2 là 349 triệu đồng, vẫn chưa được cập nhật ở một số cụm rạp. Trên Box Office Vietnam, thông tin doanh thu phim sau đó cũng đã được điều chỉnh lại.

Với kết quả này, bộ phim của Trấn Thành đang tạm thời dẫn trước các đối thủ. Cùng thời điểm, Nhà ba tôi một phòng thu 73 triệu đồng, Báu vật trời cho đạt 34 triệu đồng, trong khi Mùi phở dắt túi ghi nhận khoảng 10 triệu đồng.

Trấn Thành trong Thỏ ơi.

Thỏ ơi là phim Tết tiếp theo của Trấn Thành, sau Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy bộ phim sẽ đi theo hướng tâm lý - xã hội, với cách tiếp cận gai góc, đen tối hơn. Dù vậy, dự án từng gây tranh cãi khi nam đạo diễn công bố dàn cast gồm diễn viên trẻ như Quốc Anh, Lyly, Pháo, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương…

Trừ Trấn Thành là diễn viên chuyên nghiệp, việc Thỏ ơi quy tụ dàn cast nhiều gương mặt thiếu kinh nghiệm diễn xuất khiến khán giả bàn luận, đặt dấu hỏi cho chất lượng tác phẩm. Ngoài ra, mùa Tết năm nay, đứa con tinh thần của Trấn Thành không dễ “hốt bạc” do phải so găng với hàng loạt đối thủ đồng hương.

Ở phía đối thủ của Trấn Thành, đường đua phim Tết còn có Nhà ba tôi một phòng - tác phẩm đầu tay Trường Giang làm đạo diễn, khai thác câu chuyện gia đình và mâu thuẫn thế hệ trong bối cảnh khu chung cư cũ; Báu vật trời cho đánh dấu màn tái hợp của Phương Anh Đào và Tuấn Trần sau Mai (2024), mang màu sắc hài - tình cảm với những tình huống tréo ngoe; cùng Mùi phở do Minh Beta đạo diễn, tiếp tục kể câu chuyện xung đột giữa quan niệm cũ và lối sống hiện đại trong gia đình Việt.