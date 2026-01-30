Ngô Kinh không còn đường lùi

Ngô Kinh gần đây thử sức vai trò sản xuất phim nhưng liên tiếp thất bại. “Tiêu nhân” được xem là canh bạc lớn nhất, đặt cược cho uy tín của anh và tương lai dòng phim võ hiệp.

Sau hơn ba thập kỷ oanh tạc phòng vé, Ngô Kinh đang ở một thời điểm tương đối nhạy cảm của sự nghiệp.

Ở cương vị một diễn viên, ngôi sao võ thuật, anh gần như đã chạm tới mọi đỉnh cao nghề nghiệp, từ việc là cái tên có tổng doanh thu cao nhất lịch sử màn ảnh Hoa ngữ, cho đến mức độ nhận diện rộng khắp châu Á. Cũng vì thế, không ít lần nam nghệ sĩ đã tìm cách dấn thân, hướng tới thành công ở một vai trò mới hơn, mà ở đây là công việc nhà đầu tư, sản xuất.

Song, hành trình chinh phục mảnh đất mới lại không mấy suôn sẻ với ngôi sao võ thuật 52 tuổi. Hai lần liên tiếp, các tác phẩm có anh "nhúng tay" thất bại nặng nề, trực tiếp giáng một đòn mạnh vào tham vọng của nam diễn viên.

Giờ đây, mọi hy vọng đang được dồn vào Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc - bom tấn hành động do chính anh sản xuất và đóng chính, với kinh phí đầu tư được cho là lên tới khoảng 100 triệu USD .

'Chông gai' của Ngô Kinh

Thực chất, các dự án trước đó có sự đầu tư của Ngô Kinh đều có quy mô vừa và nhỏ, mong muốn tận dụng tên tuổi của nam diễn viên để thu hút khán giả. Tuy nhiên, chiến lược này đến nay chưa mang lại kết quả khả quan, thậm chí có phim còn ghi nhận mức thua lỗ nặng nề.

Bộ phim đánh dấu lần chạm ngõ Ngô Kinh chính thức bước sang vai trò nhà sản xuất là Goodbye, Bad Guy (2025). Nam diễn viên đồng thời cũng đảm nhận một nhân vật nhỏ.

Thuộc thể loại hài - chính kịch, chuyện phim xoay quanh Dawu (Trần Minh Hạo), một người đàn ông sống trong cảnh nghèo khó, mưu sinh bằng nghề đòi nợ thuê và thường xuyên đối mặt với những tình huống căng thẳng. Bước ngoặt đến khi Dawu tình cờ gặp cậu bé Doudou, từ đó cuộc đời anh dần đổi thay, gắn bó hơn với cộng đồng và bắt đầu nhìn lại chính mình.

Goodbye, Bad Guy ghi nhận doanh thu phòng vé đặc biệt ảm đạm. Theo Maoyan, sau một tuần công chiếu, phim chỉ thu về 267.000 NDT ( 37.000 USD ), mức rất thấp so với mặt bằng chung. Sáu ngày sau đó, ê-kip buộc phải thông báo rút phim khỏi rạp sớm và chấp nhận thua lỗ nặng. Sau khi trừ các khoản chi phí, phía sản xuất chỉ thu về khoảng 93.000 NDT, chưa đến 10% vốn đầu tư ban đầu.

Goodbye, Bad Guy do Ngô Kinh sản xuất thua lỗ nặng và rời rạp sớm.

Phản hồi từ giới phê bình và khán giả cũng không mấy tích cực. Kịch bản bị đánh giá sáo mòn, mô-típ cũ kỹ, cách kể chuyện thiếu sức hút. Bên cạnh đó, hình ảnh Ngô Kinh, vốn gắn liền với các vai hành động cứng rắn, cũng bị nhận xét là chưa thực sự phù hợp khi xuất hiện trong một tác phẩm tình cảm nhẹ nhàng.

Không lâu sau, Ngô Kinh tiếp tục đứng tên nhà sản xuất, góp vốn cho dự án hài - chính kịch Mã Đằng, đừng đi. Bộ phim ra mắt khá lặng lẽ, ngay trước thềm cao điểm Tết Nguyên đán. Nội dung xoay quanh mối quan hệ “oan gia” giữa Mã Đằng, một thanh niên thất nghiệp, và một cụ già sống trong cảnh cô đơn. Phim mang màu sắc hài nhẹ nhàng, ấm áp về tình bạn khác thế hệ, đồng thời đề cập đến chủ đề chăm sóc người già neo đơn.

Nhờ thông điệp nhân văn, Mã Đằng, đừng đi nhận được những phản hồi tương đối tích cực. Trên Douban, phim đạt điểm trung bình khoảng 7/10, khá cao so với mặt bằng các phim chiếu cùng thời điểm.

Tuy nhiên, thiện cảm về nội dung vẫn không đủ giúp tác phẩm tạo đột phá về doanh thu. Sau 8 ngày ra rạp, Mã Đằng, đừng đi chỉ đạt hơn 12 triệu NDT doanh thu. Nhà sản xuất có thể chỉ thu về khoảng 3,9 triệu NDT. Con số được cho là thậm chí không đủ chi trả thù lao cho dàn diễn viên, QQ nhận định.

