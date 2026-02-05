Tiếc cho Bùi Công Nam

Dù được đánh giá cao về thực lực và có lượng fan lớn, Bùi Công Nam vẫn loay hoay đi tìm một bản hit. "I Love You" tiếp tục cho thấy sự chỉn chu song chưa thể giúp anh bứt phá.

Bùi Công Nam là một trường hợp tương đối kỳ lạ những năm gần đây. Là một singer-songwriter đã khẳng định được thực lực, đồng thời cũng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, sẵn sàng ủng hộ các dự án mới, song đến nay, vẫn khó có thể xem anh là một tên tuổi lớn ở địa hạt Vpop. Bởi ngoài các dự án nhạc Tết, hết lần này đến lần khác, những sản phẩm của nam nghệ sĩ rơi vào cảnh chìm nghỉm, chưa tạo được tiếng vang trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

I love you - single mới của Bùi Công Nam - cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Thực chất, đây là một hướng đi khá khác của nam nghệ sĩ so với trước, khi anh lựa chọn khai thác chủ đề tình yêu đôi lứa, gia đình và nghệ thuật, thay vì là một sản phẩm đón Tết vào dịp cuối năm. Ca khúc cho thấy sự đầu tư về cả hình ảnh lẫn phối khí, mang đến trải nghiệm âm nhạc tươi mới.

Song, sau khởi đầu khá hứa hẹn nhờ sự ủng hộ của lượng fan trung thành, I love you nhanh chóng chững lại về lượt nghe, khó có khả năng bứt lên để trở thành hit.

Sự chỉn chu của Bùi Công Nam

Trước đây, Bùi Công Nam được biết đến với những giai điệu dễ nghe, thuận tai, cùng cách phối khí không quá phức tạp, chủ yếu nhằm làm nổi bật phần hook catchy. Lối tiếp cận này giúp các sáng tác của anh đặc biệt phù hợp với không khí rộn ràng, tươi vui của mùa Tết, thay vì những thử nghiệm phức tạp về cấu trúc hay hòa âm.

Với I love you, Bùi Công Nam lựa chọn một hướng tiếp cận khác. Giai điệu được xây dựng có phần đơn giản hơn, nhưng được bù đắp bằng cách phối nhiều lớp bè, tạo thêm lớp lan âm thanh. Cấu trúc bài cũng không quá phức tạp, mà ưu tiên khai thác cảm nhận và năng lượng trong từng câu hát, thay vì dồn mọi thứ vào phần điệp khúc.

I love you có giai điệu khá an toàn.

Sau phần mở đầu ngắn với tiết tấu chậm, gợi tả nhịp sống lặng lẽ khi thiếu vắng tình yêu, ca khúc dần tăng tốc. Không gian âm thanh mang màu sắc pop/R&B mở ra, tạo nên cảm giác tươi sáng nhưng vẫn da diết, giàu cảm xúc. Phần hook được lặp lại nhiều lần, giữ vai trò trục ý nghĩa của bài hát, đồng thời việc liên tục lặp lại cũng khiến giai điệu trở nên dễ nhớ.

Phần phối khí của I love you được đảm nhận bởi TDK và Shube - tổ đội sản xuất thuộc hàng top của Vpop hiện tại. Thời gian qua, nhóm này cho thấy họ rất ưa thích việc tận dụng những chất liệu của thập niên trước, và hoàn toàn đủ khả năng tạo ra những sản phẩm có chất lượng. Đơn cử như Kho báu của (S)TRONG Trọng Hiếu mang màu sắc ballad R&B Kpop thập niên 2010, hay Ướt Lòng với cách phối trộn mềm mại giữa pop và bolero.

Với I love you, TDK mang đến một bản phối đậm âm hưởng của các ca khúc ballad pop/R&B US-UK những năm 2010. Dù sử dụng nhạc cụ cổ điển như dàn dây và trống định âm, tổng thể ca khúc vẫn giữ tinh thần pop hiện đại, dễ tiếp cận với khán giả ngày nay. Phần dàn dây được đưa vào vừa đủ để khiến cảm xúc trở nên da diết mà không tạo cảm giác phô trương.

Ca từ của I love you tương đối đơn giản, không nhiều ẩn dụ hay cách diễn đạt thú vị. Song đây vẫn không phải là điểm trừ, bởi được triển khai khá chặt chẽ và tập trung xuyên suốt vào chủ đề bài hát. Nhờ đó, tác phẩm tương đối thành công trong việc mở ra nhiều góc nhìn về tình yêu, vừa là tình yêu gia đình trong ký ức của người ở lại, vừa là tình yêu đôi lứa, cũng như tình yêu của người nghệ sĩ dành cho âm nhạc và khán giả.

