Thu Trang chưa đặt bản thân đúng chỗ

“Ai thương ai mến” cho thấy nỗ lực vượt khỏi vùng an toàn của Thu Trang. Tuy nhiên, phim hụt hơi khi chọn đề tài kém hấp dẫn số đông và chưa khắc phục được hạn chế từ phim trước.

Nếu chỉ xét trên phương diện doanh thu, khó tìm được cái tên nào có màn chào sân điện ảnh ấn tượng như Thu Trang. Ngay ở tác phẩm đầu tay, nữ đạo diễn đã tạo nên cuộc đối đầu “ngang tài ngang sức” với Trấn Thành – người nhiều năm liền gần như không có đối thủ trên đường đua phim Tết. Thành công trên giúp hành trình làm phim của cô nhận được nhiều kỳ vọng.

Chưa đầy 12 tháng sau khi hành trình trăm tỷ của Nụ hôn bạc tỷ khép lại, Thu Trang nhanh chóng cho ra đời đứa con tinh thần thứ hai, với nhan đề Ai thương ai mến. Vẫn là đề tài tình cảm gia đình quen thuộc, song lần này, nữ đạo diễn lồng ghép những thể nghiệm nhất định, với mong muốn mang đến sự mới mẻ trong cách kể chuyện.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, gần như có thể khẳng định Ai thương ai mến sẽ là một bước lùi đáng tiếc của Thu Trang. Không chỉ bởi đề tài gia đình đã không còn sức hút, khiến doanh thu trồi sụt, mà khả năng cầm trịch của nữ đạo diễn cũng còn nhiều điều phải bàn.

Thu Trang nỗ lực nhưng còn vụng về

Lấy bối cảnh miền Tây thập niên 1960, Ai thương ai mến tái hiện cuộc đời nhiều thăng trầm của Hai Mến (Thu Trang) – người phụ nữ miền quê chịu thương chịu khó, sớm phải gánh vác gia đình sau khi cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn. Số phận cô gái nghèo rẽ hướng khi cậu Khả (Ngọc Thuận), một công tử ăn chơi, đem lòng yêu thương, đưa cô về làm dâu trong gia đình giàu có.

Bên cạnh đó, phim còn đan xen mối quan hệ giữa Chờ (Võ Điền Gia Huy), người con nuôi trong gia đình, và Thương (Trâm Anh), em gái của Mến. Tất cả đại diện cho những con người miền Tây chân chất, thật thà, chỉ mong có một cuộc sống bình yên. Tuy nhiên, chuỗi biến cố ập đến dồn dập, đẩy các nhân vật vào vòng xoáy bi kịch.

Về mặt kỹ thuật kể chuyện, thay vì khắc họa cuộc đời Hai Mến theo lối tuyến tính, bám sát dòng thời gian, nữ đạo diễn chủ động xáo trộn các sự kiện, nhằm tạo một kiểu “khám phá nội dung” mới mẻ cho một câu chuyện vốn quen thuộc, cũ kỹ.

Thu Trang thử sức với kể chuyện phi tuyến tính.

Bên cạnh đó, phần bối cảnh cũng cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng của ê-kíp. Không gian miền Tây được khai thác khá trọn vẹn qua các cú máy flycam, mở ra những đại cảnh sông nước, chợ quê, bến nước khá đặc trưng. Việc đặt tên các nhân vật như Chờ, Thương, Mến cũng gần với tinh thần miền Tây Nam Bộ.

Đáng chú ý, cú montage (ghép nhanh các cảnh để nén thời gian) tua ngược cuộc đời Hai Mến ở đoạn mở đầu, thay cho voice-over, cho thấy nỗ lực diễn đạt câu chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh của Thu Trang. Ở những phân đoạn nhân vật đối diện bi kịch, âm thanh được nhấn nhá bằng giai điệu đờn ca tài tử, đàn cò cho thấy sự tính toán của ê-kíp trong việc định hình màu sắc phim.

Dù vậy, việc liên tục lặp lại cùng một thủ pháp chuyển cảnh với tần suất dày đôi lúc khiến nhịp phim trở nên đơn điệu, làm đứt gãy mạch cảm xúc. Bên cạnh đó, tạo hình nhân vật cũng gây nhiều tranh luận khi một số trang phục bị nhận xét là quá mới, chưa thực sự phù hợp với bối cảnh miền Tây xưa. Gia đình Hai Mến xuất hiện với vẻ ngoài quá sạch sẽ, trắng trẻo, không giống người lao động chân tay.

Thực chất, việc lựa chọn lối kể phi tuyến đặt Thu Trang trước không ít thách thức. Khi khán giả đã phần nào biết được diễn biến phim, yếu tố “ăn tiền” nằm ở cách xử lý các phân đoạn, khiến nó trở nên sống động và giàu cảm xúc. Tuy nhiên, Thu Trang chưa thật sự vượt qua được bài toán này, khi nhiều tình huống được triển khai nặng về lời thoại, nhân vật đối đáp dồn dập, khiến mạch phim thiếu tự nhiên. Vì lẽ đó, Ai thương ai mến dù tạo được sự hứng thú ban đầu, nhưng càng về sau, phim chưa mang lại chiều sâu cảm xúc hay sự thú vị để giữ chân người xem.

