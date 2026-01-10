Tiếc cho Cổ Thiên Lạc

Được đầu tư kinh phí khổng lồ và nhận nhiều được kỳ vọng, song chất lượng của "Back to the Past" lại gây tranh cãi. Doanh thu không như mong đợi khiến dự án rơi vào cảnh thua lỗ.

Không ngoa khi nói A Step Into the Past là tác phẩm quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp của Cổ Thiên Lạc. Năm 2001, chính vai Hạng Thiếu Long đã đưa tên tuổi anh lên hàng sao hạng A tại Hong Kong. Sau dự án đình đám đó, Cổ Thiên Lạc rời TVB để phát triển sự nghiệp điện ảnh.

Năm 2025, trong bối cảnh sự nghiệp đứng ở ngã ba đường, một mặt đối diện nốt trầm khi liên tiếp có các dự án thất bại, mặt khác lại gánh trên vai trọng trách vực dậy nền điện ảnh Hong Kong đang ngày một suy thoái, Cổ Thiên Lạc chọn cách trở lại với những gì từng làm nên tên tuổi của mình.

Ở bộ phim điện ảnh Back to the Past (2025), hậu truyện của series 24 năm trước, Cổ Thiên Lạc không chỉ là diễn viên chính mà còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất, rót vốn và kêu gọi các đồng nghiệp cũ tham gia.

Theo QQ, công ty của Cổ Thiên Lạc đầu tư khoảng 30% trong tổng kinh phí sản xuất 45 triệu USD của dự án (một số báo Hoa ngữ khác cho biết con số thực tế khoảng 33 triệu USD , sau khi trừ những kinh phí bị thổi phồng). Thậm chí, ông trùm điện ảnh Hướng Hoa Cường từng đùa rằng nếu phim thất bại, “Cổ Thiên Lạc có khi phải ra ngủ gầm cầu”, bởi anh đã đặt cược gần như toàn bộ gia sản của mình.

Bộ phim nhận nhiều ý kiến trái chiều

Back to the Past lấy bối cảnh 19 năm sau khi series truyền hình khép lại. Sau khi giúp Tần vương lên ngôi Hoàng đế, Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc) rời xa chính trường, lui về sống bình yên cùng vợ con ở vùng nông thôn thời Chiến Quốc.

Biến cố nổ ra khi Ken, một người hiện đại từng bị oan sai, du hành ngược thời gian về thời Tần cùng một nhóm người. Mang theo oán hận và tham vọng, Ken quyết tâm chiếm lấy ngai vàng, viết lại lịch sử để bù đắp những mất mát trong cuộc đời mình.

Khi mối đe dọa ngày càng đến gần, Tần vương buộc phải tìm đến Hạng Thiếu Long để cầu viện. Sau gần hai thập kỷ xa cách, thầy trò tái ngộ trong hoàn cảnh đầy căng thẳng.

Từ đây, Hạng Thiếu Long bị kéo trở lại vòng xoáy quyền lực. Anh không chỉ giải quyết những mâu thuẫn, ân oán thầy trò suốt nhiều năm, mà còn phải bảo vệ dòng chảy lịch sử, bởi chỉ một sai lầm cũng có thể khiến đất nước Trung Quốc bị thay đổi hoàn toàn.

Back to the Past tiếp nối câu chuyện kinh điển của TVB 24 năm trước.

Back to the Past được nhiều trang báo Hoa ngữ đánh giá cao ở yếu tố giải trí. Phim có nhịp độ nhanh, tiết tấu dồn dập ở nhiều phân đoạn hành động, đồng thời xen kẽ những mảng miếng hài hước “tưng tửng” phù hợp dịp cuối năm. Các cảnh rượt đuổi bằng xe ngựa hay những màn kết hợp đấu súng – kiếm mang đến cảm giác mới mẻ cho bối cảnh cổ trang.

Bên cạnh đó, hầu hết nhà phê bình thừa nhận sức hấp dẫn lớn nhất của Back to the Past nằm ở làn sóng hoài niệm mà nó mang lại. South China Morning Post chấm phim 3/5 sao, nhận định đây là một tác phẩm khoa học giả tưởng cổ trang ở mức trung bình, nhưng đã được cứu vãn, thậm chí nâng tầm nhờ cảm giác hoài niệm mạnh mẽ. Với những ai từng yêu mến bản TVB năm 2001, việc chứng kiến dàn diễn viên quen thuộc tái ngộ đã là một trải nghiệm giàu cảm xúc.

Dù vậy, kịch bản phim lại là điểm trừ lớn. Thậm chí, South China Morning Post còn đánh giá câu chuyện “lỏng lẻo đến mức không ngôi sao nào có thể cứu nổi”. Nhiều tình tiết bị chê khiên cưỡng, phi logic, như việc nhân vật Ken mang drone và súng laser về thời Tần nhưng drone vừa cất cánh đã bị bắn hạ, còn súng laser bắn không xa bằng nỏ thường. Nhân vật phản diện cũng bị nhận xét là có kế hoạch sơ sài, động cơ mờ nhạt, nhiều lần tự phá hỏng âm mưu của chính mình.

Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim quá dựa dẫm vào “fan-service” mà không mang đến đủ nội dung mới. Phim lạm dụng các cảnh hồi tưởng, thậm chí xây dựng hai đoạn kết khác nhau nhằm tạo đề tài bàn luận. The Guardian chỉ trích Back to the Past gần như chỉ phục vụ nhóm người xem của series truyền hình trước đó, khiến khán giả mới cảm thấy rối rắm.

Chất lượng kỹ xảo và khâu sản xuất cũng bị đánh giá chưa tương xứng với kinh phí đầu tư. Dù được quảng bá là sử dụng tới “2.000 cảnh VFX”, bộ phim vẫn bị chê có kỹ xảo “nhìn rẻ tiền”, thiết kế mỹ thuật thiếu sự trau chuốt. Ngay cả những phân đoạn chiến đấu đông người cũng thiếu cảm giác hoành tráng, như cảnh quân lính chỉ đứng nhìn Hạng Thiếu Long giao đấu với Tần vương mà không ai lao vào bảo vệ vua.

Việc mời lại đầy đủ dàn sao ở tác phẩm gốc sau hơn hai thập kỷ được xem là con dao hai lưỡi. Điều này khơi gợi ký ức cho khán giả cũ, song diễn xuất của các diễn viên bị tuổi tác và kịch bản yếu kém phần nào làm lu mờ.

Cổ Thiên Lạc nỗ lực tái hiện sự lém lỉnh của Hạng Thiếu Long năm xưa, song phần lớn thời lượng phim lại toát lên vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống. Trong khi đó, Lâm Phong không còn giữ được sự sắc lạnh, uy nghi của Tần Thủy Hoàng, thay vào đó là cảm giác căng cứng, gồng mình quá mức trong các tràng quát tháo.

Cổ Thiên Lạc góp 30% kinh phí sản xuất, theo QQ.

Cổ Thiên Lạc đối diện khoản lỗ nặng nề

Tại thị trường Trung Quốc, Back to the Past được phát hành vào dịp Tết Dương lịch và có màn khởi đầu khá tích cực, thu hơn 14 triệu USD sau ba ngày đầu công chiếu. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ lễ, đà tăng nhanh chóng chững lại. Hệ thống Maoyan dự đoán tổng doanh thu phim tại Trung Quốc chỉ đạt khoảng 45 triệu USD , thấp hơn kỳ vọng ban đầu ( 140 triệu USD ).

Nguyên nhân được cho là do sự áp đảo của các bom tấn Hollywood, trong đó Zootopia 2 liên tục dẫn đầu phòng vé, còn Avatar: Fire and Ash chiếm ưu thế về suất chiếu.

Tại thị trường quê nhà Hong Kong và Ma Cao, phim lập kỷ lục với doanh thu khoảng 1,45 triệu USD trong ngày khởi chiếu – mức cao nhất từ trước đến nay ở ngày mở màn.

Trong tuần đầu tiên, phim đạt khoảng 5,8 triệu USD , tiếp tục lập kỷ lục về doanh thu tuần đầu Hong Kong. Giới quan sát nhận định đây là cú hit mạnh mẽ cho thị trường điện ảnh nước này vốn ảm đạm suốt năm 2025.

Ngoài Trung Quốc và Hong Kong, bộ phim còn được phát hành giới hạn tại một số thị trường quốc tế có đông khán giả gốc Hoa như Singapore hay Malaysia…

Phim đối diện khoản lỗ lớn.

Dù vậy, với kinh phí sản xuất 45 triệu USD – con số khổng lồ đối với một phim Hoa ngữ, Back to the Past cần doanh thu cực lớn để hòa vốn. Song theo QQ, tổng doanh thu dự kiến chỉ dao động quanh mức 55– 57 triệu USD , khiến Back to the Past gần như chắc chắn rơi vào cảnh thua lỗ nặng, với khoản lỗ ròng ước tính vượt 14– 15 triệu USD .

Đáng chú ý, thông qua công ty sản xuất One Cool Film, Cổ Thiên Lạc trực tiếp góp khoảng 30% vốn cho dự án, đồng nghĩa với việc cá nhân anh phải gánh chịu thiệt hại đáng kể.

Thực tế, bộ phim vẫn còn nguồn thu từ việc bán quyền phát hành, các nền tảng streaming trong tương lai và dự kiến ra mắt thị trường Bắc Mỹ vào cuối tháng 1. Song giới quan sát nhận định tình hình thua lỗ khó có khả năng cải thiện.