Ở khía cạnh thể hiện, Bùi Công Nam không sở hữu chất giọng giàu nội lực hay kịch tính. Tuy vậy, giọng hát của anh có độ sáng, sự gần gũi và dễ nghe, đủ để truyền tải cảm xúc một cách tự nhiên.

Bùi Công Nam là một singer-songwriter khá tài năng.

Quá an toàn

Xét về kết quả, I love you vẫn chỉ đạt thành tích tương đối khiêm tốn, chưa tạo được hiệu ứng rõ rệt. Sau 3 ngày ra mắt, ca khúc ghi nhận hơn 900.000 lượt xem trên YouTube, dù được xây dựng theo hướng một bản pop ballad dễ nghe và sở hữu phần MV được đầu tư kỹ lưỡng. Con số trên là khá ổn nếu so với các sản phẩm trước đây của Bùi Công Nam, song vẫn chỉ ở mức trung bình nếu đặt trong mặt bằng chung Vpop. Với tốc độ lan tỏa hiện tại, khả năng tác phẩm vươn lên thành hit là rất thấp.

Thực chất, đây là một điều tương đối đáng tiếc, bởi qua những gì đã thể hiện ở Anh trai vượt ngàn chông gai, Bùi Công Nam cho thấy bản thân là một singer-songwriter khá tài năng. Âm nhạc của anh dễ nghe, chỉn chu và được làm một cách bài bản. Bùi Công Nam cũng có không ít hit lớn trong vai trò nhạc sĩ.

Việc quá an toàn khiến Bùi Công Nam chưa thể bức phá.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường nhạc Việt ngày càng đặt nặng yếu tố cá tính và sự mới mẻ, thể nghiệm, tiêu biểu là việc Phùng Khánh Linh vươn lên sau nhiều năm trồi sụt bằng một album “có một không hai” ở Vpop, hay Wren Evans thăng tiến nhanh chóng nhờ việc phối trộn nhiều thể loại khác nhau, Bùi Công Nam lại lựa chọn một con đường khá an toàn.

Âm nhạc của anh thường được xây dựng trên những công thức quen thuộc, ưu tiên sự tròn trịa, dễ nghe và an toàn trong cảm nhận. Bên cạnh đó, giai điệu và cấu trúc bài hát của Bùi Công Nam khá quen thuộc, ít khi tạo được sự thú vị, tò mò ngay từ đầu. Chính điều đó khiến nam nghệ sĩ gặp bất lợi trên đường đua âm nhạc.

Phần lớn sáng tác của Bùi Công Nam cũng thiếu những khoảnh khắc bùng nổ hay cao trào rõ rệt. Thay vào đó, bài hát được dẫn dắt theo mạch cảm xúc đều, tăng tiến dần. Điều này tạo cảm giác dễ chịu khi nghe trọn vẹn, song lại thiếu những điểm nhấn đủ mạnh để tạo trend, đặc biệt trên các nền tảng nội dung ngắn.

Về phối khí, Bùi Công Nam thường ưu tiên sự tối giản và tiết chế. Các bản phối hỗ trợ tốt cho giai điệu và ca từ, nhưng hiếm khi tạo ra một màu sắc âm thanh khác biệt, thú vị. Khi nhiều nghệ sĩ trẻ liên tục thử nghiệm với chất liệu mới hoặc cách xử lý âm thanh táo bạo, lựa chọn an toàn này khiến âm nhạc của anh khó tạo được dấu ấn rõ ràng, dễ bị hòa vào mặt bằng chung của thị trường.

Từ Anh trai vượt ngàn chông gai tới Gia đình Haha, có thể nói Bùi Công Nam đã có cú hích về mặt hình ảnh. Dù vậy, các sản phẩm ra mắt trong khoảng một năm qua vẫn ghi nhận lượng người nghe khá khiêm tốn, cho thấy sự nghiệp âm nhạc của anh chưa có bước tiến rõ nét.

Thực chất, Nam vẫn có một tệp fan tương đối lớn, và hoàn toàn có thể hài lòng với vị trí của mình hiện tại. Song nếu muốn đi xa hơn, thu hút người nghe mới và khẳng định vị thế ở vai trò một singer-songwriter tầm vóc, nam nghệ sĩ vẫn phải thay đổi rất nhiều.