Tỷ lệ lấp đầy suất chiếu của phim ở mức rất thấp, trung bình mỗi suất chỉ có chưa tới ba khán giả. Dự báo từ Maoyan cho thấy tổng doanh thu cuối cùng khó vượt mốc 20 triệu NDT, một kết quả khiêm tốn, dù phim sở hữu dàn diễn viên quen mặt như Lâm Canh Tân, Lý Hữu Bân hay Tống Thiến.

Việc hai dự án liên tiếp do Ngô Kinh góp vốn không đạt kỳ vọng khiến truyền thông đặt dấu hỏi về sức hút của anh. Một số ý kiến cho rằng dòng phim tình cảm - chính kịch quy mô nhỏ không phải thế mạnh của Ngô Kinh, và để đảo chiều tình thế, anh cần những kịch bản thực sự mới mẻ hoặc chiến lược tiếp thị đủ mạnh.

Mã Đằng, đừng đi nối dài chuỗi thất bại của Ngô Kinh trong vai trò sản xuất, đầu tư điện ảnh.

Cú tất tay của Ngô Kinh

Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc - bộ phim võ hiệp ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026, được xem là canh bạc tất tay của Ngô Kinh. Nam diễn viên ví von tác phẩm là “bữa tiệc võ lâm cuối cùng”. Với kinh phí gần 100 triệu USD , bộ phim mang theo kỳ vọng vực dậy thể loại võ hiệp từng làm nên bản sắc điện ảnh Hoa ngữ.

Thực tế, suốt hơn 15 năm qua, phim võ hiệp chiếu rạp tại Trung Quốc liên tục thất thế. Kể từ Long Môn Phi Giáp (2011), dòng phim này không còn tạo được hiện tượng đáng kể nào trên thị trường. Bởi vậy, Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ, nhất là khi phim quy tụ dàn sao trải dài bốn thế hệ của dòng phim hành động, từ sự tái xuất của Lý Liên Kiệt cho đến Ngô Kinh, Tạ Đình Phong, Trương Tấn, và thế hệ trẻ như Dư Thừa, Văn Tuấn Huy.

Theo trailer, Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc mở ra bối cảnh Tây Vực cuối thời Tùy, nơi đầy rẫy bạo lực và âm mưu. Phim theo chân Đao Mã (Ngô Kinh), một tiêu khách lừng danh giang hồ, nhận nhiệm vụ hộ tống nhân vật bí ẩn về Trường An. Chuyến đi nhanh chóng biến thành hành trình sinh tử khi nhiều thế lực liên tục truy đuổi, phục kích.

Toàn bộ cảnh hành động được thực hiện trực tiếp, hạn chế đóng thế và kỹ xảo. Đoàn phim di chuyển tới các sa mạc ở Tân Cương, Cam Túc, quay trong điều kiện khắc nghiệt lên tới 60°C. Dàn diễn viên phải huấn luyện trong nhiều tháng với cường độ cao, đến mức Tạ Đình Phong từng bị nứt xương.

Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc do Ngô Kinh sản xuất, đầu tư và đóng chính, có kinh phí gần 100 triệu USD .

Ngô Kinh thừa nhận anh đặt cược rất lớn vào dự án này, thậm chí thế chấp tài sản. Quá trình sản xuất gặp biến cố lớn, đặc biệt là việc thay nữ chính dẫn đến quay lại nhiều phân đoạn, khiến chi phí đội thêm khoảng 65-70 triệu NDT.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá đây là một canh bạc đầy rủi ro. Theo tính toán, phim cần đạt doanh thu tối thiểu 1,5-2,1 tỷ NDT (215- 302 triệu USD ) mới có thể hòa vốn.

Đổi lại, trailer phim nhận nhiều phản hồi tích cực và tạo hiệu ứng dư luận rõ rệt. Khán giả và giới yêu phim võ hiệp đánh giá cao phần hình ảnh hoành tráng, bối cảnh sa mạc rộng lớn cùng nhịp dựng nhanh, dồn dập. Các màn hành động cưỡi ngựa, cận chiến đao kiếm được khen dàn dựng mạnh mẽ, giàu tính điện ảnh, gợi không khí giang hồ khốc liệt.

Báo giới Trung Quốc gọi đây là “canh bạc 7 tỷ của Ngô Kinh”, đồng thời cho biết thành bại của phim đã vượt khỏi khuôn khổ một dự án điện ảnh. Nếu Tiêu Nhân đại thắng, giới làm phim sẽ có động lực đầu tư trở lại cho võ hiệp truyền thống; còn nếu thất bại, rất có thể thể loại này sẽ bị đẩy ra rìa, khó có dự án lớn nào dám thực hiện trong 5-10 năm tới.

“Thành bại của Tiêu nhân chính là phép thử then chốt cho tương lai dòng phim hành động truyền thống Trung Quốc”, tờ Sina nhận xét.