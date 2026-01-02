Mùa phim Tết 2026 được dự báo nhiều biến động khi Trấn Thành không còn thế áp đảo. Chưa kể, nhiều đối thủ có tiềm lực mạnh, sở hữu dàn diễn viên và đạo diễn đình đám cũng gia nhập.

Những năm gần đây, khi mùa phim Tết khởi động, phần lớn chuyên gia đều nhận định Trấn Thành sẽ nắm lợi thế áp đảo, khó ai có thể cản được. Song đến hiện tại, tình hình đã thay đổi đáng kể, bởi cú trượt chân của đạo diễn Mai cách đây một năm đã mở ra hy vọng rằng “miếng bánh” phim Tết không còn là của riêng một người.

Từ đó, các nhà sản xuất cũng mạnh dạn hơn trong việc tung ra những “quân bài” đinh vào dịp này, từ Mùi phở của Xuân Hinh - Thu Trang, đến Báu vật trời cho có Tuấn Trần - Phương Anh Đào. Và mới nhất là sự trở lại của Trường Giang, cái tên đình đám một thời của điện ảnh nội địa.

Tất thảy đều là những đối thủ cứng cựa, đầy tiềm năng tạo nên bất ngờ. Điều đó khiến cục diện mùa phim Tết 2026 trở nên đầy khó lường.

Trấn Thành giữa những hoài nghi

Mùa phim Tết 2025 đánh dấu việc Trấn Thành có bước chững lại khá bất ngờ, chỉ một năm sau khi Mai thiết lập kỷ lục phòng vé, đưa trở anh lên hàng đạo diễn nghìn tỷ. Dù có khởi đầu ấn tượng, Bộ tứ báo thủ lại nhận nhiều đánh giá tiêu cực, trong khi doanh thu thực chất cũng kém xa dự án trước đó.

Chính vì vậy, Thỏ ơi – tác phẩm điện ảnh thứ năm trong sự nghiệp của Trấn Thành, bên cạnh việc nối dài dấu ấn của nam đạo diễn ở phân khúc phim Tết, còn được xem như một phép thử quan trọng, khi nhiều ánh nhìn đang tập trung vào việc liệu anh có thể lấy lại vị thế.

Thỏ ơi được hé lộ sẽ triển khai dưới hình thức một talkshow khai thác đời tư, do nhân vật Hải Linh (LyLy) dẫn dắt, mở ra câu chuyện của nhiều khách mời. Nổi bật trong đó là lời chia sẻ của Thỏ (Pháo) về việc bị bạn trai (Trấn Thành) uy hiếp và thao túng tâm lý, khó có thể thoát khỏi mối quan hệ độc hại này.

Qua những hình ảnh đầu tiên, Thỏ ơi đem đến một cảm giác rất khác so với các phim trước đây của Trấn Thành. Thay vì tiếp tục khai thác những câu chuyện gia đình hay tình yêu nhẹ nhàng, tác phẩm lần này được giới thiệu sẽ mang đậm màu sắc tâm lý – xã hội, cách tiếp cận đa tuyến cũng tạo cảm giác gai góc, sáng tạo hơn. Trailer sử dụng gam màu u tối, tiết chế các yếu tố giải trí thường thấy ở nam đạo diễn, qua đó tạo được sự tò mò nhất định.

Phim Tết của Trấn Thành quy tụ nhiều cái tên nổi tiếng nhưng ít kinh nghiệm diễn xuất.

Tuy nhiên, dự án vẫn khiến khán giả băn khoăn khi ngoài Trấn Thành là gương mặt đã có kinh nghiệm, phần lớn dàn diễn viên còn lại đều là tay ngang, gần như chưa có dấu ấn diễn xuất trước đó. Chưa kể, việc xuất hiện quá nhiều nhân vật cùng lối kể chuyện đặt nặng thoại cũng làm dấy lên không ít hoài nghi.

Về phương diện phòng vé, ở sân chơi vốn đã quá quen thuộc, Trấn Thành được đánh giá vẫn nắm ưu thế nhờ thương hiệu mạnh cùng hệ thống phát hành vững vàng. Mùa phim Tết năm ngoái, dù được dự đoán sẽ gặp khó khi đối đầu các đối thủ nặng ký, song thực tế Bộ tứ báo thủ vẫn bứt phá ngay từ giai đoạn đầu nhờ số suất chiếu vượt trội, gấp nhiều lần hai đối thủ.

Với việc tác phẩm dù gây tranh cãi nhưng vẫn “ăn nên làm ra”, nhiều khả năng kịch bản tương tự sẽ tiếp diễn ở mùa phim năm nay.

Tuy nhiên, cuộc đua phim Tết thường kéo dài và tiềm ẩn nhiều biến động. Thực tế năm ngoái cho thấy, khi Bộ tứ báo thủ liên tục nhận phản hồi tiêu cực về chất lượng, cùng những phát ngôn gây tranh cãi từ đạo diễn và dàn diễn viên, doanh thu phim nhanh chóng chững lại, lượng vé bán ra sụt giảm rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, Thu Trang đã kịp thời tận dụng “cú sảy chân” của đối thủ để bứt phá, từng bước giành lại suất chiếu và thậm chí có thời điểm vươn lên dẫn đầu.

