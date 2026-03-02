Đình Bắc, Hòa Minzy lọt top gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Nhiều cái tên quen thuộc với công chúng như Đình Bắc, Hòa Minzy, Đức Phúc xuất hiện trong danh sách đề cử giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025.

Ca sĩ Hoà Minzy có mặt trong đề cử giải thưởng.

Sáng 2/3 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức họp báo công bố danh sách 19 đề cử xuất sắc lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc, nổi bật thuộc 10 lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật và Quản lý Hành chính Nhà nước. Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Trong số các đề cử xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc, với những thành tích nổi bật trong sự nghiệp của mình lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng, như Tiến sỹ Phạm Anh Tuấn, trưởng bản Mùa A Thi, ca sĩ Hòa Minzy, ca sĩ Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, cầu thủ Đình Bắc…

Việc lựa chọn các đề cử theo các tiêu chí: Hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của T.Ư Đoàn và Thường trực Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025; thành tích của các đề cử trong năm 2025; các phần thưởng và hình thức tôn vinh trong năm 2025 và những năm trước. Mức độ tác động và truyền cảm hứng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, từ ngày 2/3 đến 16/3. Sau vòng bình chọn trực tuyến, hội đồng sẽ họp lần 2 để xét chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và các Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Lễ Tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026, tại Hà Nội.