Ở Nụ hôn bạc tỷ, Thu Trang từng vướng hạn chế khi nhiều phân đoạn được sắp đặt khá lộ liễu, thiếu tính thuyết phục. Đến tác phẩm lần này, điểm yếu ấy vẫn lặp lại, khi các nút thắt câu chuyện được xây dựng mang tính tình cờ, đặc biệt là những bi kịch ập đến với gia đình chủ yếu xuất phát từ các tai nạn bất ngờ, thay vì được cài cắm từ trước hoặc là hệ quả từ lựa chọn sai lầm của nhân vật.

Ở nửa đầu phim, Thu Trang chủ động cài cắm nhiều mảng miếng hài nhằm làm nhẹ không khí, song hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng, thậm chí có thể xem là phần nào sa sút phong độ so với tác phẩm đầu tay. Không ít tình huống thiếu độ duyên và nhịp tung hứng cần thiết, chưa đủ sức mang lại tiếng cười. Chưa kể, một số phân đoạn còn gây cảm giác kém duyên, như cảnh đòi nợ tại đám tang.

Tác phẩm có rất nhiều phân đoạn bi kịch.

Thu Trang chưa đặt bản thân đúng chỗ

Ở vị trí trung tâm phim, Thu Trang đối mặt với thử thách không nhỏ về diễn xuất khi đảm nhận Hai Mến ở nhiều thời điểm khác nhau trong cuộc đời: từ một cô gái trẻ, ở độ tuổi “dựng vợ gả chồng”, người phụ nữ trung niên đã trải đủ những ngón đòn số phận, đến hình ảnh người đàn bà lớn tuổi, sống trong cô quạnh.

Ở những chặng đời sau của Hai Mến, Thu Trang thể hiện khá tròn vai, đặc biệt là sự nội lực ở các cảnh bi, khi nhân vật liên tiếp đối diện với mất mát và cả cảm giác hối hận. Tuy nhiên, ở nửa đầu, ngoại hình và năng lượng diễn xuất của Thu Trang khi hóa thân thành một cô gái trẻ, e ấp trước tình duyên, chưa thật sự tương thích với nhân vật, khiến những phân đoạn tình cảm thiếu sự hòa hợp với bạn diễn.

Bên cạnh đó, kịch bản cũng bộc lộ hạn chế khi xây dựng mối quan hệ giữa cậu Khả và Hai Mến. Việc nhân vật nam si mê từ lần gặp đầu tiên, sẵn sàng từ bỏ lối sống ăn chơi vì một người phụ nữ, diễn ra khá vội vàng và thiếu cơ sở, khiến câu chuyện tình khó tạo được sự thuyết phục.

Trong khi đó, Ngọc Thuận nổi lên như điểm sáng của phim. Trở lại điện ảnh sau 20 năm, anh tạo thiện cảm nhờ ngoại hình sáng, gương mặt hiền lành, phù hợp với kiểu nhân vật ham chơi nhưng lành tính. Nam diễn viên mang đến sự duyên dáng trong những phân đoạn hài, tạo cảm giác tự nhiên, dễ chịu. Ở các cảnh đòi hỏi nét diễn sợ hãi, hèn nhát, Ngọc Thuận cũng thể hiện khá trọn vẹn.

Hai cái tên còn lại là Trâm Anh và Võ Điền Gia Huy cũng đem đến những màn thể hiện khá tròn trịa, tự nhiên. Võ Điền Gia Huy cho thấy bản thân ngày càng tiến bộ khi bỏ được lối thể hiện có phần lên gân, mang lại cảm giác bình tĩnh và chín chắn hơn. Trong khi đó, Trâm Anh chứng minh vì sao gần đây cô được nhiều nhà sản xuất tin tưởng. Cả hai tạo được chemistry ổn, đem đến sự hài hòa cho một câu chuyện vốn mang nhiều bi kịch.

Dàn diễn viên là điểm mạnh của phim.

Dù dàn diễn viên giữ được phong độ ổn định, đồng đều, song chừng đó vẫn chưa đủ để “nâng tầm” một kịch bản còn nhiều khiếm khuyết. Xuyên suốt phim, bi kịch trong cuộc đời Hai Mến xuất hiện dồn dập, chủ yếu được đẩy lên bằng các biến cố mang tính tai nạn, khiến câu chuyện rơi vào trạng thái “bi kịch hóa”. Phim cũng thiếu những khoảng lặng cần thiết, chưa kịp để nhân vật và khán giả thấm cảm xúc đã vội chuyển sang tình tiết khác.

Các nút thắt trong phim được tháo gỡ khá vội, thiếu những giằng co và đấu tranh cần thiết. Việc không có một mâu thuẫn trung tâm đủ nổi bật, được phát triển và giải quyết một cách thuyết phục, cặn kẽ khiến mạch phim trôi qua đều đều, thiếu điểm nhấn. Từ đó, khán giả khó lòng nắm bắt được thông điệp chính mà tác phẩm muốn truyền tải.

Nếu đặt cạnh Nụ hôn bạc tỷ, Thu Trang cho thấy sự tiến bộ nhất định trong tay nghề làm phim, đặc biệt ở việc dũng cảm thể nghiệm trong dự án có kinh phí không hề nhỏ. Song thực chất, đứa con tinh thần thứ hai của cô vẫn chưa khắc phục những điểm yếu từ tác phẩm trước, đồng thời lại lựa chọn một đề tài không còn nhiều sức hút với số đông khán giả.

Những lựa chọn đáng tiếc ấy khiến Thu Trang nhiều khả năng sẽ đón nhận một cú sảy chân đầu tiên, khép lại giai đoạn “khởi đầu thăng hoa” ở địa hạt điện ảnh.