Rõ ràng, nếu một bộ phim sở hữu chất lượng nổi trội so với các đối thủ, đồng thời được hậu thuẫn bởi chiến lược truyền thông bài bản, cơ hội lội ngược dòng vẫn hoàn toàn khả thi.

Ai đủ sức cản Trấn Thành

Đường đua phim Tết 2026 được dự đoán thậm chí còn khắc nghiệt hơn so với một năm trước. Ngoài Trấn Thành, ba đối thủ còn lại cũng được đánh giá cao về tiềm lực, quy tụ những đạo diễn và diễn viên đình đám.

Trong số đó, Mùi phở do Beta Group sản xuất và LOTTE phát hành. Ở các mùa phim Tết trước, đây không phải những đơn vị quá mạnh, thường sớm rời cuộc chơi vì không cạnh tranh được suất chiếu. Tuy nhiên, cú bắt tay lần này trở nên đáng chú ý, khi Minh Beta – người trực tiếp cầm trịch dự án – cho thấy tham vọng lớn và sự chuẩn bị bài bản.

Mùi phở chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc đua năm nay.

Mùi phở được khởi quay từ cuối năm 2024, sớm nhất trong số các phim Tết năm nay, qua đó cũng trở thành dự án khởi động hoạt động truyền thông sớm nhất. Bên cạnh đó, dàn diễn viên tên tuổi là một điểm cộng đáng chú ý. Nếu Thu Trang đã khẳng định vị thế ở mảng điện ảnh với năm phim cán mốc trăm tỷ doanh thu, thì Xuân Hinh lại là gương mặt gạo cội của làng hài phía Bắc. Sự góp mặt của cả hai cho thấy tham vọng tiếp cận đồng thời hai thị trường của nhà sản xuất.

Dù đang bị đánh giá thấp hơn so với các đối thủ, Mùi phở vẫn được xem là một “ngựa ô” tiềm ẩn nhiều bất ngờ.

Hai cái tên còn lại là Báu vật trời cho và Nhà ba tôi một phòng, đều do CGV phát hành. Cả hai cũng đang cho thấy thế cạnh tranh khá cân bằng khi mỗi phim sở hữu những lợi thế riêng.

Nhà ba tôi một phòng thừa hưởng lượng khán giả đông đảo sẵn có từ cá nhân Trường Giang, đặc biệt là nhóm người xem đại chúng quen thuộc với các tác phẩm hài – gia đình có nam diễn viên. Bài đăng giới thiệu dự án mới của anh ghi nhận mức tương tác rất cao, thậm chí vượt qua Trấn Thành, dẫn đầu trong số các phim Tết năm nay.

Tuy nhiên, điểm gây lo ngại của phim nằm ở câu chuyện bị nhận xét là thiếu mới mẻ, khi mô-típ này đã được nhiều phim Việt khai thác trước đó. Trong bối cảnh thị trường phim đang hạ nhiệt sau giai đoạn bùng nổ liên tiếp, những câu chuyện gia đình quen thuộc tạo cảm giác khó thu hút khán giả. Gần đây, Thu Trang cũng gặp khó khăn, bị bỏ lại trong cuộc đua phòng vé khi theo đuổi đề tài tương tự.

Nhà ba tôi một phòng và Báu vật trời cho có chung nhà phát hành,

Trong khi đó, Báu vật trời cho gây chú ý nhờ dàn ê-kíp giàu kinh nghiệm. Bộ đôi Tuấn Trần và Phương Anh Đào đã phần nào khẳng định thực lực, trở thành bảo chứng cho chất lượng diễn xuất. Ngoài ra, đạo diễn Lê Thanh Sơn - người từng tạo tiếng vang với Em chưa 18 - cũng được biết đến với phong cách làm phim thiên về giải trí, trẻ trung và hài hước.

Dù vậy, tác phẩm hiện tỏ ra lép vế về mặt truyền thông, chưa tạo được hiệu ứng rõ rệt trên mạng xã hội, yếu nhất trong bốn phim Tết năm nay.

Nhìn chung, cục diện đường đua phim Tết năm nay khá phức tạp, khi mỗi dự án đều sở hữu những lợi thế và hạn chế riêng. Song xét riêng ở phương diện tiềm năng phát hành và độ phủ ban đầu, Trấn Thành tiếp tục được đánh giá là cái tên chiếm ưu thế lớn nhất, theo sau là Trường Giang.

Dù vậy, cuộc đua hoàn toàn có khả năng sẽ có sự điều chỉnh sau những ngày đầu, khi chất lượng tác phẩm và phản ứng khán giả vẫn là yếu tố quyết định thành bại cuối cùng.