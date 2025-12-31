Sự thật về hình ảnh gây sốc của sao nhí một thời

Tylor Chase gây lo ngại khi xuất hiện tiều tụy, lang thang tại California. Cảnh sát cho biết nam diễn viên gặp vấn đề tâm thần, nghiện và nhiều lần từ chối hỗ trợ.

Tyler Chase từng là sao nhí đình đám một thời ở Hollywood, nhờ vai diễn trong loạt phim Cẩm nang của Ned. Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam diễn viên xuất hiện tại Riverside, California. Trong clip, Tyler lang thang trên đường phố, dáng vẻ tiều tụy, nhếch nhác, râu tóc bờm xờm. Được biết, nam diễn viên đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần.

Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Cảnh sát trưởng Riverside Larry Gonzalez đã chia sẻ với People rằng các đội hỗ trợ xã hội và y tế đã tiếp xúc với Tylor Chase từ trước thời điểm vụ việc thu hút sự chú ý. Họ đã liên tục đưa ra các đề nghị hỗ trợ, song đều vấp phải sự từ chối từ phía nam diễn viên.

"Có thể thấy rõ anh ấy đang vật lộn với lạm dụng chất gây nghiện và bệnh tâm thần chưa được điều trị. Thách thức ở đây là hệ thống sức khỏe tâm thần hiện nay phần lớn dựa trên quyền lựa chọn cá nhân. Ngay cả khi một người rõ ràng đang trong khủng hoảng, họ vẫn phải tự nguyện tiếp nhận dịch vụ”, cảnh sát trưởng cho biết.

Trước những ý kiến cho rằng nên bắt giữ nam diễn viên, ông Gonzalez giải thích rằng tại California, các hành vi như tàng trữ hoặc sử dụng chất gây nghiện được xếp vào tội nhẹ. Do các quy định pháp lý và tình trạng quá tải nhà giam, những trường hợp như vậy thường được thả nhanh chóng.

Tyler Chase nổi tiếng ở Việt Nam qua loạt phim Cẩm nang của Ned.

Ông Gonzalez đồng thời nhấn mạnh trường hợp của Tylor Chase phản ánh thực trạng phổ biến của nhiều người vô gia cư tại đây.

Trước đó, nam diễn viên Shaun Weiss, bạn của Chase, cũng cho biết đã nhờ một đội ngữ đánh giá tình trạng của Chase và xác nhận anh cần được hỗ trợ. Tuy nhiên, Weiss thừa nhận rằng Chase “phải tự nguyện muốn đi điều trị”.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết diễn viên mắc chứng rối loạn lưỡng cực, cộng thêm việc lạm dụng thuốc khiến tình trạng của anh càng trở nên tồi tệ hơn.

Tyler Chase sinh năm 1989. Anh nổi tiếng vào giữa những năm 2000 với vai cậu bé hài hước, lém lỉnh Martin Qwerly trong Cẩm nang của Ned. Nhân vật của Tyler in đậm trong ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả truyền hình. Ngoài ra, diễn viên cũng tham gia một số dự án phim ảnh khác như Everybody Hates Chris, Good Time Max...